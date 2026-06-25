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3 நாட்கள் வங்கிகளுக்கு லீவ்! எந்தெந்த தேதின்னு குறிச்சிக்கோங்க மக்களே..

Bank Holidays Muharram : மொஹரம் பண்டிகை வரவுள்ளதையொட்டி, இந்தியாவில் எங்கெல்லாம் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படுகிறது என்பது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 25, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:47 PM IST
3 நாட்கள் வங்கிகளுக்கு லீவ்! எந்தெந்த தேதின்னு குறிச்சிக்கோங்க மக்களே..
Image Credit: Bank Holidays Muharram | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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