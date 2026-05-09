Mother’s Day 2026: கவசமாக அமையும் முதலீட்டுத் தொகுப்புகள்... அம்மாவுக்கு அற்புதமான பரிசு!!

Mother’s Day 2026: 2026-ஆம் ஆண்டு அன்னையர் தினம் மே 10 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படும். இந்த வேளையில், தாய்மார்களுக்கு பரிசுகள் வழங்குவதில் மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல், அவர்களது எதிர்காலத்தைப் பாதுகாப்பதிலும் முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்று நிதி ஆலோசகர்கள் பரிந்துரைத்துள்ளனர். எமது வர்த்தக ஊடக பிரிவான Zee Business உடன் நடைபெற்ற ஒரு பிரத்யேக கலந்துரையாடலின் போது, அன்னையரின் குணங்களைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் முதலீடுகளை எவ்வாறு செய்யலாம் என்பது குறித்து நிதி வல்லுநர்கள் மதிப்புமிக்க கருத்துக்களை வழங்கினர்.
ஃபின்ஃபிக்ஸின் நிறுவனர் பிரப்லீன் பஜ்பாய் மற்றும் சான்றளிக்கப்பட்ட நிதி ஆலோசகர் பூஜா பிண்டே ஆகியோர், தாய்மார்களைப் போலவே, பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் குடும்பங்களைப் பாதுகாக்க முதலீட்டுத் தொகுப்பு உருவாக்கம் எவ்வாறு ஒரு பாதுகாப்பு அம்சமாகச் செயல்படுகிறது என்பதை விளக்கிக் காட்டினர்.
2026 அன்னையர் தினம் எப்போது?
அன்னையர் தினம் என்பது அமெரிக்கா, இந்தியா, கனடா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பல நாடுகளில் ஆண்டுதோறும் மே மாதத்தின் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று அனுசரிக்கப்படும் ஒரு நாளாகும். இந்த ஆண்டு, அன்னையர் தினம் மே 10, ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று கொண்டாடப்படுகிறது.
இந்த அன்னையர் தினத்தில், உங்கள் தாயின் நிதிப் பாதுகாப்பிற்காக, நன்கு திட்டமிடப்பட்ட "தாய்மைக்கே உரிய" ஒரு முதலீட்டுத் தொகுப்பை நீங்கள் அவருக்குப் பரிசளிக்கலாம். பாதுகாப்பான முதலீட்டுத் தொகுப்பை உருவாக்குவதற்கான முதல் 8 குறிப்புகள் இதோ:
1) போதுமான மருத்துவக் காப்பீட்டுடன் தொடங்குங்கள்
நிதிப் பாதுகாப்பை அடைய ஒருவருக்குத் தேவைப்படும் முதல் விஷயம் ஒரு நல்ல மருத்துவக் காப்பீடு என CFP பூஜா பிண்டே குறிப்பிடுகிறார். அவரைப் பொறுத்தவரை, தேவைப்படும் அடிப்படை மருத்துவக் காப்பீடு குறைந்தபட்சம் ரூ. 25 லட்சமாக இருக்க வேண்டும். அதனுடன், சில கூடுதல் திட்டங்களும் தேவைப்படும். குடும்ப மருத்துவ வரலாற்றின் அடிப்படையிலான தீவிர நோய்களுக்கான காப்பீடுகளையும் கருத்தில் கொள்வது முக்கியம்.
2) நம்பகமான அவசரகால நிதியை உருவாக்குங்கள்
முதலீட்டாளர்கள் வேலை இழப்பு அல்லது மருத்துவ அவசரநிலைகள் போன்ற எதிர்பாராத நிதி நெருக்கடிகளை எதிர்கொள்ளும்போது பயன்படுத்திக்கொள்ள ஒரு அவசரகால நிதியை ஒதுக்கி வைக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது என பூஜா அறிவுறுத்துகிறார். இந்த நிதி, அவசரகாலங்களில் பண ஆதரவை வழங்குவதோடு, முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் நீண்டகால முதலீட்டுப் பாதுகாப்பைப் பராமரிக்கவும் உதவுகிறது.
3) SIP-கள் மூலம் பங்குகளில் முறையாக முதலீடு செய்யுங்கள்
நீண்டகால செல்வத்தை உருவாக்குவதற்காக, முதலீட்டாளர்கள் பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட பங்கு பரஸ்பர நிதிகள் மூலம் ஃப்ளெக்ஸி-கேப், மல்டி-கேப் மற்றும் இன்டெக்ஸ் நிதிகளில் தங்கள் முதலீடுகளுக்கு SIP-களைப் பயன்படுத்த பூஜா பரிந்துரைத்தார். சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களை வெற்றிகரமாகச் சமாளிக்க, பரிந்துரைக்கப்பட்ட முதலீட்டுக் காலத்திற்கு குறைந்தபட்சம் ஐந்து வருட அர்ப்பணிப்பு தேவைப்படுகிறது.
4) கடன் பத்திரங்கள் மூலம் நிலைத்தன்மையைச் சேர்க்கவும்
நிலையான வைப்புத்தொகைகள் மற்றும் கடன் பரஸ்பர நிதிகள் போன்ற கடன் பத்திரங்களில் உங்கள் முதலீட்டின் மூலம் நீங்கள் நிலைத்தன்மையைப் பராமரிக்க வேண்டும். இந்தப் பத்திரங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாப்பதோடு, சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு எதிராகவும் பாதுகாப்பை வழங்குகின்றன.
5) தங்கத்தை ஒரு உத்திசார்ந்த சொத்தாகச் சேர்க்கவும்
ஒரு சொத்து வகையாகத் தங்கத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் புறக்கணிக்க முடியாது. இன்றைய காலகட்டத்தில், செபியால் (SEBI) ஒழுங்குபடுத்தப்படும் கோல்ட் ETF மற்றும் எலக்ட்ரானிக் கோல்ட் ரசீது (EGR) போன்ற பல்வேறு வடிவங்களில் ஒருவர் தங்கத்தில் முதலீடு செய்யலாம் என்று பூஜா பரிந்துரைத்தார். இந்தத் திட்டங்கள் சேமிப்பு தொடர்பான சிக்கல்களை நீக்குவதோடு, பயனர்களுக்கு ஃபிசிக்கல் பொருட்களைப் பெறுவதற்கான விருப்பங்களையும் வழங்குகின்றன.
6) சமச்சீரான சொத்து ஒதுக்கீட்டைப் பராமரிக்கவும்
ஒரு வலுவான போர்ட்ஃபோலியோவில் பங்குகள், கடன் பத்திரங்கள், தங்கம் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் ஆகியவற்றின் சமச்சீரான கலவை இருக்க வேண்டும் என்று பிரப்லீன் பாஜ்பாய் வலியுறுத்துகிறார். ஒரு தாயைப் போலவே, ஒரே நேரத்தில் பல பொறுப்புகளைக் கையாள வேண்டிய தேவை, இந்த பல்வகைப்படுத்தல் முறையின் மூலம் சந்தை நிச்சயமற்ற தன்மையிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான தேவையை உருவாக்குகிறது.
7) காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பைப் புறக்கணிக்காதீர்கள்
ஆயுள் காப்பீடு மற்றும் பிற பாதுகாப்புத் திட்டங்கள் நிதிப் பாதுகாப்புக் கவசங்களாகச் செயல்படுகின்றன. ஒரு தாய் தனது குடும்பத்தை நெருக்கடிகளிலிருந்து பாதுகாப்பது போலவே, எதிர்பாராத நிகழ்வுகளின் போது நிதி இலக்குகள் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை காப்பீடு உறுதி செய்கிறது என்று பாஜ்பாய் விளக்கினார்.
8) நிதி ஒழுக்கத்தையும் பொறுமையையும் வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்
முதலீட்டின் மிக முக்கியமான அம்சம் நடத்தைதான் என்பதை இரு நிபுணர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர். வெற்றிகரமான முதலீட்டிற்கு, மக்கள் பொதுவாகத் தாய்மார்களுடன் தொடர்புபடுத்தும் மூன்று அத்தியாவசிய குணங்கள் தேவை என்று பஜ்பாய் விளக்குகிறார். அவை ஒழுக்கம், நிலைத்தன்மை மற்றும் மனநிறைவு. முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீட்டுப் பயணம் முழுவதும் நீடித்த வெற்றியை அடைய, சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களின் போது உணர்ச்சிக் கட்டுப்பாட்டைப் பராமரிக்க வேண்டும்.
முதலீட்டாளர்களுக்கான முக்கியக் குறிப்புகள்
ஒரு "தாய் போன்ற முதலீட்டுத் தொகுப்பு" என்பது செயல்திறனைப் பற்றியது மட்டுமல்ல. அது மீள்திறனைப் பற்றியது. இது நெருக்கடிப் பாதுகாப்பு, சீரான வளர்ச்சி மற்றும் நிச்சயமற்ற தன்மையின் ஊடான நிலைத்தன்மைக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பிண்டே கூறியது போல், "பாதுகாப்பு, வளர்ச்சி மற்றும் நிலைத்தன்மை ஆகிய கூறுகளைக் கொண்ட, முறையாகப் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு முதலீட்டுத் தொகுப்பு, ஒரு தாயின் குணங்களைப் பிரதிபலிக்கிறது."
அன்னையர் தினத்திற்கு பரிசளிக்க விரும்பும் பிள்ளைகள், இந்த வித்தியாசமான பரிசுகளை பற்றி யோசிக்கலாம். இவை கடைகளில் கிடைக்கும் பரிசுகள் அல்ல, மாறாக, பாதுகாப்பான நிதி எதிர்காலம் போன்ற, கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு பரிசாகும். ஒரே நேரத்தில் பல பணிகளை செய்து குடும்பத்தின் எதிர்காலத்திற்காக திட்டமிடும் தாய்மார்களுக்கு இந்த முதலீட்டு திட்டங்கள் ஒரு வித்தியாசமான மற்றும் புத்திசாலித்தனமான தேர்வாக இருக்கும்.
