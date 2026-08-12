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டாடா சன்ஸ் தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகும் என். சந்திரசேகரன்! பின்னணி என்ன?

டாடா சன்ஸ் தலைவர் என். சந்திரசேகரன், 2027 பிப்ரவரியில் தனது பதவிக்காலம் முடிந்ததும் மீண்டும் நியமிக்கப்பட மாட்டேன் என முடிவு செய்துள்ளார். அவரது பதவிக்கால நீட்டிப்பு தொடர்பாக டாடா சன்ஸ் வாரியத்தில் ஒருமித்த முடிவு எட்டப்படாத நிலையில், வாரியம் தனது வாரிசை விரைவில் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 12, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:35 PM IST
டாடா சன்ஸ் தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகும் என். சந்திரசேகரன்! பின்னணி என்ன?
Image Credit: Tata Group | N Chandrasekaran to Step Down as Tata Sons Chairman in Feb 2027

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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