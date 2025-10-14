English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
பெண்களுக்கான குட் நியூஸ்! சொந்த காலில் நிற்க உதவும் மத்திய அரசின் சூப்பர் திட்டம்

MUDRA Loan Scheme 2025: பெண்கள் சுயமாக தொழில் தொடங்கி முன்னேற உதவும் மத்திய அரசின் முத்ரா திட்டம் பற்றி இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 14, 2025, 04:08 PM IST
  • பெண்களுக்கான சூப்பர் திட்டம்
  • முத்ரா திட்டம் பற்றிய முக்கிய தகவல்
  • சுய தொழில் தொடங்கி சொந்த காலில் நிற்கலாம்

பெண்களுக்கான குட் நியூஸ்! சொந்த காலில் நிற்க உதவும் மத்திய அரசின் சூப்பர் திட்டம்

MUDRA Loan Scheme 2025: இந்தியாவில் உள்ள கோடிக்கணக்கான சிறு மற்றும் குறு தொழில்முனைவோர்களுக்கு, குறிப்பாக முறைசாரா துறையில் இயங்கும் பெண்களுக்கு, முத்ரா (MUDRA) திட்டம் ஒரு வரப்பிரசாதமாக விளங்குகிறது. 2015-ம் ஆண்டு “நிதியற்றவர்களுக்கு நிதி” (Funding the Unfunded) என்ற உன்னத நோக்கத்துடன் தொடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டம், பெண்களின் தொழில் கனவுகளுக்குச் சிறகு அளித்து, அவர்களைச் சுயசார்புடனும் பொருளாதார வலிமையுடனும் வாழ வைக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

முத்ரா திட்டம் ஏன் பெண்களுக்கு சிறப்பான திட்டம்?

முத்ரா கடன்கள் மூலம் பெண்கள் அடைந்துள்ள வெற்றிகளே இந்த திட்டம் அவர்களுக்கான சிறப்பான திட்டம் என்பதை காட்டுகிறது. முத்ரா திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட மொத்த கடன்களில் கிட்டத்தட்ட 70% கடன்கள் பெண் தொழில்முனைவோர்களுக்கே வழங்கப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டத்தின் மூலம், கிராமப்புறப் பெண்களும் தங்கள் வீட்டைச் சுற்றியே சிறு தொழில்களைத் தொடங்கி, தங்கள் குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்தி வருகின்றனர்.

முத்ரா கடன் பிரிவுகள்: 

முத்ரா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், 10 லட்சம் ரூபாய் வரை பிணையம் (Collateral) இல்லாமல் கடன் பெறலாம். இது பெண்களுக்கு ஒரு பெரிய நிதிப் பாதுகாப்பை அளிக்கிறது. உங்கள் தொழிலின் வளர்ச்சி நிலையைப் பொறுத்து, இந்த நிதி உதவி மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:

சிசு (Shishu) - 50,000 ரூபாய் வரை புதிதாகத் தொழில் தொடங்கும் பெண்களுக்கு. ஆரம்பக்கட்ட மூலதனம், சிறு கருவிகள் வாங்குதல் போன்ற தேவைகளுக்கு.

கிஷோர் (Kishor)-  50,001 ரூபாய் முதல் ரூ. 5 லட்சம் வரை தங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்த விரும்பும் பெண்களுக்கு. வணிகத்தை ஸ்திரப்படுத்தவும், பெரிய இயந்திரங்கள் அல்லது அதிக சரக்குகளை வாங்கவும்.

தருண் (Tarun) - 5,00,001 ரூபாய் முதல் 10 லட்சம் ரூபாய் வரை தங்கள் தொழிலை பெரிய அளவில் மேம்படுத்த விரும்பும் பெண்களுக்கு. உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், வசதிகளை நவீனப்படுத்தவும்.

யார் கடன் பெறலாம்?

தனிநபர் கடன் அல்லாமல், வருமானம் ஈட்டும் நோக்கத்துடன் பின்வரும் சிறு வணிக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் பெண்கள் முத்ரா கடன்களைப் பெறலாம்:

பட்டு அல்லது கைத்தறி ஆடைகள், உணவுப் பதப்படுத்துதல், சோப்/ஊதுபத்தி தயாரிப்பு போன்ற சிறு உற்பத்தி செய்பவர்கள், டெய்லரிங் (தையல் கடைகள்), பியூட்டி பார்லர் (அழகு நிலையங்கள்), மெக்கானிக் கடைகள், பழுதுபார்க்கும் கடைகள் வைத்திருப்பவர்கள், மளிகைக் கடைகள், காய்கறி விற்பனையாளர்கள், சாலையோர வியாபாரிகள், சிறு டீக்கடைகள் வைத்திருப்பவர்கள், பால் பண்ணைகள், கோழிப் பண்ணைகள், மீன் வளர்ப்பு போன்ற பண்ணைத் தொழில்கள் செய்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

திட்டத்தின் கூடுதல் சிறப்பம்சங்கள்

முத்ரா கடன் திட்டத்தில் பெண்களுக்கு உதவும் சில முக்கிய அம்சங்கள்:

பிணையம் (Collateral) தேவையில்லை: சிறிய கடன்களுக்கு எந்தவிதமான பிணையமும் (அடமானம்) கேட்கப்படுவது இல்லை. இதனால், நிலம் அல்லது சொத்து இல்லாத பெண்களும் எளிதில் கடன் பெறலாம்.

மலிவான வட்டி விகிதம்: வட்டி விகிதங்கள் வங்கிகளைப் பொறுத்து வேறுபட்டாலும், பொதுவாக இவை போட்டித்தன்மை வாய்ந்ததாகவும், உள்ளூர் கந்து வட்டியை விட மிகவும் மலிவானதாகவும் இருக்கின்றன.

MUDRA RuPay டெபிட் கார்டு: கடன் பெற்ற பெண்களுக்கு முத்ரா ரூபே டெபிட் கார்டு வழங்கப்படுகிறது. இது அன்றாடச் செலவுகள் மற்றும் பணி மூலதனத் தேவைகளுக்குப் பணத்தை எடுக்கவும், டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் செய்யவும் உதவுகிறது.

எளிதான திரும்பச் செலுத்தும் காலம்: வணிகத்தின் தேவையைப் பொறுத்து, 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை நீட்டிக்கப்பட்ட கால அவகாசம் கிடைக்கிறது.

முத்ரா யோஜனா திட்டம் என்பது வெறும் கடன் திட்டம் மட்டுமல்ல, இது கோடிக்கணக்கான பெண்கள் தங்கள் சொந்தக் காலில் நிற்பதற்கான சமூக மற்றும் பொருளாதார சுதந்திரத்தின் வழி. இது இந்தியப் பெண்களின் தொழில்முனைவோரை மேலும் வலுப்படுத்தி, பொருளாதார வளர்ச்சியில் ஒரு முக்கிய அங்கமாக மாற்றுகிறது.

உங்களுக்கு சொந்தத் தொழில் தொடங்கும் எண்ணம் இருந்தால் அல்லது இருக்கும் தொழிலை மேம்படுத்த விரும்பினால், உங்கள் அருகிலுள்ள பொதுத்துறை/தனியார் வங்கிகள், வட்டார கிராம வங்கிகள், அல்லது சிறு நிதி நிறுவனங்களை (Small Finance Banks) அணுகி முத்ரா கடன் திட்ட விவரங்களைக் கேட்டுப் பயனடையலாம்.

