English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்: அரசு வெளியிட்ட சூப்பர் அறிவிப்பு..!

ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்: அரசு வெளியிட்ட சூப்பர் அறிவிப்பு..!

ரேஷன் கார்டுகள் இல்லாததால், முன்னர் அரசு திட்டங்களின் பலன்களைப் பெறத் தவறிய குடும்பங்களுக்காக, உத்தரப்பிரதேச அரசு தற்போது ஒரு திட்டத்தை விரிவுபடுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. இதற்காக, மாநிலத்தில் "ஒரு குடும்பம், ஒரு அடையாளம்" (One Family, One Identity) என்ற குடும்ப அடையாள அட்டைப் பிரச்சாரம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 10, 2025, 03:58 PM IST
  • 76க்கும் மேற்பட்ட திட்டங்களின் பலன்களை பெற முடியும்.
  • குடும்ப உறுப்பினர்களின் விவரங்களும் இடம்பெற்றிருக்கும்.
  • ஆதார் எண் வைத்திருப்பது கட்டாயமாகும்.

Trending Photos

கடனில் இருந்து தப்பிக்க.. இந்த பொருட்களை கட்டாயம் வீட்ல வச்சி பாருங்க
camera icon7
vastu tips
கடனில் இருந்து தப்பிக்க.. இந்த பொருட்களை கட்டாயம் வீட்ல வச்சி பாருங்க
2 நாட்களில் கடகத்தில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon8
Guru Peyarchi
2 நாட்களில் கடகத்தில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : முதலமைச்சர் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : முதலமைச்சர் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
30 வயதை கடந்து..தாமதமாக திருமணம் செய்துகொண்ட 7 தமிழ் நடிகைகள்! முழு லிஸ்ட் இதோ..
camera icon7
Tamil Actress
30 வயதை கடந்து..தாமதமாக திருமணம் செய்துகொண்ட 7 தமிழ் நடிகைகள்! முழு லிஸ்ட் இதோ..
ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்: அரசு வெளியிட்ட சூப்பர் அறிவிப்பு..!

Ration Card Update: ரேஷன் கார்டுகள் இல்லாததால், முன்னர் அரசு திட்டங்களின் பலன்களைப் பெறத் தவறிய குடும்பங்களுக்காக, உத்தரப்பிரதேச அரசு தற்போது ஒரு திட்டத்தை விரிவுபடுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. இதற்காக, மாநிலத்தில் "ஒரு குடும்பம், ஒரு அடையாளம்" (One Family, One Identity) என்ற குடும்ப அடையாள அட்டைப் பிரச்சாரம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள அனைத்துக் குடும்பங்களுக்கும் குடும்ப அடையாள அட்டைகள் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன. இதன் மூலம், மக்கள் அரசு வழங்கும் 76க்கும் மேற்பட்ட திட்டங்களின் பலன்களை நேரடியாகப் பெற முடியும்.

Add Zee News as a Preferred Source

குடும்ப அடையாள அட்டைகளை உருவாக்கும் பொறுப்பு மாவட்ட வழங்கல் துறைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது, ரேஷன் கார்டுகள் இல்லாத பயனாளிகளைக் கண்டறிந்து சரிபார்ப்பது இத்துறையின் பணியாகும். இந்தப் பயனாளிகளில் 927 ஆதரவற்ற விதவைகள் ஓய்வூதியப் பயனாளிகள், 2,285 மாற்றுத்திறனாளி ஓய்வூதியப் பயனாளிகள் மற்றும் தோராயமாக 5,000 முதியோர் ஓய்வூதியப் பயனாளிகள் உள்ளனர். சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு, இந்தத் தகுதியுள்ள நபர்களுக்கு ரேஷன் கார்டுகள் வழங்கப்படும், மேலும் அந்த ரேஷன் கார்டு எண்ணே குடும்ப அடையாள எண்ணாகப் பயன்படுத்தப்படும்.

இந்தப் பணியை நிறைவேற்ற, ஆறு வட்டாரங்களில் இருந்து 14 வழங்கல் ஆய்வாளர்கள் (Distribution Inspectors) நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்தத் துறைக்கு 8,212 குடும்ப அடையாள அட்டைகளை உருவாக்கும் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் ஆதரவற்ற விதவைகளுக்கான அட்டைகள் ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ளன. அனைத்துக் குடும்பங்களும் இந்த வசதியை விரைவில் பெறும் பொருட்டு, முதியோர் ஓய்வூதியப் பயனாளிகளின் பட்டியலில் தற்போது பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

குடும்ப அடையாள அட்டைத் திட்டத்தின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், ஒரே ஒரு அட்டை, மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் 76 திட்டங்களின் பலன்களைப் பெற உதவும் என்பதே ஆகும். இந்த 12 இலக்க அட்டையில் அனைத்துக் குடும்ப உறுப்பினர்களின் விவரங்களும் இடம்பெற்றிருக்கும். மேலும், இந்த அட்டை ஒரு தனித்துவமான குடும்ப அடையாள ஆவணமாகச் செயல்படுவதால், வருமானம், சாதி மற்றும் இருப்பிடச் சான்றிதழ்கள் போன்ற ஆவணங்களின் தேவை குறையும்.

குடும்ப அடையாள அட்டை (Family ID) பெற, அனைத்துக் குடும்ப உறுப்பினர்களும் ஆதார் எண் வைத்திருப்பது கட்டாயமாகும். மேலும், ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் ஆதார் எண்ணும் செயலில் உள்ள மொபைல் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். இது ஒருமுறை பயன்படுத்தும் கடவுச்சொல் (OTP) மூலம் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்க அவசியமாகும். ஒரு உறுப்பினரின் மொபைல் எண் ஆதாருடன் இணைக்கப்படாமல் இருந்தாலோ அல்லது மாறியிருந்தாலோ, அது முதலில் ஆதாரில் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

குடும்ப அடையாள அட்டை உருவாக்கப்பட்ட பிறகு, வருமானம், சாதி மற்றும் இருப்பிடச் சான்றிதழ்களுக்காக மக்கள் இனி வெவ்வேறு அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டியதில்லை. அரசுத் திட்டங்களின் பலன்கள் தானாகவே தகுதியான குடும்பங்களைச் சென்றடையும். இந்த முயற்சியின் மூலம் மாநில அரசின் நோக்கம் என்னவென்றால், எந்தவொரு ஏழைக் குடும்பமும் அரசுத் திட்டங்களின் பலன்களைப் பெறாமல் விடுபட்டு விடக் கூடாது என்பதை உறுதிசெய்வதுதான்.

மேலும் படிக்க | வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச சிகிச்சை.. அரசின் இந்த திட்டங்கள் பற்றி தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | லக்கி யோ லக்கி.. உங்களிடம் இந்த 10 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா? அப்போ உங்களுக்கு ஜாக்பாட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ration Card HoldersRation CardUttar PradeshOne Family One Identity

Trending News