  • Bank Holidays : மே மாதத்தில் வங்கிகளுக்கு 12 நாள் லீவ்! எந்தெந்த தேதிகள்? இதோ லிஸ்ட்..

May Bank Holidays 2026 : மே மாதம், இன்னும் சில தினங்களில் தொடங்கவுள்ளது. இந்த மாதத்தில், வங்கிகள் எந்தெந்த நாட்களில் திறந்திருக்கும், எந்தெந்த நாட்களில் நிதி திட்டங்களை மேற்கொள்ளலாம் என்பது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 27, 2026, 02:51 PM IST
May Bank Holidays 2026 : மே மாதம், வெயில் அதிகமாக இருக்கும் மாதங்களில் ஒன்றாகும். இந்த மாதத்தில் பொதுவாக, பள்ளிகள், கல்லூரிகள் உள்ளிட்ட கல்வி நிலையங்களுக்கு லீவ் விடப்படும். ஆனால், அரசு ஊழியர்கள், தனியார் நிறுவன ஊழியர்களுக்கு அந்த நிலை கிடையாது. அவர்கள் வேலைக்கு சென்றுதான் ஆக வேண்டும். அதே சமயத்தில், வங்கிகள் என்ன இயற்கை சீற்றமாக இருந்தாலும், கண்டிப்பாக இயங்கியே ஆக வேண்டும் என்கிற சூழலில் இருக்கும். ஏனென்றால் மக்கள் இதை நம்பி தங்களுக்கான பல்வேறு நிதி திட்டங்களை போட்டு வைத்திருப்பர். அவர்கள் திட்டமிடுவதற்கு ஏதுவாகத்தான், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, விடுமுறை நாட்களை ஏற்கனவே தங்களது நாட்காட்டியில் வெளியிட்டு விடும். இந்த மே மாதத்தில் எந்தெந்த நாட்களில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

வங்கி விடுமுறைகள்:

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, மே 2026ஆம் ஆண்டிற்கான விடுமுறை நாட்களின் பட்டியலை வெளியிட்டிருக்கிறது. இம்மாதம், வங்கிகள் மொத்தம் 12 நாட்கள் மூடப்பட்டிருக்கும் என அதை பார்க்கும் போது தெரிகிறது. இதில், வார விடுமுறைகளை தாண்டி சில முக்கிய பண்டிகைகளும் அடங்கும். இந்த விடுமுறைகள், ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்திற்கு மாறலாம் என்பதும் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயமாகும். 

மே மாதம் 2026 விடுமுறை நாட்கள்:

மே 1ஆம் தேதி

மே1 அன்று உழைப்பாளர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. அதே தினத்தில் புத்த பூர்ணிமாவும் கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும்.

மே 3ஆம் தேதி:

மே மூன்றாம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமையாகும். பொதுவாக, வங்கிகளுக்கு ஞாயிறு அன்று விடுமுறை என்பதால் இந்த நாளில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். 

மே 9ஆம் தேதி:

மே 9ஆம் தேதி, மாதத்தின் இரண்டாவது சனிக்கிழமையாகும். இதைத்தாண்டி, இது ரவீந்திரநாத் தாகூரின் பிறந்தநாளாகவும் இருக்கிறது. எப்போதும் நாடு முழுவதும் மாதத்தின் 2வது சனிக்கிழமைகளில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தாகூர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டும் மேற்கு வங்கத்தில் விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.

மே 10ஆம் தேதி:

மே 10ஆம் தேதி பொது விடுமுறையையொட்டி, அந்த நாளில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மே 16ஆம் தேதி:

மே 16ஆம் தேதி, சனிக்கிழமையாகும். இந்த நாளில், மாநில தினத்தை முன்னிட்டு சில மாநிலங்களில் மட்டும் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்குமாம்.

மே 17ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையாகும். இந்த நாளில் நாடு முழுவதும் வங்கிகள் விடுமுறை விடப்பட்டிருக்கும்.

மே 23ஆம் தேதி:

மே 23தேதி, சனிக்கிழமையாகும். இது மாதத்தின் நான்காவது சனிக்கிழமை என்பதால், நாடு முழுவதும் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும்.

மே 24ஆம் தேதி:

மே 24ஆம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் அந்த நாளில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். 

மே 26ஆம் தேதி:

மே 26ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையாகும். இந்த நாள் காஜி நஸ்ருல் இஸ்லாம் அவர்களின் பிறந்தநாள் தினமாக கொண்டாடப்படுவதால், சில மாநிலங்களில் மட்டும் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். 

மே 27ஆம் தேதி:

மே 27ஆம் தேதி, பக்ரீத் எனும் ஈத் அல் அதா அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதையொட்டி, நாட்டின் பெரும்பாலான நகரங்களில், வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். குறிப்பாக இந்த விடுமுறையானது, மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடும்.

மே 28 ஆம் தேதி:

மே 28ஆம் தேதி, வியாழக்கிழமையாகும். இந்த நாளில், பக்ரீத் எனப்படும் ஈத் உல் ஜுஹா அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதை முன்னிட்டு சில மாநிலங்களில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். 

மே 31ஆம் தேதி:

மே 31ஆம் தேதி, நாடு முழுவதும் வாராந்திர விடுமுறை தினமாக இருக்கிறது. இதனால், நாடு முழுவதும் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும்.

நீண்ட வார விடுமுறை:

மே மாதத்தில் ஒரு நீண்ட வார இறுதி விடுமுறையுடன் துவங்குகிறது. இதையடுத்து மே 1ஆம் தேதியும், அதைத்தொடர்ந்து மே 2ஆம் தேதி சனிக்கிழமையும், மே 3ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையும் விடுமுறை நாட்களாக இருகின்றன. மே 2 அன்று வங்கிகள் திறந்திருப்பினும், தொடர்ச்சியான விடுமுறை நாட்கள் இருப்பதால், பலரும் அந்த நாளை ஒரு நீண்ட வார இறுதியாக கருதுகின்றனர். 

வங்கிகள் இயங்காத நாளில் என்ன செய்ய வேண்டும்?

வங்கிகள் இயங்காத நாட்களில், கண்டிப்பாக இணையவழி சேவைகளும், ஏடிஎம் இயந்திரங்களும் இயங்கும். எனவே, பயணாளர்கள், தங்களின் சிறிய நிதி தேவைகளை இதனை பயன்படுத்திக்கொண்டு முடித்துக்கொள்ளலாம்.

