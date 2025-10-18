கேஸ் சிலிண்டர் முதல் ஆன்லைன் மோசடி வரை.. பொதுமக்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்

National Consumer Helpline: ஆன்லைன் ஷாப்பிங் மோசடி முதல், ஜிஎஸ்டி தொடர்பான குழப்பங்கள் வரை, எல்லா பிரச்சனைகள் மற்றும் விளக்கங்களுக்கும் பொதுமக்கள் மத்திய அரசின் தேசிய குறைதீர்ப்பு மையம் மூலம் உடனடியாக நிவாரணம் பெற்றுக் கொள்ளலாம். பலருக்கும் இம்மையத்தை தொடர்பு கொள்வது எப்படி என்பது குறித்த விழிப்புணர்வு இல்லை. மத்திய அரசின் தேசிய நுகர்வோர் குறைதீர்ப்பு மையத்தை (National Consumer Helpline - NCH) எப்படி தொடர்பு கொள்வது, என்னென்ன பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
தேசிய நுகர்வோர் குறைதீர்ப்பு மையம்
நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறையின் கீழ் தேசிய நுகர்வோர் குறைதீர்ப்பு மையம் செயல்படுகிறது. இது வெறும் புகாரைப் பதிவு செய்யும் தளம் அல்ல, இது இணக்கமாகத் தீர்வு காணும் (Pre-Litigation Stage) ஒரு ஒருங்கிணைந்த அமைப்பு ஆகும். உங்கள் புகாரை நீங்கள் பதிவு செய்தவுடன், அது உடனடியாகச் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு, பெரும்பாலும் 30 நாட்களுக்குள் தீர்வு காணப்படுகிறது. இது நுகர்வோருக்கு உடனடியாக நிவாரணம் கிடைக்க உதவுகிறது.
இ-காமர்ஸ் மோசடிக்கு முற்றுப்புள்ளி
ஆன்லைன் ஷாப்பிங் (இ-காமர்ஸ்) துறையில் தான் நுகர்வோர் புகார்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் வருகின்றன. மோசமான தயாரிப்புகள், கால தாமதமான டெலிவரி அல்லது பணத்தைத் திரும்ப அளிக்க மறுப்பது போன்ற புகார்களில் NCH சிறப்பான முறையில் செயல்பட்டு வருகிறது. ஜூலை 2025 நிலவரப்படி, இ-காமர்ஸ் துறையில் மட்டும் பதிவான 3,594 புகார்களுக்காக ரூ. 1.34 கோடி திரும்பப் பெற NCH வெற்றிகரமாக உதவியுள்ளது. மோசடிகளில் இழந்த பணத்தை விரைவாக மீட்க இதுவே மிகச் சிறந்த வழியாகும்.
ஜிஎஸ்டி குழப்பங்களுக்கும் தீர்வு மையம்
மத்திய நிதியமைச்சரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடுத்த தலைமுறை ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தங்கள் 2025 அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு, நுகர்வோருக்கு ஏற்பட்ட குழப்பங்களைத் தீர்க்க NCH ஒரு பிரத்யேகப் பிரிவை உருவாக்கியது. எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள் (டிவி, ஏசி போன்றவை) மீதான ஜிஎஸ்டி குறைப்பு பலன் ஏன் கிடைக்கவில்லை, சிலிண்டர் விலை ஏன் குறையவில்லை, பாலுக்கு ஜிஎஸ்டி எவ்வளவு போன்ற பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கும், புகார்களுக்கும் இங்கு உடனடி விளக்கம் அளிக்கப்படுகிறது. மேலும், சம்பந்தப்பட்ட மத்திய மறைமுக வரிகள் வாரியத்திற்கு (CBIC) அனுப்பப்பட்டு விரைவான தீர்வு காணப்படுகிறது.
கேஸ் சிலிண்டர் முதல் கல்வி நிறுவனங்கள் வரை
ஜிஎஸ்டி மற்றும் இ-காமர்ஸ் மட்டுமல்ல, அன்றாட வாழ்வின் பல அத்தியாவசியப் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் குறித்தும் நீங்கள் புகார் அளிக்கலாம்.
எரிவாயு (LPG): உள்நாட்டு எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலை, விநியோகம் தொடர்பான புகார்களுக்கும் தெளிவான விளக்கமும் தீர்வும் இங்கு கிடைக்கிறது.
கல்விச் சேவைகள்: சிவில் சர்வீஸ், இன்ஜினியரிங் போன்ற படிப்புகளுக்கான கோச்சிங் சென்டர்கள் பணத்தைத் திரும்ப அளிக்க மறுத்த புகார்களில், NCH தலையிட்டு 600க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு ரூ. 1.56 கோடி பணத்தை மீட்டுத் தந்துள்ளது.
பயணம் மற்றும் சுற்றுலா: விமானச் சீட்டு ரத்து, பயண ஏற்பாடுகளில் குறைபாடு போன்ற புகார்களிலும் NCH செயல்பட்டு, பயணிகளுக்கு நிவாரணம் பெற்றுத் தருகிறது.
உங்கள் புகாரை உடனடியாகப் பதிவு செய்வது எப்படி?
உங்களுக்கு உடனடி நிவாரணம் தேவை என்றால், NCH-ஐத் தொடர்புகொள்ளப் பல எளிய வழிகள் உள்ளன:
கட்டணமில்லா அழைப்பு: 1800 11 4000 அல்லது 1915 என்ற கட்டணமில்லா எண்ணிற்கு அழைத்து நேரடியாகப் பேசலாம். 17 மொழிகளில் இந்த மையம் செயல்படுகிறது.
ஆன்லைன் போர்ட்டல்: consumerhelpline.gov.in என்ற இணையதளத்தில் எளிதாகப் பதிவு செய்யலாம்.
எஸ்எம்எஸ்: 8800001915 என்ற எண்ணுக்குக் குறுஞ்செய்தி அனுப்பலாம்.
டிஜிட்டல் வழிகள்: வாட்ஸ்அப், NCH மொபைல் செயலி மற்றும் UMANG செயலி மூலமாகவும் உடனடியாகப் புகாரைப் பதிவு செய்யலாம்.
சட்டரீதியான சிக்கல்களுக்குள் செல்லாமல், விரைவான மற்றும் இணக்கமான தீர்வு வேண்டுமானால், தேசிய நுகர்வோர் குறைதீர்ப்பு மையமே உங்களுக்கு மிகச்சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். தேவைப்படுபவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.
