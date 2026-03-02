மத்திய கிழக்கு போர்: இந்தியப் பொருளாதாரம் சந்திக்கும் 5 சவால்கள்! கச்சா எண்ணெய் முதல் தங்கம் விலை

ஈரான்-இஸ்ரேல் போர் செய்திகள்: மத்திய கிழக்கு ஆசியாவில் கொழுந்துவிட்டு எரியும் போர் பதற்றம், ஏதோ அங்கிருக்கும் நாடுகளுக்கு இடையிலான மோதல் என்று மட்டும் நாம் ஒதுங்கிவிட முடியாது. இதன் அதிர்வலைகள் இந்திய சாமானியனின் சமையலறை வரை எதிரொலிக்கப் போகிறது என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் கூட்டணி ஒருபுறம், ஈரானின் பதிலடி மறுபுறம் என போர் மேகங்கள் சூழ்ந்துள்ள நிலையில், இந்தியப் பொருளாதாரம் சந்திக்கவிருக்கும் சவால்களைக் குறித்து நாம் தெரிந்துக்கொள்வது அவசியம்.
மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நிலவும் போர்ச் சூழல் வெறும் அரசியல் மோதல் மட்டுமல்ல, அது உலகளாவிய வர்த்தகச் சங்கிலியின் (Global Supply Chain) நரம்பு மண்டலத்தைத் தாக்குகிறது. குறிப்பாக, இந்தியா போன்ற இறக்குமதியை அதிகம் சார்ந்திருக்கும் நாடுகளுக்கு இது மிகப்பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது. இந்தியாவை பாதிக்கும் 5 முக்கிய பிரச்சனைகளை குறித்து பார்போம்
1. ஹார்முஸ் ஜலசந்தி: கச்சா எண்ணெய் விலை உயரும்
சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் போக்குவரத்தில் மிக முக்கியமான பாதையாகக் கருதப்படும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி (Strait of Hormuz) இப்போது போர் அபாயத்தின் மையப்புள்ளியாக மாறியுள்ளது. உலகளாவிய எண்ணெய் விநியோகத்தில் 20% இந்தப் பாதை வழியாகத்தான் நடக்கிறது என்பது ஒருபுறம் இருக்க, இந்தியாவின் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியில் சரிபாதி (50%) இந்த வழியாகவே நம் நாட்டுக்கு வந்தடைகிறது.
இந்தியா தனது கச்சா எண்ணெய் தேவையில் சுமார் 85% இறக்குமதி மூலமே பூர்த்தி செய்கிறது. இதில் 50% ஈராக், சவுதி அரேபியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் போன்ற நாடுகளிலிருந்து ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே வருகிறது. இந்தக் குறுகிய கடல் பகுதியில் போக்குவரத்து சிறிதளவு பாதிக்கப்பட்டாலும், கச்சா எண்ணெய் விலை பீப்பாய்க்கு 100 டாலரைத் தொடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒருவேளை கச்சா எண்ணெய் விலை 10% உயர்ந்தால், இந்தியாவின் பணவீக்கம் சுமார் 0.3% முதல் 0.4% வரை உயரக்கூடும் என பொருளாதார ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இது நடந்தால், இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலையை கட்டுப்படுத்துவது மத்திய அரசுக்கு பெரும் சவாலாக மாறும்.
2. இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி பாதிக்கும் சூழல்
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் தாக்குதல் அச்சம் காரணமாக, சரக்குக் கப்பல்கள் வழக்கமான பாதையைத் தவிர்த்து நீண்ட மாற்றுப் பாதைகளில் இயக்கப்படுகின்றன. இதனால் போக்குவரத்துச் செலவு கப்பல்களுக்கான எரிபொருள் மற்றும் காப்பீட்டுக் கட்டணம் தாறுமாறாக உயர்ந்துள்ளது. அதாவது கப்பல்கள் ஆப்பிரிக்காவைச் சுற்றி செல்ல வேண்டியுள்ளது. இதனால் பயண நேரம் 15-20 நாட்கள் அதிகரிப்பதோடு, காப்பீட்டு பிரீமியம் மற்றும் சரக்குக் கட்டணம் 200% முதல் 300% வரை உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த ஒன்பது மாதங்களில் மட்டும் பக்ரைன், குவைத், ஓமன், ஈரான் உள்ளிட்ட மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு இந்தியா சுமார் ரூ.4 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்துள்ளது. தற்போதுள்ள சூழலால் இந்த வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டு, இந்திய ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு பெரும் வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது.
3. தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை உயரும் அபாயம்
பொருளாதார ரீதியாக போர் போன்ற நிச்சயமற்ற சூழல் நிலவும்போது, முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான முதலீடாகத் தங்கத்தை நோக்கியே திரும்புவார்கள். இதனால் சர்வதேசச் சந்தையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளிக்கான தேவை அதிகரித்து வருகிறது.
சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் தட்டுப்பாட்டால், 10 கிராம் தங்கம் ரூ.1.70 லட்சம் வரையிலும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.3 லட்சம் வரையிலும் உயரும் என நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர். இது நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் சேமிப்புத் திட்டங்களை வெகுவாகப் பாதிப்பதோடு சாமானிய மக்களின் திருமணச் செலவுகள் மற்றும் நகை சேமிப்பை வெகுவாக பாதிக்கும் என பொருளாதார நிபுணர்களின் கணிப்பாக உள்ளது,.
4. பங்குச்சந்தை மற்றும் பணவீக்கம் சிக்கல்
போர்ச் சூழல் காரணமாக அந்நிய நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் (FIIs) இந்தியப் பங்குச்சந்தையிலிருந்து தங்கள் முதலீடுகளைத் திரும்பப் பெறத் தொடங்குவார்கள். டாலருக்கான தேவை அதிகரிப்பதால், இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு மேலும் சரிவடையக்கூடும். இது இறக்குமதி செய்யப்படும் செல்போன்கள், லேப்டாப்கள் மற்றும் மின்சாதனப் பொருட்களின் விலையை உயர்த்தும்.
மேலும் எண்ணெய் விலை உயர்வு நேரடியாக இந்தியாவின் பணவீக்கத்தை (Inflation) அதிகரிக்கும். காய்கறி முதல் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை வரை உயரும்போது, அது இந்தியப் பங்குச்சந்தையில் பெரும் சரிவை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
5. புலம் பெயர் தொழிலாளர்களின் வருவாய்
மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் சுமார் 90 லட்சம் இந்தியர்கள் பணிபுரிகின்றனர். போர் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் அவர்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகும். அங்கிருந்து இந்தியாவுக்கு வரும் பண வரத்து குறையும். இது கேரளா போன்ற மாநிலங்களின் பொருளாதாரத்தில் நேரடி பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
இந்தியாவின் பொருளாதாரம் பாதிக்கும் சூழல்
சுருக்கமாகச் சொன்னால், மத்திய கிழக்கில் வெடிக்கும் ஒவ்வொரு குண்டுச்சத்தமும், இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியைப் பின்னுக்குத் தள்ளும் வல்லமை கொண்டது. உலக நாடுகள் ஒன்றிணைந்து இந்தப் போர் பதற்றத்தைத் தணிக்காவிட்டால், அதன் விலை மிகக் கடுமையாக இருக்கும். குறிப்பாக இந்தியா தற்போது ஒரு இக்கட்டான நிலையில் உள்ளது. எரிபொருள் விலை உயர்வு ஒருபுறம் பணவீக்கத்தைத் தூண்டினால், மறுபுறம் ஏற்றுமதி பாதிப்பு வர்த்தக வளர்ச்சியை முடக்கும். சர்வதேச ராஜதந்திர முயற்சிகள் மூலம் இப்பகுதியில் அமைதி திரும்பினால் மட்டுமே இந்தியப் பொருளாதாரம் இந்த நெருக்கடியிலிருந்து தப்பிக்க முடியும்.
