முத்ரா திட்டம் : யார் யாரெல்லாம் தொழில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்? முழு விவரம்

MUDRA loan : முத்ரா திட்டத்தின் கீழ் யாரெல்லாம் தொழில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்?, முத்ரா தொழில் கடன் விதிமுறைகள், தகுதிகள் உள்ளிட்டவைகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 4, 2025, 07:30 PM IST
  • முத்ரா கடன் திட்டம் பற்றி தெரியுமா?
  • ஈஸியாக தொழில் கடன் வாங்கலாம்
  • ரூ.20 லட்சம் லோன் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

முத்ரா திட்டம் : யார் யாரெல்லாம் தொழில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்? முழு விவரம்

MUDRA loan : மத்திய அரசு சிறு குறு தொழில்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் அறிமுகப்படுத்தியது தான் முத்ரா லோன் திட்டம். இத்திட்டத்தின் கீழ் 50 ஆயிரம் ரூபாய் முதல் 20 லட்சம் ரூபாய் வரை தொழில் கடன் பெற்றுக் கொள்ளலாம். எனவே, இத்திட்டம் குறித்த புரிதல் வேண்டும் என நினைப்பவர்கள் இங்கே முத்ரா திட்டம் என்றால் என்ன?, இத்திட்டத்தின் கீழ் தொழில் கடன் பெறுவது எப்படி, தகுதிகள் என்ன? என்பது உள்ளிட்ட முக்கிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தொழில் கடன் பெற விரும்பும் பலருக்கும் உதவியாக இருக்கும்.

முத்ரா திட்டம் என்றால் என்ன?

முத்ரா (MUDRA) என்பது Micro Units Development & Refinance Agency Ltd. என்பதன் சுருக்கமாகும். இது குறு மற்றும் சிறு தொழில் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்காக, இந்திய அரசாங்கத்தால் 2016 நிதியாண்டில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நிதி நிறுவனம் ஆகும்.

முத்ரா திட்டம் ஏன் தொடங்கப்பட்டது?

இந்தியாவில் உள்ள அமைப்புசாரா சிறு வணிகத் துறை (Non–Corporate Small Business Sector - NCSBS) தான் தொழில்முனைவோர் வளர்ச்சியில் உள்ள பெரிய தடையாக உள்ளது. இந்தத் துறையில் 90% பேருக்கு மேல் முறையான நிதி உதவி கிடைப்பதில்லை. இந்தச் சிக்கலைத் தீர்க்கவும், சிறு வணிகர்களை நிதித் துறையின் மைய நீரோட்டத்திற்குக் கொண்டு வரவும், ஒரு சட்டத்தின் மூலம் முத்ரா வங்கி (MUDRA Bank) அமைக்கப்பட்டது.

முத்ராவின் பணி என்ன?

முத்ரா நேரடியாகப் பொதுமக்களுக்குக் கடன் கொடுப்பதில்லை. மாறாக, இது ஒரு மறு நிதியளிப்பு (Refinancing) நிறுவனம் ஆகும். சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்குக் கடன் வழங்கும் வங்கிகள், வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்கள் (NBFCs), குறு நிதி நிறுவனங்கள் (MFIs), ஊரக வங்கிகள் போன்ற அனைத்து நிதி நிறுவனங்களுக்கும் முத்ரா திட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவி அளிக்கின்றன.

எந்தத் தொழில்களுக்கு நிதி? 

உற்பத்தி, பதப்படுத்துதல், வர்த்தகம், சேவைத் துறைகள் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களுக்குக் கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு இது நிதியளிக்கிறது.

பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா (PMMY) கடன் வகைகள்

முத்ரா திட்டத்தின் கீழ், தொழில்முனைவோரின் வளர்ச்சி மற்றும் நிதித் தேவைகளுக்கு ஏற்ப, நான்கு வகைகளில் கடன்கள் வழங்கப்படுகின்றன:

சிசு (Shishu) - ரூ. 50,000/- வரை. தொழில் தொடங்கும் ஆரம்ப நிலையில் உள்ள மிகச் சிறிய நிறுவனங்கள்.
கிஷோர் (Kishor) - ரூ. 50,000/-க்கு மேல் முதல் ரூ. 5 லட்சம் வரை. ஓரளவுக்கு வளர்ந்துள்ள, நிதி தேவைப்படும் சிறு நிறுவனங்கள்.
தருண் (Tarun) - ரூ. 5 லட்சம் முதல் ரூ. 10 லட்சம் வரை. நன்றாக வளர்ந்து, மேலும் விரிவாக்கம் செய்ய விரும்பும் நிறுவனங்கள்.
தருண் பிளஸ் (Tarun Plus) - ரூ. 10 லட்சம் முதல் ரூ. 20 லட்சம் வரை.'தருண்' பிரிவில் கடன் பெற்று வெற்றிகரமாகத் திருப்பிச் செலுத்திய அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு.

முத்ரா கடன் பெறத் தகுதியானவர்கள் யார்?

* இந்தியக் குடிமகனாக இருக்க வேண்டும்.

* விவசாயம் அல்லாத, வருமானம் ஈட்டக்கூடிய உற்பத்தி, பதப்படுத்துதல், வர்த்தகம் அல்லது சேவைத் துறையில் ஒரு தொழில் திட்டம் இருக்க வேண்டும்.

* கடன் தேவை ரூ. 20 லட்சம் வரை இருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

கடன் பெறுவது எப்படி?

முத்ரா கடனைப் பெற விரும்பும் தொழில்முனைவோர், முத்ராவுடன் இணைந்திருக்கும் வங்கிகள், NBFCs அல்லது MFIs ஆகிய நிறுவனங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை நேரடியாக அணுகலாம்.

வட்டி விகிதம்: முத்ரா ஒரு மறு நிதியளிப்பு நிறுவனம் என்பதால், கடன் வழங்கும் நிறுவனம் நிர்ணயிக்கும் வழக்கமான வட்டி விகிதமே பொருந்தும். இது ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) வழிகாட்டுதல்களின்படி இருக்கும்.

நான் புதிதாகப் பட்டம் பெற்றேன். தொழில் தொடங்க முத்ரா உதவுமா?

பெறலாம். நீங்கள் புதிதாகப் பட்டம் பெற்றிருந்தாலும் அல்லது வேறு தகுதி பெற்றிருந்தாலும், ஒரு நல்ல தொழில் திட்டம் உங்களிடம் இருந்தால் முத்ரா திட்டம் உங்களுக்குக் கைகொடுக்கும். உங்கள் திட்டத்தின் தன்மை மற்றும் நிதித் தேவையைப் பொறுத்து, நீங்கள் 'சிசு', 'கிஷோர்' அல்லது 'தருண்' ஆகிய பிரிவுகளில் ஒன்றின் கீழ் நிதியுதவியைப் பெறலாம்.

