லக்கி யோ லக்கி.. உங்களிடம் இந்த 10 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா? அப்போ உங்களுக்கு ஜாக்பாட்

10 Rupee Old Note In Tamil: வீட்டிலிருந்து பணம் சம்பாதிப்பதற்கான வழியை நீங்கள் தேடுகிறீர்கள் என்றால், இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். முற்றிலும் இலவசமாகவும், எந்தச் செலவுமின்றி இந்த வேலையை நீங்கள் தொடங்கலாம், மேலும் கோடிக் கணக்கில் சம்பாதிக்கலாம். அந்த வகையில், உங்களிடம் பழைய மற்றும் அரிய ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தால், வீட்டில் இருந்தபடியே லட்சக்கணக்கான ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம்.
தற்போது, ஒரு அரிய வகை 10 ரூபாய் நோட்டைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்ளப் போகிறோம். குறிப்பிட்ட அம்சங்கள் அல்லது தனித்தன்மை கொண்ட இந்த ரூபாய் நோட்டை ஆன்லைனில் விற்பதன் மூலம் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியும் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த 10 ரூபாய் நோட்டுகளை விற்பனை செய்வதற்குச் சில நிபந்தனைகள் அல்லது தனித்துவமான அம்சங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
10 ரூபாய் நோட்டு
அனைத்து 10 ரூபாய் நோட்டுகளும் மதிப்புமிக்கவை அல்ல. குறிப்பிட்ட அளவுகோல்களைப் பூர்த்தி செய்யும் அரிய நோட்டுகளுக்கு மட்டுமே அதிக மதிப்பு உண்டு. இந்த மதிப்புமிக்க நோட்டை அடையாளம் காண்பதற்கான சரியான அம்சங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன:
- இந்த நோட்டு 1943 ஆம் ஆண்டில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் போது வெளியிடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
- நோட்டின் ஒரு பக்கத்தில் அசோக தூண் (Ashoka Pillar) இடம்பெற்றிருக்கும்.
- நோட்டில் அப்போதைய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் (Governor) சி.டி. தேஷ்முக் (C. D. Deshmukh) அவர்களின் கையொப்பம் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- நோட்டின் மறுபுறத்தில் ஒரு படகு (Boat) இடம்பெற்றிருக்கும்.
- மிக முக்கியமாக, நோட்டின் பின்புறத்தின் இருபுறமும் ஆங்கிலத்தில் "10 RUPEES" என்ற வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
இந்த மேலே குறிப்பிட்ட அனைத்து அளவுகோல்களையும் பூர்த்தி செய்யும் அரிய வகை 10 ரூபாய் நோட்டை, அதன் தரம் மற்றும் அரிதான தன்மையைப் பொறுத்து, சுமார் 1 லட்சம் ரூபாய் வரை விற்பனை செய்ய முடியும் என்று சொல்லப்படுகிறது.
ஆன்லைனில் எப்படி விற்பனை செய்ய வேண்டும்?
உங்களிடம் அரிய 10 ரூபாய் நோட்டு இருந்தால், அதை விற்பது பற்றி நீங்கள் எளிதாக விற்கலாம்.
நீங்கள் CoinBazaar இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம்:
CoinBazaar.com-இல் உள்நுழைந்து உங்களை ஒரு விற்பனையாளராகப் பதிவு செய்யுங்கள்.
உங்கள் 10 ரூபாய் நோட்டின் தெளிவான புகைப்படத்தை எடுத்து அதை இணையதளத்தில் பதிவேற்றவும்.
அதன் பிறகு, உங்கள் விளம்பரம் ஆர்வமுள்ள வாங்குபவர்களுக்குக் காண்பிக்கப்படும்.
ஆர்வமுள்ள வாங்குபவர்கள் உங்களை நேரடியாகத் தொடர்புகொள்வார்கள்.
இறுதியாக, நீங்கள் ஒப்புக்கொண்ட விலையில் அந்த நோட்டை விற்கலாம்.
பழைய ரூபாய் நோட்டுகள்/நாணயங்களின் அரிதான தன்மையையும் (Rarity) தனித்தன்மைகளையும் (வரிசை எண், அச்சுப் பிழை போன்ற) பொறுத்தே அவற்றின் உண்மையான மதிப்பு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது; விளம்பரங்களில் கூறப்படும் பெரிய தொகைகள் பெரும்பாலும் மிக அரிய பொருட்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
ஆகஸ்ட் 2020 இல், RBI கரன்சி நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கப்படுவது மற்றும் விற்கப்படுவது தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதில், “ரிசர்வ் வங்கியின் பெயர்/லோகோவைப் பயன்படுத்தி, பல்வேறு ஆன்லைன்/ ஆஃப்லைன் தளங்களில் பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களின் வாங்குதல் மற்றும் விற்பது தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளில், பொதுமக்களிடம் இருந்து கட்டணங்கள் /கமிஷன் /வரி என சில தனிமங்கள் மோசடியில் ஈடுபடுவது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது." என ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது. எனவே ஆன்லைனில் பழைய நாணயங்கள் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகளை வாங்கும் / விற்கும் போது பொது மக்கள் அதிகபட்ச கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
(பொறுப்புத் துறப்பு: ஜீ தமிழ் நியூஸ் பழைய நாணயங்கள் அல்லது வங்கி நோட்டுகளை ஆன்லைனில் வாங்குவதையும் விற்பதையும் ஊக்குவிக்கவில்லை. இந்த செய்தி வெறும் தகவலுக்காக மட்டுமே பகிரப்பட்டுள்ளது).
