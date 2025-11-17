இனி பீட்சா, பர்கர் தான்.. ரயில்வே உணவில் மேஜர் மாற்றம் - பயணிகள் ஹேப்பி!

Indian Railway May Soon Open At KFC, Pizza Hut: தொலைதூர பயணங்களுக்கு மக்கள் பெரும்பாலும் ரயில்களில் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதனால், ரயில்களில் கூட்டம் எப்போதும் இருக்கும். தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் ரயில்களில் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதனால், ரயில் நிலையங்களில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதும்.
ரயில்வே உணவில் மேஜர் மாற்றம்
ரயில்களில் பயணம் செய்பவர்களும், அவர்களின் ஏற்றிக் விடுவதற்காக வரும் உறவினர்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். இந்த கூட்டத்திற்கு மத்தியில் ரயில் நிலையங்களில் தண்ணீர் பாட்டில், டீ, காபி, வடை, சமோசா போன்றவை விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஸ்டால்கள் அமைக்கப்பட்டு, இந்தியன் ரயில்வே டீ, காபி போன்றவை விற்பனை செய்து வருகிறது.
மேலும், ரயில்களில் பயணம் செய்யும்போது, காலை நேரத்தில் இட்லி, தோசை, பொங்கல் போன்றவையும், மதிய நேரத்தில் சாப்பாடு, இரவு நேரத்தில் சப்பாத்தி, தோசை, இட்லி போன்றவையும் விற்பனை செய்து வருகிறது. இது ரயில்களில் பயணிப்பவர்களுக்கு பெரிதும் பயனுள்ளதாக இருந்து வருகிறது. இப்படியான நிலையில், இந்தியன் ரயில்வே மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர உள்ளது.
அதாவது, ரயில் நிலையங்களில் டீ, காபி, சமோசா போன்றவை விற்பனை செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், விரைவில் கேஎஃப்சி, பீட்சா ஹட் போன்ற கடைகள் வர உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. McDonald's, KFC, Pizza Hut, Baskin-Robbins, Bikanerwala and Haldiram's போன்ற பெரு நிறுவனங்களில் கடைகள் ரயில் நிலையங்களில் வர உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ரயில் நிலையங்களில் பிரீமியம் உணவு கடைகள் அமைக்க ரயில் நிர்வாகம் முடிவு எடுத்துள்ளது.
இனி பீட்சா, பர்கர் தான்
2025 நவம்பர் 13ஆம் தேதி அனைத்து மண்டல ரயில்வேக்களுக்கும் வெளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கையில் , பிரபலமான உணவு பிராண்டுகள் விரைவில் நிலையங்களில் செயல்பட அனுமதிக்கப்படலாம் என்று ரயில்வே வாரியம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த விற்பனை நிலையங்கள் நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமானதாகவோ அல்லது உரிமையாளர்களால் நடத்தப்படும் விற்பனை நிலையங்களாகவோ இருக்கலாம் என தெரிவித்து உள்ளது.
இதுவரை ரயில் நிலையங்களில் சிற்றுண்டி மற்றும் தேநீர், பால் மற்றும் பழச்சாறு போன்ற பானங்களை விற்க மூன்று வகையான ஸ்டால்கள் மட்டுமே அங்கீகரிக்கப்பட்டன. திருத்தப்பட்ட ரயில்வே கேட்டரிங் கொள்கையின்படி, போதுமான தேவை உள்ள இடங்களில் ஒரு ப்ரீமியம் பிராண்ட் கடைகளை வைக்க அனுமதிக்கப்படும். தற்போது உள்ள ஸ்டால்களை பாதிக்காமல் இருக்க வேண்டும். பிரீமியம் பிராண்ட் ஸ்டால்களை நியமன அடிப்படையில் ஒதுக்க முடியாது என்றும், அதற்கு பதிலாக, தரப்படுத்தப்பட்ட மின்னணு ஏல செயல்முறை மூலம் மட்டுமே அவை வழங்கப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.
ஒவ்வொரு விற்பனை நிலையம் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை இருக்கும். அதன்பிறகு, வேறு பிராண்டுகள் அந்த இடத்திற்கு வர விண்ணப்பிக்கலாம். இந்தியா முழுவதும் 1,200க்கும் மேற்பட்ட நிலையங்களில் தற்போது மறுசீரமைப்பு நடந்து வருகிறது. இந்த பணிகள் முடிந்த கையோடு, பிரீமியம் உணவு பிராண்டுகளின் கடைகளும் அமைக்கப்படும் என தகவல் தெரிவிக்கப்படுகிறது. டெல்லி, மும்பை, டெல்லி, மும்பை மற்றும் அகமதாபாத் போன்ற நகரங்களில் உள்ள முக்கிய மையங்கள் தற்போது நவீனமயமாக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதனால், அத்தகைய விற்பனை நிலையங்களுக்கு ஏற்ப கூடுதல் இடத்தை உருவாக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC) மூலம் ஏற்கனவே ரயில் பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும் 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான உணவுகளுடன், முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் உள்ள பிரீமியம் பிராண்ட் உணவு விற்பனை நிலையங்களும் சேர்க்கப்படும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.