English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

25 லட்சம் கூடுதல் எல்பிஜி இணைப்புகள்: நவராத்திரியில் மத்திய அரசின் மெகா பரிசு

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: PMUY திட்டத்தின் கீழ் கூடுதலாக 25 லட்சம் எல்பிஜி இணைப்புகளை வழங்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 23, 2025, 01:47 PM IST
  • பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா.
  • வைப்புத்தொகை இல்லாத எல்பிஜி இணைப்புகள்.
  • பயனாளிகளுக்கு அதிக நன்மைகள்.

Trending Photos

புரட்டாசி 07 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 07 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சூர்யா 46 படத்தில் இணைந்த புது நடிகை! ரொம்ப பிரபலமானவர்-யார் தெரியுமா?
camera icon7
Suriya 46
சூர்யா 46 படத்தில் இணைந்த புது நடிகை! ரொம்ப பிரபலமானவர்-யார் தெரியுமா?
மீண்டும் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் GBU! ராஜா பாடலுக்கு என்ன ஆச்சு?
camera icon7
GBU
மீண்டும் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் GBU! ராஜா பாடலுக்கு என்ன ஆச்சு?
தீபாவளிக்கு முன் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், பொற்காலம் ஆரம்பம்
camera icon8
Guru Peyarchi
தீபாவளிக்கு முன் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், பொற்காலம் ஆரம்பம்
25 லட்சம் கூடுதல் எல்பிஜி இணைப்புகள்: நவராத்திரியில் மத்திய அரசின் மெகா பரிசு

LPG Cylinder Latest News: 2025-26 நிதியாண்டில் பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா (PMUY) திட்டத்தின் கீழ் கூடுதலாக 25 லட்சம் எல்பிஜி இணைப்புகளை வழங்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதாவது கூடுதலாக இன்னும் அதிக பயனாளிகளுக்கு இந்த நன்மை அளிக்கப்படும். இது குறித்து அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana

பெண் பயனாளிகளுக்கு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி, X இல் ஒரு பதிவில், “புனிதமான நவராத்திரியில், உஜ்வாலா குடும்பத்தில் சேரும் அனைத்து தாய்மார்கள் மற்றும் சகோதரிகளுக்கும் எனது வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த புனித பண்டிகையின் போது இந்த நடவடிக்கை அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தருவது மட்டுமல்லாமல், பெண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பதை நோக்கிய நமது உறுதியையும் வலுப்படுத்துகிறது” என்று கூறினார்.

Ujjwala Scheme: பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா

- இந்த விரிவாக்கத்துடன், PMUY இணைப்புகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 10.58 கோடியாக உயரும். 

- இந்த இணைப்புகளை வெளியிடுவதற்காக ரூ.676 கோடி செலவினத்தை அரசு அங்கீகரித்துள்ளது.

- இதில் ஒரு இணைப்புக்கு ரூ.2,050 வீதம் 25 லட்சம் வைப்புத்தொகை இல்லாத இணைப்புகளை வழங்க ரூ.512.5 கோடி, 14.2 கிலோ வீட்டு எல்பிஜி சிலிண்டருக்கு ரூ.300 மானியம் (ஆண்டுக்கு ஒன்பது மறு நிரப்பல்கள் வரை, 5 கிலோ சிலிண்டர்களுக்கு விகிதாசாரமாக மதிப்பிடப்பட்டது) என இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட மானியத்திற்கு ரூ.160 கோடி மற்றும் திட்ட மேலாண்மை செலவுகள், பரிவர்த்தனை மற்றும் எஸ்எம்எஸ் கட்டணங்கள், தகவல், கல்வி மற்றும் தொடர்பு (IEC) நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிர்வாக செலவினங்களுக்கு ரூ.3.5 கோடி ஆகியவை அடங்கும்.

PMUY: வைப்புத்தொகை இல்லாத எல்பிஜி இணைப்புகள்

PMUY இன் கீழ், பயனாளிகள் வைப்புத்தொகை இல்லாத எல்பிஜி இணைப்பைப் பெறுகிறார்கள். இதில் சிலிண்டருக்கான பாதுகாப்பு வைப்புத்தொகை, பிரஷர் ரெகுலேடர், பாதுகாப்பு குழாய், வீட்டு உபயோக எரிவாயு நுகர்வோர் அட்டை (DGCC) புத்தகம் மற்றும் நிறுவல் கட்டணங்களும் அடங்கும். கூடுதலாக, முதல் ரீஃபில் மற்றும் அடுப்பு ஆகியவையும் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன.

பயனாளிகளுக்கு அதிக நன்மைகள்

இந்திய அரசு மற்றும் எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் (OMCs) இந்த செலவுகளை ஏற்கின்றன. ஏனெனில் பயனாளிகள் LPG இணைப்பு, முதல் நிரப்புதல் அதாவது ரீஃபில் அல்லது அடுப்புக்கு எந்த கட்டணத்தையும் செலுத்த வேண்டியதில்லை. பயனாளிகள் 14.2 கிலோ ஒற்றை பாட்டில் இணைப்பு, 5 கிலோ ஒற்றை பாட்டில் இணைப்பு அல்லது 5 கிலோ இரட்டை பாட்டில் இணைப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து தேர்வு செய்யும் நெகிழ்வுத்தன்மையைக் கொண்டுள்ளனர்.

PMUY திட்டம் எப்போது அறிமுகம் ஆனது?

- PMUY திட்டம் மே 2016 இல் தொடங்கப்பட்டது. 

- இந்த திட்டம் ஆரம்பத்தில் 8 கோடி வைப்புத்தொகை இல்லாத LPG இணைப்புகளை இலக்காகக் கொண்டிருந்தது. 

- இது செப்டம்பர் 2019 இல் அடையப்பட்டது. 

- மீதமுள்ள ஏழைக் குடும்பங்களை உள்ளடக்கும் வகையில், 1 கோடி கூடுதல் இணைப்புகளை இலக்காகக் கொண்ட உஜ்வாலா 2.0 ஆகஸ்ட் 2021 இல் தொடங்கப்பட்டது.

- இந்த இலக்கு ஜனவரி 2022 க்குள் எட்டப்பட்டது. 

- அதைத் தொடர்ந்து, உஜ்வாலா 2.0 இன் கீழ் 60 லட்சம் கூடுதல் இணைப்புகளை அரசாங்கம் அங்கீகரித்தது.

- இது டிசம்பர் 2022 இல் எட்டப்பட்டது.

- மேலும் ஜூலை 2024 இல் மேலும் 75 லட்சம் இணைப்புகளை திட்டம் எட்டியது.

ஜூலை 2025 நிலவரப்படி, நாடு முழுவதும் 10.33 கோடிக்கும் அதிகமான PMUY இணைப்புகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. இது உலகளவில் மிகப்பெரிய சுத்தமான எரிசக்தி முயற்சிகளில் ஒன்றாகும்.

மேலும் படிக்க | EPFO 3.0: UPI, ATM மூலம் பிஎஃப் தொகையை எடுப்பதற்கான வரம்பு என்ன?

மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: ஆன்லைனில் DLC சமர்ப்பிப்பது எப்படி? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PM Ujjwala YojanaPMUYGas CylinderCentral government schemescentral government

Trending News