ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு மெகா ஜாக்பாட்! டிஏ-வைத் தொடர்ந்து கிலோமீட்டர் அலவன்ஸ் உயர்வு

Indian Railway : ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு 50 விழுக்காடு டிஏ உயர்வைத் தொடர்ந்து நவராத்திரி பரிசாக கிலோ மீட்டர் அலவன்ஸ் 25 விழுக்காடு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 19, 2026, 09:24 PM IST
Indian Railway : இந்திய ரயில்வேயில் அல்லும் பகலும் உழைக்கும் லோகோ பைலட்டுகள் மற்றும் ரன்னிங் ஸ்டாப் எனப்படும் கார்டு (Guard) ஊழியர்களுக்கு இந்த நவராத்திரி பண்டிகை இரட்டைப் பரிசைக் கொண்டு வந்துள்ளது. ஏற்கனவே மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி (DA) 50% ஆக உயர்த்தப்பட்ட நிலையில், இப்போது ரயில்வே ஊழியர்களின் மிக முக்கியமான கோரிக்கையான கிலோமீட்டர் அலவன்ஸ் (KMA) உயர்வுக்கும் ரயில்வே அமைச்சகம் பச்சைக்கொடி காட்டியுள்ளது.

போராட்டத்திற்கு கிடைத்த மாபெரும் வெற்றி

அகில இந்திய ரயில்வே தொழிலாளர் கூட்டமைப்பின் (AIRF) பொதுச் செயலாளர் ஷிவ் கோபால் மிஸ்ரா, இந்த அறிவிப்பை ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றி என தெரிவித்துள்ளார் இது குறித்து அவர் கூறுகையில், "இது ரயில்வே ஊழியர்களின் நீண்ட காலப் போராட்டம், ஒற்றுமை மற்றும் விடாமுயற்சிக்குக் கிடைத்த பலன்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார். சமீபத்தில் அவர் மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் மற்றும் நிதி அமைச்சகத்தின் செலவினப் பிரிவுச் செயலாளர் ஆகியோரைச் சந்தித்து, இது குறித்த கோரிக்கைகளை முன்வைத்தார். இதனைத் தொடர்ந்து கிலோ மீட்டர் அலவன்ஸ் தற்போது இந்த 25% உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

கிலோமீட்டர் அலவன்ஸ் என்பது என்ன?

ரயில்வேயில் ரன்னிங் ஸ்டாஃப் எனப்படும் ஊழியர்களின் பணி மற்ற சாதாரண அலுவலக ஊழியர்களைப் போன்றது அல்ல. அவர்கள் ரயிலை இயக்கும்போது ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்குத் தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். இவர்களுக்கு தினசரி படி கிடையாது. சாதாரண ஊழியர்களுக்கு வெளியூர் செல்லும்போது வழங்கப்படும் Daily Allowance இவர்களுக்கு வழங்கப்படுவதில்லை. இதற்கு மாற்றாக, அவர்கள் கடக்கும் ஒவ்வொரு 100 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை கிலோமீட்டர் அலவன்ஸ் ஆக வழங்கப்படுகிறது.

குறைந்தபட்ச உத்தரவாதம்

ஒரு ஊழியர் பணிக்கு வந்தும், சில காரணங்களால் மிகக் குறைந்த தூரமே ரயிலை இயக்க நேர்ந்தால், அவருக்குப் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு குறைந்தபட்ச தூரத்திற்கான, உதாரணமாக 120 கி.மீ அல்லது 160 கி.மீ தொலைவுக்கான தொகை கண்டிப்பாக வழங்கப்படும். இதையே 'Minimum Guaranteed Kilometer Allowance' என்கிறோம். இப்போது இந்தத் தொகையிலும் 25% உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

50% DA மற்றும் 25% அலவன்ஸ் உயர்வு - விதிமுறை என்ன?

மத்திய அரசின் ஏழாவது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரையின்படி, ஒரு ஊழியரின் அகவிலைப்படியானது 50 விழுக்காடு என்ற எல்லையைத் தொடும்போது, அந்த ஊழியருக்கு வழங்கப்படும் மற்ற இதர படிகளும் தானாகவே 25% உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்பது விதியாகும். தற்போது மத்திய அரசு 50 விழுகாடு DA-வை அமல்படுத்தியுள்ளதால், இந்த விதியின் அடிப்படையில் KMA அலவன்ஸையும் உயர்த்த வேண்டும் என ரயில்வே சங்கங்கள் வலியுறுத்தி வந்தன. அரசு தற்போது இந்த நியாயமான கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.

சம்பளத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் கணக்கீடு

இந்த உயர்வு ஊழியர்களின் மாதச் சம்பளத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும், ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் கிடைக்கும் கூடுதல் தொகை என்பது அவர் அந்த மாதத்தில் எவ்வளவு தூரம் ரயிலை இயக்குகிறார் என்பதைப் பொறுத்து மாறுபடும். 7வது ஊதியக் குழுவின் கணக்கீட்டின்படி, லோகோ பைலட்டுகள் மற்றும் கார்டுகள் மாதத்திற்கு ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர்கள் பயணம் செய்கின்றனர். இந்த 25 விழுக்காடு உயர்வு என்பது அவர்களின் ஒட்டுமொத்த வருவாயில் ஒரு கணிசமான தொகையைச் சேர்க்கும்.

அதிகாரப்பூர்வ அரசாணை எப்போது?

இந்த அறிவிப்பு குறித்து ரயில்வே வாரியம் மிகுந்த தீவிரத்துடன் செயல்பட்டு வருகிறது. AIRF பொதுச் செயலாளர் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அரசாணை நாளைக்குள் வெளியாகிவிடும். அரசாணை வெளியான உடனேயே, இந்த உயர்வு நடைமுறைக்கு வரும். மேலும், இது கடந்த கால நிலுவைத் தொகையுடன் (Arrears) வழங்கப்படுமா என்பது அரசாணை வெளியான பிறகே தெளிவாகத் தெரியும்.

