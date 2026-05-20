/Meta Layoffs: அதிகாலை 4 மணிக்கு வந்த மின்னஞ்சல், மெட்டாவில் 8000 ஊழியர்கள் பணிநீக்கம்

Meta Layoffs: மெட்டா நிறுவனத்தில், வேலை நீக்கத்தை அறிவிக்கும் மின்னஞ்சல் அதிகாலை 4 மணிக்கு ஊழியர்களுக்கு வந்தாக ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
Meta Layoffs: தற்போது, உலகெங்கிலும் உள்ள முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு இடையே செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொடர்பான ஒரு கடும் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. அனைத்து நிறுவனங்களும் செயற்கை நுண்ணறிவில் துரிதமாக முதலீடு செய்து வருவதுடன், தங்கள் வணிக மாதிரியை மாற்றியமைக்கும் பணிகளிலும் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன. இருப்பினும், இந்த மாற்றத்தின் தாக்கம் தற்போது ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களின் வேலைவாய்ப்புகளில் தெளிவாகத் தென்படத் தொடங்கியுள்ளது. அந்த வரிசையில், 'Meta' நிறுவனமும் தற்போது பெருமளவிலான பணிநீக்க நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கியுள்ளது.
வேலை நீக்கத்தை அறிவிக்கும் மின்னஞ்சல் அதிகாலை 4 மணிக்கு ஊழியர்களுக்கு வந்தாக ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. மே 20 அன்று Meta நிறுவனம் கணிசமான ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கியது. சிங்கப்பூரில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு உள்ளூர் நேரப்படி அதிகாலை 4:00 மணியளவில் மின்னஞ்சல்கள் அனுப்பப்பட்டதாக ப்ளூம்பர்க் மற்றும் தி நியூயார்க் டைமஸ் ஆகியவற்றின் அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த மின்னஞ்சல்கள், ஊழியர்களின் வேலைகள் முடித்துக்கொள்ளப்படுவதாக அவர்களுக்குத் தெரிவித்தன. இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா மற்றும் பிற நாடுகளில் உள்ள ஊழியர்களுக்கும், அந்தந்த நாடுகளின் நேர மண்டலங்களுக்கு ஏற்ப அறிவிப்புகள் அனுப்பப்பட உள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Meta நிறுவனம் தனது உலகளாவிய பணியாளர் எண்ணிக்கையை சுமார் 10 சதவீதம் குறைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. அறிக்கைகளின்படி, இந்நிறுவனம் சுமார் 8,000 ஊழியர்களைப் பணியிலிருந்து நீக்கக்கூடும். பெரிய அளவில் பணி நீக்கம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளதாக Meta ஏற்கனவே உறுதிப்படுத்தியிருந்தது. நிறுவனத்தின் தகவலின்படி, தற்போது உலகம் முழுவதும் சுமார் 78,000 ஊழியர்கள் இந்நிறுவனத்தில் பணிபுரிகின்றனர்.
Mark Zuckerberg தற்போது செயற்கை நுண்ணறிவை (AI) Meta-வின் முதன்மையான முன்னுரிமையாக மாற்றியுள்ளார். சொல்லப்போனால், Google மற்றும் OpenAI போன்ற நிறுவனங்களுடன் போட்டியில் நிலைத்திருக்க, Meta தனது AI துறையில் செய்யும் முதலீடுகளைத் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்த ஆண்டில் AI துறையில் 125 பில்லியன் முதல் 145 பில்லியன் டாலர் வரை முதலீடு செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாக இந்நிறுவனம் ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்நிறுவனம் தனது தற்போதைய கட்டமைப்பில் பெரிய அளவிலான மாற்றங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கு இதுவே முக்கிய காரணம் என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
ஒரு உள் குறிப்பாணையில், மெட்டாவின் தலைமை மனிதவள அதிகாரி (Chief People Officer) Janelle Gale, நிறுவனம் வெறும் ஊழியர்களைப் பணிநீக்கம் செய்வதோடு நின்றுவிடவில்லை என்றும், சுமார் 7,000 ஊழியர்களைப் புதிய AI குழுக்களுக்கு மாற்றவும் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். தற்போது மனிதர்களால் செய்யப்படும் பல்வேறு பணிகளை எதிர்காலத்தில் கையாளக்கூடிய AI முகவர்களை (AI agents) உருவாக்குவதே இக்குழுக்களின் முக்கியப் பணியாக இருக்கும். நிறுவனம் தற்போது சிறிய அளவிலான, அதே சமயம் அதிக செயல்வேகம் கொண்ட மற்றும் தொழில்நுட்பத்தால் உந்தப்படும் குழுக்களை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
Meta மட்டுமல்லாமல், பிற நிறுவனங்களும் ஊழியர்களைப் பணிநீக்கம் செய்து வருகின்றன. கடந்த சில மாதங்களாக, பல முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் தங்கள் பணியாளர் எண்ணிக்கையைக் குறைப்பதாக அறிவித்துள்ளன. சமீபத்தில், Cisco நிறுவனம் சுமார் 4,000 ஊழியர்களைப் பணிநீக்கம் செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தது. மேலும், Microsoft, Amazon மற்றும் பிற நிறுவனங்களும் வேலைவாய்ப்புக் குறைப்பு நடவடிக்கைகளைச் செயல்படுத்தியுள்ளன. தொழில்நுட்பத் துறை தற்போது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்திற்கு உட்பட்டு வருகிறது என்பதை இது தெளிவாகச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.
இதற்கிடையில், மெடா நிறுவனம் அதிகாலையில் பணிநீக்கச் செய்திகளை அனுப்பியதை ஒட்டி, சமூக ஊடகங்களில் இணையவாசிகள் மீம்களை அள்ளி வீசி வருகிறார்கள். அவற்றில் சிலவற்றை இங்கே காணலாம்.
Meta has begun sweeping layoffs affecting 8,000 employees, starting with workers in Singapore who reportedly received notices at 4 a.m.— Polymarket (@Polymarket) May 20, 2026
Lessons from Leaked layoff audio at Meta— Mohan @mohan_author) May 20, 2026
Intelligent managers
Hire intelligent workers
To train intelligent systems
Intelligent systems will replace
Intelligent workers
Cycle of life in new AI era!!! https://t.co/RgjAUqkjC9
