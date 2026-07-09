Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /பணிநீக்கம் செய்தாலும் நெகிழ வைத்த மைக்ரோசாஃப்ட்! ஊழியர்களுக்கான எக்சிட் பேக்கேஜ் எவ்வளவு தெரியுமா?

பணிநீக்கம் செய்தாலும் நெகிழ வைத்த மைக்ரோசாஃப்ட்! ஊழியர்களுக்கான எக்சிட் பேக்கேஜ் எவ்வளவு தெரியுமா?

Microsoft Layoffs: வேலையை இழப்பது எப்போதும் எளிதான ஒரு விஷயம் அல்ல. ஆனால், இந்த வாரம் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான மைக்ரோசாஃப்ட் ஊழியர்களுக்கு, இந்தச் சூழல் மற்ற நிறுவனங்களை விடச் சற்று சாதகமாக அமையக்கூடும். இதற்கு காரணம் உள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 09, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:42 PM IST
பணிநீக்கம் செய்தாலும் நெகிழ வைத்த மைக்ரோசாஃப்ட்! ஊழியர்களுக்கான எக்சிட் பேக்கேஜ் எவ்வளவு தெரியுமா?
Image Credit: Microsoft Laypff Package (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
வெள்ளத்தில் 3,000 சிலிண்டர்கள்... ஆற்றில் மிதக்கும் ஆபத்து - பதறவைக்கும் வீடியோ
Maharashtra floods29 min ago
2
Kerala Lottery33 min ago
3
Senthil Balaji41 min ago
4
Team India54 min ago
5
CTR Nirmal Kumar1 hr ago