  • வாட்ஸ் அப் உபயோகிக்க இனி கட்டணமா! மெட்டா கொண்டு வந்த புது அப்டேட்..

வாட்ஸ் அப் உபயோகிக்க இனி கட்டணமா! மெட்டா கொண்டு வந்த புது அப்டேட்..

Meta To Introduce Paid Features To Whatsapp : இந்தியாவில், பல காேடி பேர் வாட்ஸ் அப் செயலியை உபயோகித்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கெல்லாம் அதிர்ச்சி தரக்கூடிய விஷயம், தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 27, 2026, 02:10 PM IST
வாட்ஸ் அப் உபயோகிக்க இனி கட்டணமா! மெட்டா கொண்டு வந்த புது அப்டேட்..

Meta To Introduce Paid Features To Whatsapp : உலக அளவில் பல மில்லியன் கணக்கான மக்கள் பயன்படுத்தும் ஒரு செயலியாக இருக்கிறது whatsapp. இந்த செயலியை பயன்படுத்த பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கின்றன. இது சில நிமிடங்கள் வேலை செய்யவில்லை என்றால், கண்டிப்பாக பல லட்சம் தொழில்கள் சில மணி நேரங்கள் ஸ்தம்பித்து விடும். இது குறித்த அதிர்ச்சிகரமான அப்டேட்களை தற்போது மெட்டா வெளியிட்டுள்ளது.

வாட்ஸ் அப் அப்டேட்:

வாட்ஸ் ஆப்பில், அடிக்கடி பலவித அப்டேட்கள் விடப்பட்ட வண்ணம் இருக்கும். ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட்களை போடுவது, மெசஜ்களை ஹைட் செய்வது போன்ற பல அப்டேட்கள், கடந்த சில ஆண்டுகளில் வெளியாகியிருக்கிறது. தற்போது புதிதாக ஒரு அப்டேட்டையும் வாட்ஸ் ஆப்பை வாங்கியிருக்கும் மெட்டா அறிமுகப்படுத்தியிரிஉக்கிறதாம். அதாவது வாட்ஸ் ஆப்பில் இனி விளம்பரங்கள் டிஸ்ப்ளே செய்யப்படுமாம். வாட்ஸ் ஆப்பில், ஸ்டேட்டஸ் பகுதியில் இனி விளம்பரங்களும் தோன்றுமாம். இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரிஸ்களை பார்க்கும் போது, அதற்கிடையில் சில விளம்பரங்களை பார்த்திருப்பீர்கள், அப்படிப்பட்ட அப்டேட்தான் வாட்ஸ் அப்பிலும் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. 

இப்படி ஸ்டேட்டஸ்களுக்கு இடையே விளம்பரங்கள் தோன்றுவது குறித்த சோதனையை, இந்த நிறுவனம் கடந்த டிசம்பர் மாதத்தில் தொடங்கியதாம். 

கட்டணம்:

இப்படி, ஸ்டேட்டஸ்களுக்கு இடையே விளம்பரங்கள் வருவது இடையூறாக இருப்பதாக பயனர்கள் பலர் கூறி வருகின்றனர். இப்படி, விளம்பரம் இல்லாமல் வாட்ஸ் அப் சேவையை பெற வேண்டும் என்று பயணர்கள் விரும்பினால், அவர்கள் கட்டணம் செலுத்தும் நடைமுறையை அறிமுகம் செய்ய வாட்ஸ் அப்பின் தாய் நிறுவனமான மெட்டா திட்டமிட்டு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், வாட்ஸ் அப் பயணர்கள் கடும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி இருக்கின்றனர்.

சோதனை பணிகள்:

தற்போது, வாட்ஸ் அப் கட்டணம் குறித்து சோதனை நடக்கும் பணிகளை மெட்டா மேற்கொண்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு எவ்வளவு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும், மாத சந்தாவா? உள்ளிட்டவை போன்ற விவரங்கள் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. இதில் முதல் கட்டமாக, ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளில் இது அறிமுகம் செய்யப்பட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

கொஞ்சம் ரீ-வைண்ட் செய்து பார்த்தால், இன்ஸ்டாவில் விளம்பரம் இல்லாமல் அக்கவுண்டை உபயோகிக்க Ad free subscription-ஐ ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளில் மெட்டா அறிமுகம் செய்தது. அதே போல, இப்போதும் வாட்ஸ் அப்புக்கும் அப்டேட்டை கொண்டு வர முடிவு செய்யப்பட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

ரூ.430 கட்டணம்?

வாட்ஸ் அப்பை, விளம்பரம் இல்லாமல் பயன்படுத்த கட்டணமாக சுமார் 430 ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட  இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இதற்கு எதிராக, போர்கொடி தூக்கி இருக்கின்றனர். இந்த திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டால், மக்கள் இந்த செயலியை பெரிதளவில் புறக்கணிக்கவும் வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

