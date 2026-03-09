English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • தங்க நகை வைத்திருப்பவர்களுக்கு மாத பென்ஷன்! எப்படி தெயுமா? - சூப்பர் ஐடியா

தங்க நகை வைத்திருப்பவர்களுக்கு மாத பென்ஷன்! எப்படி தெயுமா? - சூப்பர் ஐடியா

Gold : தங்க நகை வைத்திருப்பவர்கள் மாத பென்சன் பெற முடியும். அது எப்படி என்ற வழிமுறையை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 9, 2026, 06:58 PM IST
  • தங்க நகைப்பிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • மாதம் மாதம் பென்சன் பெற முடியும்
  • தங்கத்தை வைத்து பென்சன் பெறுவது எப்படி?

Trending Photos

விஜய் அறிவித்த 6 முக்கிய வாக்குறுதிகள் - பெண்கள் பாதுகாப்பே இலக்கு!
camera icon6
vijay
விஜய் அறிவித்த 6 முக்கிய வாக்குறுதிகள் - பெண்கள் பாதுகாப்பே இலக்கு!
IND vs NZ: நியூசிலாந்து பவுலர்களை பந்தாடிய இந்தியா! பவர் பிளேயில் அசத்தல்!
camera icon6
Ind vs NZ
IND vs NZ: நியூசிலாந்து பவுலர்களை பந்தாடிய இந்தியா! பவர் பிளேயில் அசத்தல்!
நயன்தாரா to த்ரிஷா..திருமணமான ஆண்களுடன் காதல் சர்ச்சையில் சிக்கிய நடிகைகள்..
camera icon7
South actress
நயன்தாரா to த்ரிஷா..திருமணமான ஆண்களுடன் காதல் சர்ச்சையில் சிக்கிய நடிகைகள்..
Women&#039;s Day 2026: பெண்கள் சோலோ ட்ரிப் செல்ல ஏற்ற டாப் சுற்றுலாத் தலங்கள்
camera icon6
Womens Day
Women's Day 2026: பெண்கள் சோலோ ட்ரிப் செல்ல ஏற்ற டாப் சுற்றுலாத் தலங்கள்
தங்க நகை வைத்திருப்பவர்களுக்கு மாத பென்ஷன்! எப்படி தெயுமா? - சூப்பர் ஐடியா

Gold : ஓய்வூதியம் பெற நீங்கள் அரசு ஊழியராக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை, உங்களிடம் தங்கம் இருந்தாலே மாத பென்சன் பெற முடியும். உங்களிடம் இருக்கும் தங்கத்தின் மூலம் மாதம் பென்சன் பெற முடியும் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா?. உண்மையில், பெற முடியும். அதற்கு அரசே சில திட்டங்களை வைத்து இருக்கிறது. அதில் முதலீடு செய்யும்போது தங்கத்தின் மூலம் பென்சன் கிடைக்கும். சீரான இடைவெளியில் அதீத விலை உயர்வை எட்டிக் கொண்டிருக்கும் தங்கத்தை வைத்து பென்சன் பெறுவது எப்படி? அதனை எங்கு முதலீடு செய்வது? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

தங்கத்தின் மூலம் பென்சன்

தங்கம் அல்லது உங்களிடம் இருக்கும் பணம் உங்களுக்காக உழைக்கும் போது நீங்கள் கோடீஸ்வரராக மாறுவீர்கள். வீட்டுப் பீரோவில் சும்மா இருக்கும் தங்கத்தை வருமானம் ஈட்டும் ஒரு முதலீடாக மாற்றுவது எப்படி என்ற விழிப்புணர்வு பலரிடம் இல்லை. மத்திய அரசு மற்றும் ரிசர்வ் வங்கி அறிமுகப்படுத்தியுள்ள சில திட்டங்கள் மூலம், நீங்கள் வைத்திருக்கும் தங்கத்தின் மதிப்பு உயர்வதோடு மட்டுமல்லாமல், அதிலிருந்து வட்டி மூலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைத் தொடர்ச்சியாகப் பெற முடியும். இது முதியோர் மற்றும் இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒரு சிறந்த நிதிப் பாதுகாப்பாக அமையும்.

தங்கப் பத்திரத் திட்டம்

தங்கத்தை நகையாக வாங்காமல் பத்திரமாக முதலீடு செய்பவர்களுக்கு இத்திட்டம் ஒரு வரப்பிரசாதம். இதில் நீங்கள் முதலீடு செய்யும் போது, தங்கத்தின் விலை உயர்வின் பலன் கிடைப்பதோடு கூடுதலாக வட்டியும் கிடைக்கும். இதற்கு தங்க பத்திர திட்டம் (Sovereign Gold Bond - SGB) என்று பெயர். தங்கப் பத்திரத்தில் நீங்கள் முதலீடு செய்துள்ள தொகைக்கு ஆண்டுக்கு 2.5% வட்டி வழங்கப்படுகிறது. 

இந்த வட்டித் தொகை 6 மாதத்திற்கு ஒருமுறை உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாகச் செலுத்தப்படும். ஒரு பெரிய தொகையை இதில் முதலீடு செய்திருந்தால், அரசிடம் இருந்து கிடைக்கும் இந்த வட்டி ஒரு சிறு பென்சன் போல உங்களுக்குப் பயன்படும். மேலும், 8 ஆண்டுகள் முதிர்வு காலத்திற்குப் பிறகு கிடைக்கும் லாபத்திற்கு வருமான வரி கிடையாது என்பது இத்திட்டத்தின் கூடுதல் சிறப்பு.

தங்க சேமிப்புத் திட்டம் 

உங்களிடம் ஏற்கனவே பயன்படாத பழைய நகைகள் அல்லது தங்கக் கட்டிகள் இருந்தால், அதை வங்கியில் டெபாசிட் செய்து வட்டி பெறலாம். அதாவது, உங்களிடம் உள்ள தங்கத்தை வங்கியில் கொடுத்தால், அவர்கள் அதை உருக்கி அதன் தூய்மையைச் சோதித்து உங்கள் பெயரில் டெபாசிட் செய்வார்கள். இத்திட்டத்தில் நீங்கள் தேர்வு செய்யும் குறுகிய, நடுத்தர அல்லது நீண்ட கால அளவைப் பொறுத்து 2.25% முதல் 2.50% வரை வட்டி கிடைக்கும். இத்திட்டத்தின் பயன் என்னவென்றால், நகையை வீட்டில் வைத்திருக்கும் பயம் நீங்குவதுடன், வட்டி மூலம் ஒரு நிரந்தர வருமானமும் உறுதியாக கிடைக்கும்.

தங்கத்தை வருமானமாக மாற்றுவது எப்படி?

நேரடியாக பென்சன் திட்டம் என்று எதுவும் தங்கத்திற்கு இல்லை என்றாலும், ஒரு நபர் 10 அல்லது 15 ஆண்டுகளுக்குத் தேவையான தங்கத்தை இந்தப் பத்திரங்களில் பிரித்து முதலீடு செய்யலாம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறிப்பிட்ட அளவு தங்கப் பத்திரங்களை வாங்கி வரலாம். ஐந்தாவது ஆண்டிலிருந்து இந்தப் பத்திரங்களை விற்று பணமாக்கிக் கொள்ளலாம். பழைய பத்திரங்கள் முதிர்வடையும் போது கிடைக்கும் பணத்தை மீண்டும் முதலீடு செய்வதன் மூலம் அல்லது வட்டித் தொகையை மட்டும் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வாழ்நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு மாதம் பென்சன் போன்ற குறிப்பிட்ட நிதி தொடர்ந்து கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும்.

மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், தங்கம் என்பது ஒரு டெட் அசெட் என்று சொல்வார்கள். ஆனால், இப்போது அது வருமானம் தராத சொத்து என சொல்ல முடியாது. எனவே, உங்களிடம் இருக்கும் தங்கத்தை டெட் அசெட்டாக வைத்திருக்காமல், அரசின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், தங்கம் பாதுகாப்பாக இருப்பதோடு வருமானத்தையும் சேர்த்தே கொடுக்கும். இது பணத்தை வைத்து பணமாக்கும் ஒரு வித்தையே.

மேலும் படிக்க | தங்கம் விலை குறைவு! விலை ஏறினாலும் கவலைப்படாம வாங்கவும் - ஏன் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | Gold Price Today : இன்றைய தங்கம் விலை! மகளிர் தினத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

GoldpensionSovereign Gold Bond SchemeInvestmentGold Deposit Scheme

Trending News