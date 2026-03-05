7 கோடி PF உறுப்பினர்களுக்கு காத்திருக்கும் குட் நியூஸ்: நிதி அமைச்சக அறிவிப்பு எப்போது?

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? மாதா மாதம் உங்கள் மாத சம்பளத்தில் இபிஎஃப் தொகை கழிக்கபப்டுகிறதா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். 2025-26 நிதியாண்டிற்கான PF வைப்புத்தொகைக்கு 8.25% வட்டி விகிதத்திற்கு ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) பச்சைக்கொடி காட்டியுள்ளது. இந்த விகிதம் கடந்த ஆண்டு இருந்த அளவிலேயே மாற்றப்படாமல் அபப்டியே உள்ளது. இப்போது, இந்த முடிவுக்கு நிதி அமைச்சகத்தின் இறுதி ஒப்புதலை அனைவரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
CBT: மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டத்தில் முடிவு
மத்திய அறங்காவலர் குழு (Central Board of Trustees) கூட்டத்தின் போது இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 8.25% வட்டி விகிதத்திற்கான திட்டத்தை வாரியம் ஒருமனதாக ஆதரித்ததாக வட்டாரங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. இந்த பணவீக்க காலங்களில், 8.25% வருமானம் என்பது வேலை செய்யும் தனிநபர்களுக்கு மிகவும் பாராட்டத்தக்க நிவாரணமாகும். இது அவர்களின் ஓய்வூதிய சேமிப்பை வலுப்படுத்துவதோடு அவர்களின் எதிர்கால நிதி நிலைத்தன்மையையும் மேம்படுத்தும்.
வட்டி விகிதங்களின் வரலாறு எதைக் குறிக்கிறது?
சமீபத்திய ஆண்டுகளில் PF வட்டி விகிதம் ஏற்ற இறக்கங்களைக் கண்டுள்ளது.
- 2023-24 இல், விகிதம் 8.15% இலிருந்து 8.25% ஆக உயர்த்தப்பட்டது.
- 2021-22 இல், இது 8.10% ஆகக் குறைந்தது, இது கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகளில் மிகக் குறைந்த புள்ளியைக் குறிக்கிறது.
- 2020-21 இல், வட்டி விகிதம் 8.5% ஆக இருந்தது.
- ஆகையால், தற்போது விகிதத்தை 8.25% ஆக வைத்திருப்பது ஊழியர்களுக்கு ஒரு நேர்மறையான வளர்ச்சியாகக் கருதப்படுகிறது.
7 கோடிக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பயனடைவார்கள்
EPFOவின் முடிவு நாடு முழுவதும் 7 கோடிக்கும் அதிகமான இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். CBTயின் பரிந்துரையின் பின்னர், இந்த திட்டம் நிதி அமைச்சகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அமைச்சகத்தின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகுதான் வட்டி விகிதம் அதிகாரப்பூர்வமாக அமலுக்கு வரும். அரசாங்கம் அனுமதி அளித்தவுடன், EPFO அதன் 7 கோடிக்கும் அதிகமான உறுப்பினர்களின் கணக்குகளுக்கு வட்டியை வரவு வைக்கத் தொடங்கும். இந்த செயல்முறை முடிவடைய பொதுவாக சில மாதங்கள் ஆகும்.
உதாரணமாக, 2024-25 நிதியாண்டிற்கான EPF வட்டி விகிதம் மே 2025 இல் அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் கணக்குகளில் வட்டியை வரவு வைக்கும் செயல்முறை ஜூலை 2025 இல் நிறைவடைந்தது.
இந்த ஆண்டும் இதேபோன்ற காலக்கெடு பின்பற்றப்பட்டால், 2025-26 நிதியாண்டிற்கான வட்டி ஜூன் மற்றும் ஆகஸ்ட் 2026 க்கு இடையில் தங்கள் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும் என்று EPF சந்தாதாரர்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.
EPF வட்டி விகிதம் ஏன் மாறாமல் உள்ளது?
CBT கூட்டத்திற்கு முன்னதாக, பல EPF சந்தாதாரர்கள் பணவீக்கம் மற்றும் அதிகரித்து வரும் செலவுகளை ஈடுகட்ட வட்டி விகித உயர்வை எதிர்பார்த்தனர். இருப்பினும், EPF வட்டி விகிதங்கள் சந்தை இயக்கங்கள் அல்லது பணவீக்க போக்குகளுடன் நேரடியாக இணைக்கப்படவில்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
வட்டி எப்போது கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்?
PF வட்டி மாதாந்திர அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது, ஆனால் நிதியாண்டின் இறுதியில் அல்லது அதற்குப் பிறகு கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படுகிறது. முந்தைய ஆண்டுகளின் போக்குகளின் அடிப்படையில், வட்டி பொதுவாக ஜூன் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களுக்கு இடையிலான கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும். எனவே, 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான வட்டி அடுத்த ஆண்டு அதே காலகட்டத்தில் வரவு வைக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இருப்பினும் ஒரு குறிப்பிட்ட தேதி இன்னும் அறிவிக்கடவில்லை.
