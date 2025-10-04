E-Shram Card: ரூ.3,000, ஓய்வூதியம், இலவச காப்பீடு.... அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கான அரசு திட்டம்

E Shram Card: இந்திய அரசு, அமைப்புசாரா துறையில் கடின உழைப்பாளிகளாக உள்ள லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பரிசை அறிவித்துள்ளது. இ-ஷ்ரம் கார்டு ஓய்வூதியத் திட்டம் 2025 இன் கீழ், இ-ஷ்ரம் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு 60 வயதிற்குப் பிறகு மாதந்தோறும் ₹3,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். இந்தத் திட்டம், முதுமையில் நிதிப் பாதுகாப்பை உறுதியளிக்கும் பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்தன் (PM-SYM) திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.
Unorganised Sector Employees: அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கான திட்டம்
கட்டுமானத் தொழிலாளி, தெருவோர வியாபாரி, வீட்டு வேலை செய்பவர்கள் என அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களாக உள்ள அனைவருக்கும் இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு. இந்தத் திட்டம் தொழிலாளிகளின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாப்பது மட்டுமல்லாமல், பல அரசுத் திட்டங்களுடனும் அவர்களை இணைக்கிறது. 2025 இல் வெளியிடப்பட்ட புதிதாகப் புதுப்பிக்கப்பட்ட படிவம் விண்ணப்ப செயல்முறையை எளிதாக்கியுள்ளது. இந்த திட்டம், அதன் நன்மைகள் மற்றும் எளிதான விண்ணப்ப செயல்முறை பற்றிய முழுமையான விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
E Shram Card Yojana: இ-ஷ்ரம் கார்டு ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன?
இ-ஷ்ரம் கார்டு ஓய்வூதியத் திட்டம் என்பது அமைப்புசாரா துறையில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கான ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அரசாங்க முயற்சியாகும். இது தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இது eshram.gov.in போர்டல் மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்த திட்டம் 2025 ஆம் ஆண்டில் புதிய படிவங்கள் மற்றும் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட செயல்முறையுடன் மேலும் மேம்படுத்தப்பட்டது. தொழிலாளிகள் அனைவரும் வயதான காலத்தில் வழக்கமான வருமானத்தைப் பெறுவதை உறுதி செய்வதே இதன் குறிக்கோளாகும்.
பிரதம மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்தன் திட்டம்
e-SHRAM திட்டம் பிரதம மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்தன் (PM-SYM) இன் கீழ் உள்ள ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். இது 2019 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது, 2025 இல் புதிய படிவங்களுடன் புதுப்பிக்கப்பட்டது. 18 முதல் 40 வயதுடைய அமைப்புசாரா துறை தொழிலாளர்கள் இதில் பயனாளிகளாக சேரலாம். இந்த திட்டத்தின் பயனாளிகளுக்கு 60 வயதிற்குப் பிறகு மாதத்திற்கு ₹3,000 (ஆண்டுக்கு ₹36,000) ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
இ ஷ்ரம் அட்டை
இந்தத் திட்டம் e-SHRAM அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. இதில் விபத்து காப்பீடு மற்றும் திறன் பயிற்சி போன்ற கூடுதல் சலுகைகள் அடங்கும். இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் பயனடைந்துள்ளனர், மேலும் 2025 ஆம் ஆண்டில் புதிய படிவங்கள் வந்தது முதல் விண்ணப்பங்களின் வேகம் அதிகரித்துள்ளது.
திட்டத்தின் முக்கிய நன்மைகள் என்ன?
இ-ஷ்ரம் கார்டு ஓய்வூதியத் திட்டம் தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கையை எளிதாகவும் பாதுகாப்பாகவும் மாற்றும் ஏராளமான நன்மைகளை வழங்குகிறது. இது ஓய்வூதியங்களுக்கு மட்டுமல்ல, பிற அரசுத் திட்டங்களுடனும் இணைகிறது.
- மாதாந்திர ஓய்வூதியம்: 60 வயதிற்குப் பிறகு உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக மாதத்திற்கு ₹3,000 வரும்.
- அரசு உதவி: உங்களிடமிருந்து ஒரு சிறிய பங்களிப்புடன், பிரீமியத்தில் பாதியை அரசாங்கம் செலுத்துகிறது.
- காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பு: பயனாளி இறந்தால், ₹2 லட்சம், நிரந்தர ஊனமுற்றால் ₹1 லட்சம் கிடைக்கும்.
- திறன் மேம்பாடு: பதிவுசெய்யப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளை பெறலாம்.
- அவசரகால உதவி: தொற்றுநோய்கள் அல்லது இயற்கை பேரழிவுகளின் போது நிதி உதவி கிடைக்கும்.
இந்த சலுகைகள் தொழிலாளர்களை தன்னிறைவு பெறச் செய்கின்றன. உதாரணமாக, ஒரு நாளைக்கு ₹500 சம்பாதிக்கும் கட்டுமானத் தொழிலாளிகளும், ஒரு சிறிய பிரீமியத்தை செலுத்தி தனது முதுமைக்கான பாதுகாப்பை பெறலாம். இந்தத் திட்டம் 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களைச் சென்றடைவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் யார் பயனடையலாம்?
இந்தத் திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற, சில எளிய நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
வயது: 18 முதல் 40 வயது வரை இருக்க வேண்டும்.
வருமான வரம்பு: ₹15,000 க்கும் குறைவான மாத வருமானம் இருக்க வேண்டும்.
துறை: ரிக்ஷா இழுப்பவர்கள், தினசரி கூலித் தொழிலாளர்கள் அல்லது தெருவோர வியாபாரிகள் போன்ற அமைப்புசாரா துறையில் உள்ள தொழிலாளர்கள் இதி சேரலாம்.
குடும்பம்: நீங்கள் அல்லது உங்கள் குடும்பத்தில் யாரேனும் அரசு ஊழியராகவே அல்லது வரி செலுத்துபராகவோ இருக்கக்கூடாது.
இ-ஷ்ரம் அட்டை: விண்ணப்பிக்கும் முன் ஒரு இ-ஷ்ரம் அட்டை தேவை.
இந்த அளவுகோல்களை நீங்கள் பூர்த்தி செய்தால், தாமதமின்றி இதில் விண்ணப்பிக்கவும். புதிய 2025 படிவத்தில் வயது சரிபார்ப்பு டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது, இது செயல்முறையை விரைவுபடுத்துகிறது.
இ ஷ்ரம் திட்டம்: இதற்கு தேவையான ஆவணங்கள்
விண்ணப்பத்திற்கு சில அடிப்படை ஆவணங்கள் தேவைப்படும். இவற்றை டிஜிட்டல் வடிவத்தில் தயாராக வைத்திருங்கள்.
- ஆதார் அட்டை: அடையாளத்திற்கு, OTP சரிபார்ப்பு தேவை.
- வங்கி பாஸ்புக்: கணக்கு எண் மற்றும் IFSC குறியீட்டுடன் இது ஓய்வூதிய பரிமாற்றத்திற்கு தேவைப்படும்.
- மொபைல் எண்: பதிவு செய்யப்பட்ட எண், OTP மற்றும் புதுப்பிப்புகளுக்கு தேவை.
- பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்: படிவ பதிவேற்றத்திற்கு சமீபத்திய புகைப்படம் தேவை.
- இ-ஷ்ராம் கார்டு: ஓய்வூதிய இணைப்புக்கு UAN எண் தேவை.
- வருமானச் சான்று: வருமான வரம்பு சரிபார்ப்புக்கு, தேவைப்படும்.
இவற்றில் ஏதேனும் ஆவணங்கள் இல்லை என்றால், அருகிலுள்ள CSC மையத்திலிருந்து உதவி பெறவும். eshram.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகலைப் பதிவேற்றவும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
ஆன்லைன் விண்ணப்பம் 2025 இல் வேகமாகியுள்ளது, எளிதாகியுள்ளது. eshram.gov.in அல்லது pmsym.gov.in -க்கு சென்று இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
- போர்ட்டலைத் திறக்கவும்: அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்குச் சென்று “eShram இல் பதிவுசெய்க” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும்: OTP பெற்ற பிறகு சரிபார்க்கவும்.
- இ-ஷ்ராம் கார்டு விவரங்கள்: UAN எண் மற்றும் ஆதார் எண்ணை உள்ளிடவும்.
- படிவத்தை நிரப்பவும்: பெயர், வயது, வருமானம் மற்றும் பிற தகவல்களை உள்ளிடவும்.
- ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும்: ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்களை இணைக்கவும்.
- பிரீமியம் கட்டணம்: முதல் தவணையை (₹55-₹200) ஆன்லைனில் செலுத்தவும்.
- சமர்ப்பிக்கவும்: படிவத்தைச் சமர்ப்பித்து UAN எண்ணை குறித்து வைக்கவும்.
- இந்த செயல்முறைக்கு 10-15 நிமிடங்கள் ஆகும்.
- விண்ணப்பம் வெற்றிகரமாக முடிந்த பிறகு ஓய்வூதிய அட்டையைப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளவும்.
ஆஃப்லைனில் விண்ணப்பது எப்படி?
உங்களிடம் இணைய அணுகல் இல்லையென்றால், ஆஃப்லைன் விருப்பமும் உள்ளது.
- CSC மையத்திற்குச் செல்லவும்: அருகிலுள்ள பொது சேவை மையத்திற்குச் செல்லவும்.
- படிவத்தைப் பெறவும்: e-Shram ஓய்வூதிய படிவத்தைப் பதிவிறக்க பெறலாம், அல்லது மையத்திலிருந்து பெறலாம்.
- நிரப்பி சமர்ப்பிக்கவும்: படிவத்தை ஆவணங்களுடன் மையத்தில் சமர்ப்பிக்கவும்.
- கண்காணிப்பு: ரசீது எண்ணைப் பயன்படுத்தி விண்ணப்ப நிலையைச் சரிபார்க்கவும்.
பிரீமியம் மற்றும் ஓய்வூதிய விவரங்கள்
ஓய்வூதியத்தைப் பெற வழக்கமான பிரீமியங்கள் தேவை. வயதின் அடிப்படையில் தொகை இதுதான்:
18-25 வயது: மாதத்திற்கு ₹55.
26-30 வயது: மாதத்திற்கு ₹100.
31-35 வயது: மாதத்திற்கு ₹120.
36-40 வயது: மாதத்திற்கு ₹200.
பிரீமியத்தில் 50% அரசாங்கத்தால் செலுத்தப்படுகிறது. 60 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, ஓய்வூதியம் DBT (நேரடி பலன் பரிமாற்றம்) மூலம் உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும். தவறவிட்ட பிரீமியங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படலாம், எனவே தானியங்கி அம்சத்தைத் தேர்வு செய்வது நல்லது.
இ ஷ்ரம் கார்ட்: சுருக்கமாக......
- இ-ஷ்ரம் கார்டு ஓய்வூதியத் திட்டம் அமைப்புசாரா துறையில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.
- இதன் மூலம் கிடைக்கும் ₹3,000 மாதாந்திர ஓய்வூதியம் கவலையற்ற முதுமையை உறுதி செய்யும்.
- இதில் முதலீடு செய்து உங்கள் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்கவும்.
- eshram.gov.in வலைத்தளம் மூலம் ஆன்லைனிலோ அல்லது CSC மையத்திற்குச் சென்று ஆஃப்லைனிலோ இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
