/3 நாட்கள் வங்கிகளுக்கு லீவ்! எந்தெந்த தேதின்னு குறிச்சிக்கோங்க மக்களே..

Bank Holidays Muharram : இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் மொஹரம் பண்டிகை அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதையடுத்து, இந்தியாவின் எந்தெந்த மாநிலங்களில் எல்லாம் இந்த பண்டிகையையொட்டி எந்தெந்த மாநிலங்களில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படுகிறது? இதோ முழு விவரம்.
மொஹ்ரம் பண்டிகையையொட்டி, ஜூன் 25ஆம் தேதி வங்கிகள் மூடப்படுமா அல்லது ஜூன் 26ஆம் தேதி வங்கிகள் மூடப்படுமா என்று மக்கள் மத்தியில் பெருங்குழப்பம் நிலவி வருகிறது. பலரும், தங்களுடைய நிதி திட்டமிடல்களை வங்கி திறந்திருப்பதை வைத்துதான் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என மனதில் வைத்திருப்பர். இதனால் அவர்களுடைய பணிகள் பாதிப்படையலாம். எனவே இது குறித்த தெளிவு எங்கு கிடைக்கும் என மக்கள் தேடி வருகின்றனர்.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியான RBI-ன் நாள்காட்டியின்படி, 2026ஆம் ஆண்டுக்கான மொஹரம் வங்கி விடுமுறை என்பது, ஜூன் 26ஆம் தேதி அதாவது வெள்ளிக்கிழமை வர வாய்ப்பிருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது. இதையடுத்து, ஜூன் 27 மற்றும் ஜூன் 28ஆம் தேதிகள், வழக்கமான வார இறுதி நாட்கள் என்பதால், இந்த நாட்களிலும் வங்கிகள் மூடியிருக்குமா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இந்த வங்கி விடுமுறை காரணமாக, எஸ்பிஐ, ஹெச்டிஎஃப்சி, ஐசிஐசியை உள்ளிட்ட தனியார் மற்றும் பொதுத்துறை வங்கிகளின் கிளைகளில், நேரடி வங்கிச்சேவைகள் தற்காலிகமாக பாதிக்கப்படலாம். இதே வேளையில், இந்த வங்கிகளின் டிஜிடல் வங்கி சேவைகள் எந்த தடையுமின்றி தொடர்ந்து செயல்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
ரிசர்வ் வங்கியின் மாநில வாரியான விடுமுறை அட்டவணையை பலரும் பார்த்து வருகின்றனர். இதன்படி, ஜூன் 26ஆம் தேதியான வெள்ளிக்கிழமை அன்று, இந்தியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் (சென்னை உள்பட) மொஹரம் பண்டிகைக்காக விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
சென்னை, ஹைதராபாத், பெங்களூரு, மும்பை, டெல்லி, அகர்தலா, பெலாப்பூர்,போபால், ஜம்மு கான்பூர், கொல்கத்தா, லக்னோ, நாக்பூர், பாட்னா, ராய்பூர், ராஞ்சி, ஸ்ரீநகர் மற்றும் விஜயவாடா உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் வங்கி கிளைகளை இந்த நாளில் மூடப்பட்டிருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
ஒரு சில பகுதிகளில் உள்ளூர் அரசு அறிவிப்புகளின் மூலமாகவும், மொஹரம் பண்டிகைக்கான பிறை தென்படுவதை பொறுத்தும் விடுமுறை தேதிகளில் மாற்றம் இருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
ஜூன் 27ஆம் தேதி (வரும் சனிக்கிழமை) மாதத்தின் நான்காவது சனிக்கிழமை என்பதால், இந்த நாளிலும் நாடு தழுவிய வங்கி விடுமுறையானது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜூன் 28ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகும். இதனால், தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளிலும் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை ஆகும். இதனால், வெள்ளி - மொஹரம், சனி, ஞாயிறு விடுமுறை என மொத்தம் மூன்று நாட்கள் நேரடி வங்கி சேவைகள் இருக்காது. எனவே, வங்கியில் பணம் எடுக்க வேண்டும் அல்லது செலுத்த வேண்டும், டிடி எடுக்க வேண்டும், பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும், முகவரி, மொபைல் எண் மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சேவைகளை பெற, திங்கட்கிழமை வரை காத்திருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வங்கிகளுக்கு மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் விடுமுறையே தவிர, ஆன்லைன் வங்கி சேவைகளான ஜி பே, போன் பே, பிஹெச்ஐஎம், பேடிஎம் உள்ளிட்ட சேவைகளில் பிரச்சனை இருக்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.