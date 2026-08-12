/டாடா சன்ஸ் தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகும் என். சந்திரசேகரன்! பின்னணி என்ன?

டாடா சன்ஸ் (Tata Sons) தலைவரான என் சந்திரசேகரன் (N Chandrasekaran), வரும் பிப்ரவரி 2027-இல் தமது பதவிக் காலம் நிறைவடைந்ததும் பொறுப்பில் இருந்து விலக உள்ளதாகவும், மீண்டும் அப்பதவிக்கு போட்டியிடப் போவதில்லை என்றும் அறிவித்துள்ளார். சுமார் 10 ஆண்டுகள் டாடா குழுமத்தை வழிநடத்திய அவர், விமான போக்குவரத்து, செமிகண்டக்டர், எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் டிஜிட்டல் வணிகங்கள் என பல துறைகளில் குழுமத்தை வெற்றிகரமாக விரிவாக்கினார்.
டாடா டிரஸ்ட் தலைவர் நோயல் டாடா (Noel Tata), சந்திரசேகரனின் பணிநீட்டிப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, புதிய வணிகங்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் சந்திரசேகரனின் 65 வயது ஓய்வு வரம்பைக் சுட்டிக்காட்டி, அவருக்கு 2 ஆண்டுகள் மட்டுமே பதவிநீட்டிப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என அவர் விரும்பியதாகத் தெரிகிறது.
மகாராஷ்டிரா அறநிலையத்துறை ஆணையரின் அனுமதி தொடர்பான சட்ட சிக்கல்களால், வரவிருக்கும் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் (AGM) வாக்குப்பதிவு செய்வதில் டாடா டிரஸ்டிகளிடையே கருத்து வேறுபாடுகள் எழுந்தன.
சந்திரசேகரன் தலைவராகப் பொறுப்பேற்றதற்குப் பிறகு டாடா குழுமம் கண்ட நிதி மற்றும் தொழில்ரீதியான முக்கிய வளர்ச்சிகள் பட்டியல்.
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அளவீடுகள் (Metrics)
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நிதியாண்டு 2020 (FY20)
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நிதியாண்டு 2026 (FY26)
|மொத்த வருவாய் (Aggregate Revenue)
|₹7.89 லட்சம் கோடி
|₹16.24 லட்சம் கோடி
|வரிக்கு பிந்தைய லாபம் (PAT)
|₹32,000 கோடி
|₹1.71 லட்சம் கோடி (5 மடங்கு அதிகம்)
|சந்தை மூலதனம் (Market Capitalisation)
|₹9.31 லட்சம் கோடி
|₹24.39 லட்சம் கோடி
ஏர் இந்தியா (Air India) நிறுவனத்தைக் கைப்பற்றியது, எலக்ட்ரிக் வாகனத் துறை, செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி, பேட்டரி ஆலைகள் மற்றும் ‘டாடா நியூ’ (Tata Neu) டிஜிட்டல் தளங்களின் உருவாக்கம்.
ரத்தன் டாடாவின் மறைவுக்குப் பிறகு டாடா குழுமத்திற்குள் நிலவி வரும் உள் விவகாரங்கள் மற்றும் கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு இடையே, சந்திரசேகரனின் இந்த திடீர் விலகல் டாடா சன்ஸ் நிர்வாகத்தின் அடுத்தகட்ட தலைமை யார் என்ற பெரிய கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது