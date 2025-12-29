English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • விவசாயத்துக்கான மினி டிராக்டர் - மத்திய அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

விவசாயத்துக்கான மினி டிராக்டர் - மத்திய அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

Central Government : விவசாயிகளுக்கான மினி டிராக்டர் தரநிலை குறியீடு குறித்த புதிய அப்டேட்டை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 29, 2025, 07:48 PM IST
  • விவசாயத்துக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
  • மினி டிராக்டர்களுக்கு புதிய தரநிலைக் குறியீடு
  • மினி டிராக்டர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கும் மத்திய அரசு

Trending Photos

பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் டபுள் எவிக்‌ஷன்! வெளியேறிய 2 முக்கிய போட்டியாளர்கள் யார்?
camera icon7
Bigg Boss 9
பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் டபுள் எவிக்‌ஷன்! வெளியேறிய 2 முக்கிய போட்டியாளர்கள் யார்?
2025ல் IMDB-ல் அதிக ரேட்டிங் பெற்ற டாப் 10 தமிழ் படங்கள்! முதல் இடத்தில் எந்த படம் தெரியுமா?
camera icon10
IMDb 2025
2025ல் IMDB-ல் அதிக ரேட்டிங் பெற்ற டாப் 10 தமிழ் படங்கள்! முதல் இடத்தில் எந்த படம் தெரியுமா?
போக்குவரத்து துறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! இ-சேவை மூலம் விண்ணப்பிக்கவும்
camera icon11
Government Announcement
போக்குவரத்து துறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! இ-சேவை மூலம் விண்ணப்பிக்கவும்
2026 புத்தாண்டு: மறக்க முடியாத அனுபவத்தைப் பெற இந்த 5 இடங்களுக்கு செல்லுங்கள்
camera icon7
travel destinations in india
2026 புத்தாண்டு: மறக்க முடியாத அனுபவத்தைப் பெற இந்த 5 இடங்களுக்கு செல்லுங்கள்
விவசாயத்துக்கான மினி டிராக்டர் - மத்திய அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

Central Government : புதுதில்லியில் உள்ள பாரத மண்டபத்தில் நடைபெற்ற 2025-ம் ஆண்டுக்கான தேசிய நுகர்வோர் தின நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு, மத்திய நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் பிரல்ஹாத் ஜோஷி, விவசாயத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படுத்தும் மின் டிராக்டர்களுக்கான சோதனை தரநிலை குறியீட்டை வெளியிட்டார். இந்த தரக் குறியீடு ஐஎஸ் 19262: 2025 என்பதாகும். விவசாயத்துக்கான மின் டிராக்டர்களின் பாதுகாப்பு, நம்பகத்தன்மை, செயல்திறன் ஆகியவற்றை உறுதி செய்வதற்கான இந்த சீரான சோதனை நெறிமுறைகள் இந்திய தர நிர்ணய அமைவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. இது சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தரப்பினரிடையேயும், பொதுவான வழிகாட்டுதல்களை வழங்குவதுடன், விவசாயத்துக்கானமின்சார டிராக்டர்களில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய சோதனைகள் தொடர்பாக ஒரு பொதுவான புரிதலை ஏற்படுத்துகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

மினி டிராக்டர்களுகான தரக்குறியீடு

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சோதனை நிறுவனங்கள் மூலம் ஐஎஸ் 19262: 2025 தரக் குறியீட்டைச் செயல்படுத்துவது நாட்டில் விவசாயத்துக்கா மின்சார டிராக்டர்களின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும். ஐஎஸ் 19262: 2025 சோதனை தரக் குறியீட்டில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் சோதனைத் தரவுகள்,  விவசாயத்துக்கானமின்சார டிராக்டர்களின் செயல்திறனையும் பாதுகாப்பையும் மதிப்பிடுவதற்கான அடிப்படையை வழங்கும். இத்தகைய தரவு, மின்சார டிராக்டர்களுக்கான மதிப்பீட்டுத் திட்டங்களின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கும் உதவும். 

கட்டமைக்கப்பட்ட, சீரான சோதனை நடைமுறைகளை பரிந்துரைப்பதன் மூலம், நம்பகமான, பாதுகாப்பான தயாரிப்புகளை வழங்குவதில் உற்பத்தியாளர்களை ஊக்குவிப்பதே இந்தத் தரநிலையின் நோக்கமாகும். இது விவசாயிகளுக்கு  விவசாயத்துக்கா மின்சார டிராக்டர்களின் செயல்திறனில் அதிக நம்பிக்கையை அளிக்கும்.

மினி டிராக்டர்கள் வளர்ச்சி

இந்தியாவின் பண்ணை இயந்திரமயமாக்கலில் விவசாயத்துக்கான மின்சார டிராக்டர்கள் முக்கியமான பங்கைக் கொண்டுள்ளன. இந்த டிராக்டர்களில், வழக்கமான டீசல் இன்ஜின்களுக்குப் பதிலாக பேட்டரிகளால் இயக்கப்படும் மின்சார மோட்டார் உந்துவிசை அமைப்புகள் உள்ளன. பேட்டரி தொழில்நுட்பம், மின்சார மோட்டார்கள், பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆகியவற்றில் விரைவான முன்னேற்றங்களுடன், கடந்த சில ஆண்டுகளில் மின்சார டிராக்டர்களின் தொழில்நுட்பம் கணிசமாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது.

மினி டிராக்டர்கள் தரக்குறியீடு ஏன்?

நாட்டில் விவசாயத்துக்கான மின்சார டிராக்டர்களின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருவதால், இணக்கமான சோதனை நடைமுறைகள் தேவை. இந்த சோதனை நடைமுறைகள் இல்லாதது அவற்றின் செயல்திறன், பாதுகாப்பு, நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றை மதிப்பிடுவதில் சவால்களை ஏற்படுத்தியது. இதைக் கருத்தில் கொண்டு வேளாண்மை அமைச்சகத்தின் இயந்திரமயமாக்கல் தொழில்நுட்பப் பிரிவின் கோரிக்கையை ஏற்று, மின்சார டிராக்டர்களுக்கான தரநிலைகளை முன்னுரிமை அடிப்படையில் உருவாக்க, இந்திய தர நிர்ணய அமைவனம் செயலாற்றியது. அதன் அடிப்படையில் மின்சார டிராக்டர் சோதனைக்கான இந்த தரநிலைக் குறியீடு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: ஜனவரி 1 2026 முதல் அரசு ஊழியர்களுக்கு அரியர் கிடைக்குமா? நிபுணர்கள் உறுதி

மேலும் படிக்க | அடி தூள்!! 8வது ஊதியக்குழுவில் லெவல் 1-18 அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிரடி சம்பள உயர்வு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

central governmentmini electric tractor Indiaமத்திய அரசுமினி டிராக்டர்விவசாயத்துக்கான அப்டேட்

Trending News