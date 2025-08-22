English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு, மானியம், கடன் வசதி: அட்டகாசமான அரசு திட்டம்

Namo Drone Didi Yojana: பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை அளித்து, மானியம், கடன் வசதி போன்றவற்றையும் அளிக்குக்கும் நமோ ட்ரோன் தீதி திட்டத்தை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 22, 2025, 12:20 PM IST
  • நமோ ட்ரோன் தீதி யோஜனா.
  • இந்தத் திட்டத்தை யாரெல்லாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்?
  • இதற்கான விண்ணப்ப செயல்முறை என்ன?

Namo Drone Didi Yojana: மத்திய அரசு பெண்களுக்காக பல வித நலத்திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றது. அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு திட்டமாக இருப்பது நமோ ட்ரோன் தீதி யோஜனா. நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் பெண்களை இணைத்து விவசாயத் துறையில் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் நமோ ட்ரோன் தீதி யோஜனா தொடங்கப்பட்டுள்ளது. 

நமோ ட்ரோன் தீதி யோஜனா

இந்தத் திட்டத்தில், பெண்களுக்கு 2 முதல் 4 வாரங்களுக்கு ட்ரோன்களை இயக்க பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. பயிற்சியை முடித்த பிறகு, பெண்கள் சான்றளிக்கப்பட்ட ட்ரோன் பைலட்களாக மாறலாம். அதன் பிறகு, உரம் தெளித்தல், பூச்சிக்கொல்லி தெளித்தல் மற்றும் வயல்களைக் கண்காணித்தல் போன்ற விவசாய வேலைகளை அவர்கள் ட்ரோன்களின் உதவியுடன் எளிதாகச் செய்யலாம்.

நமோ ட்ரோன் தீதி யோஜனா: பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் முயற்சி

- இந்தத் திட்டத்தின் மிகப்பெரிய நோக்கம் பெண்களை தன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களாக மாற்றுவதாகும். 

- கிராமப்புற பெண்கள் பொதுவாக விவசாய வேலைகளைச் சார்ந்து இருக்கிறார்கள்.

- ஆனால் இப்போது, ​​அவர்களுக்கு நவீன தொழில்நுட்பம் குறித்த அறிவாற்றல் வழங்கப்படுவதால், விவசாயம் எளிதாக்கப்படுவது மட்டுமல்லாமல், சுயதொழில் செய்வதற்கான வாய்ப்பையும் அவர்கள் பெறுவார்கள். 

- இந்தத் திட்டம் சுய உதவிக் குழுக்கள் (SHGs) மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

- இதன் நன்மைகள் கிராமப்புற பெண்களை நேரடியாகச் சென்றடைய இந்த குழுக்கள் உதவியாக இருக்கும்.

Namo Drone Didi Yojana: ட்ரோன்களை வாங்குவதற்கான மானியம் மற்றும் கடன் வசதி

- நமோ ட்ரோன் தீதி திட்டத்தின் கீழ், ட்ரோன்களை வாங்குவதற்கு பெண்களுக்கு 80 சதவீதம் வரை மானியம் வழங்கப்படும். 

- அதிகபட்சமாக ரூ.8 லட்சம் வரை மானியம் வழங்கப்படும். 

- மீதமுள்ள தொகைக்கு, விவசாய உள்கட்டமைப்பு நிதியிலிருந்து (AIF) பெண்களுக்கு வெறும் 3 சதவீத வட்டி விகிதத்தில் கடன் வழங்கப்படும். 

- இந்த வழியில், பெண்கள் எளிதாக ட்ரோன்களை வாங்கி தங்கள் வேலையைத் தொடங்கலாம்.

Namo Drone Didi Scheme: இந்தத் திட்டத்தை யாரெல்லாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்?

- நமோ ட்ரோன் தீதி யோஜனாவைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள, விண்ணப்பிக்கும் பெண் ஒரு சுய உதவிக்குழுவில் இணைந்திருக்க வேண்டும். 

- அவரது வயது 18 முதல் 45 -க்குள் இருக்க வேண்டும். 

- இந்தத் திட்டம் கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் பெண்களுக்கு மட்டுமே செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Namo Drone Didi Yojana: இதற்கான விண்ணப்ப செயல்முறை என்ன?

தற்போது, ​​இந்தத் திட்டத்திற்காக அரசாங்கத்தால் எந்த அதிகாரப்பூர்வ போர்ட்டலும் தொடங்கப்படவில்லை. இதில் சேர ஆர்வமுள்ள பெண்கள் தங்கள் பகுதியின் சுய உதவிக் குழுவை (SHG) தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். விண்ணப்ப செயல்முறை ஆஃப்லைனில் இருக்கும். அதற்கான படிவத்தை நிரப்பிய பிறகு, பெண்களுக்கு 15 நாட்கள் ட்ரோன் பயிற்சி வழங்கப்படும். பயிற்சி முடிந்ததும், பெண்கள் சான்றளிக்கப்பட்ட ட்ரோன் பைலட்டாக மாறுவார்கள். இதன் மூலம் விவசாய வேலைகள் சார்ந்த வேலைவாய்ப்பைப் பெறவும் முடியும்.

