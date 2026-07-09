/பணிநீக்கம் செய்தாலும் நெகிழ வைத்த மைக்ரோசாஃப்ட்! ஊழியர்களுக்கான எக்சிட் பேக்கேஜ் எவ்வளவு தெரியுமா?

Microsoft Layoffs: கடந்த சில ஆண்டுகளில் 'லே-ஆஃப்' என்ற சொல் உலகம் முழுதும் உள்ள ஊழியர்களிடையெ ஒரு டைம் பாம் போல் உருவெடுத்துள்ளது. எப்போது வேலை பறிபோகும் என்ற அச்சத்திலேயே பலர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். சமீபத்தில் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை பணி நிக்கம் செய்துள்ளது.
வேலையை இழப்பது எப்போதும் எளிதான ஒரு விஷயம் அல்ல. ஆனால், இந்த வாரம் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான மைக்ரோசாஃப்ட் ஊழியர்களுக்கு, இந்தச் சூழல் மற்ற நிறுவனங்களை விடச் சற்று சாதகமாக அமையக்கூடும். இதற்கு காரணம் உள்ளது.
தனது உலகளாவிய பணியாளர்களில் சுமார் 2.1 சதவீதம் பேர், அதாவது 4,800 ஊழியர்களைப் பாதிக்கும் வகையிலான மற்றொரு பெரிய பணிநீக்க நடவடிக்கையை அறிவித்த மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம், தொழில்நுட்பத் துறையிலேயே மிகவும் தாராளமான இழப்பீட்டுத் தொகுப்புகளில் (severance packages) ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. சிலிக்கான் வேலி முழுவதும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) சார்ந்த மறுசீரமைப்பு குறித்த கவலைகளை இந்தப் பணிநீக்கங்கள் மீண்டும் கிளப்பியிருந்தாலும், பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் சலுகைகளும் அதே அளவு கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன.
வேலையை விட்டுச் செல்லும் ஊழியரகளுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?
அமெரிக்காவில் உள்ள சில ஊழியர்கள், தங்கள் பணி நிலை மற்றும் பணிபுரிந்த ஆண்டுகளின் அடிப்படையில்,
மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் இந்த வெளியேற்றத் தொகுப்பு (exit package), பண இழப்பீட்டைத் தாண்டிப் பல சலுகைகளை அளிக்கின்றது.
Stock Vesting: தகுதிவாய்ந்த ஊழியர்கள், தங்கள் பணிபுரிந்த ஆண்டுகளின் அடிப்படையில் ஆறு முதல் பன்னிரண்டு மாதங்கள் வரை பங்கு உரிமை பெறுதலைத் (stock vesting) தொடர்ந்து பெறுவார்கள். இது முக்கியமானது, ஏனெனில் மைக்ரோசாஃப்ட் ஊழியர்களின் மொத்த ஊதியத்தில் பங்கு வெகுமதிகள் (stock awards) பெரும்பாலும் கணிசமான பகுதியாக அமைகின்றன.
Healthcare Coverage: மேலும், நிறுவனம் ஆறு மாதங்களுக்குச் சம்பளத்துடன் கூடிய மருத்துவக் காப்பீட்டு வசதியை வழங்குகிறது.
COBRA: அதைத் தொடர்ந்து, மைக்ரோசாஃப்ட் , COBRA (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act) திட்டத்தின் கீழ், தேவையான பிரீமியத்தைச் செலுத்தி மேலும் ஓராண்டுக்குக் காப்பீட்டு வசதியைத் தொடரும் வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது.
இவை அனைத்தும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, மருத்துவக் காப்பீடு அல்லது பங்கு சார்ந்த சலுகைகளை உடனடியாக இழக்காமலேயே, புதிய வேலைகளைத் தேடுவதற்கு ஊழியர்களுக்குப் போதுமான கால அவகாசத்தை வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஊழியர்கள் வெளியேற்றப்படும் போது, மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்துடன் ஒப்பிடும்போது மற்ற நிறுவனங்கள் எந்த நிலையில் தொகுப்புகளை வழங்குகின்றன? கடந்த சில ஆண்டுகளாகத் தொடர்ச்சியான ஆட்குறைப்பு அலைகளைக் கண்ட ஐடி துறையில், மைக்ரோசாஃப்ட்டின் இந்தத் தொகுப்பு தனித்து நிற்கிறது.
இந்த வகையில், பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் சமீபத்தில் அறிவித்த தாராளமான பணிநீக்கத் தொகுப்புகளில், மைக்ரோசாஃப்ட்டின் இந்த அதிகபட்சத் தொகையே முதன்மையானதாக அமைகிறது.
மைக்ரோசாஃப்ட் தொடர்ந்து வலுவான லாபத்தை பதிவு செய்துவரும் நிலையிலும் இந்த ஆட்குறைப்புகள் நிகழ்ந்துள்ளன. இந்த மறுசீரமைப்பு, அதன் நிறுவனக் கட்டமைப்பை எளிமையாக்குவதையும், நிர்வாக அடுக்குகளைக் குறைப்பதையும், வளங்களை மூலோபாய முன்னுரிமைகள், குறிப்பாக செயற்கை நுண்ணறிவு நோக்கி மறுஒதுக்கீடு செய்வதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்று அந்நிறுவனம் கூறுகிறது.
இந்தச் சமீபத்திய ஆட்குறைப்புகள் மைக்ரோசாஃப்ட்டின் வர்த்தக விற்பனைப் பிரிவு மற்றும் எக்ஸ்பாக்ஸ் கேமிங் வணிகத்தை மிகக் கடுமையாகப் பாதித்துள்ளன. அந்நிறுவனம் தனது கேமிங் செயல்பாடுகளின் சில பகுதிகளை மறுவடிவமைப்பதால், சுமார் 1,600 எக்ஸ்பாக்ஸ் ஊழியர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சுவாரஸ்யமாக, மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் அமெரிக்க ஊழியர்களுக்காக ஆண்டின் தொடக்கத்தில் தனது முதல் தன்னார்வ ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அறிவித்தது. தற்போதைய பணிநீக்கத் தொகுப்பின் பல விவரங்கள், அந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை ஒத்திருக்கின்றன.
அமேசான், மெட்டா மற்றும் பல பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களிலும் இதேபோன்ற மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகள் காணப்படுகின்றன.
மைக்ரோசாப்டை விட்டு வெளியேறும் ஊழியர்களுக்கு, வேலை போனதால் துயரமும் சவாலான சூழலும் இருந்தாலும், நிறுவனம் வழங்கியுள்ள தாராளமான பணிநீக்கத் தொகையானது நிதி ரீதியாக சற்று நிம்மதியை அளிக்கிறது.