25 லட்சம் கூடுதல் எல்பிஜி இணைப்புகள்: நவராத்திரியில் மத்திய அரசின் மெகா பரிசு

LPG Cylinder Latest News: 2025-26 நிதியாண்டில் பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா (PMUY) திட்டத்தின் கீழ் கூடுதலாக 25 லட்சம் எல்பிஜி இணைப்புகளை வழங்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதாவது கூடுதலாக இன்னும் அதிக பயனாளிகளுக்கு இந்த நன்மை அளிக்கப்படும். இது குறித்து அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana
பெண் பயனாளிகளுக்கு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி, X இல் ஒரு பதிவில், “புனிதமான நவராத்திரியில், உஜ்வாலா குடும்பத்தில் சேரும் அனைத்து தாய்மார்கள் மற்றும் சகோதரிகளுக்கும் எனது வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த புனித பண்டிகையின் போது இந்த நடவடிக்கை அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தருவது மட்டுமல்லாமல், பெண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பதை நோக்கிய நமது உறுதியையும் வலுப்படுத்துகிறது” என்று கூறினார்.
Ujjwala Scheme: பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா
- இந்த விரிவாக்கத்துடன், PMUY இணைப்புகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 10.58 கோடியாக உயரும்.
- இந்த இணைப்புகளை வெளியிடுவதற்காக ரூ.676 கோடி செலவினத்தை அரசு அங்கீகரித்துள்ளது.
- இதில் ஒரு இணைப்புக்கு ரூ.2,050 வீதம் 25 லட்சம் வைப்புத்தொகை இல்லாத இணைப்புகளை வழங்க ரூ.512.5 கோடி, 14.2 கிலோ வீட்டு எல்பிஜி சிலிண்டருக்கு ரூ.300 மானியம் (ஆண்டுக்கு ஒன்பது மறு நிரப்பல்கள் வரை, 5 கிலோ சிலிண்டர்களுக்கு விகிதாசாரமாக மதிப்பிடப்பட்டது) என இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட மானியத்திற்கு ரூ.160 கோடி மற்றும் திட்ட மேலாண்மை செலவுகள், பரிவர்த்தனை மற்றும் எஸ்எம்எஸ் கட்டணங்கள், தகவல், கல்வி மற்றும் தொடர்பு (IEC) நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிர்வாக செலவினங்களுக்கு ரூ.3.5 கோடி ஆகியவை அடங்கும்.
PMUY: வைப்புத்தொகை இல்லாத எல்பிஜி இணைப்புகள்
PMUY இன் கீழ், பயனாளிகள் வைப்புத்தொகை இல்லாத எல்பிஜி இணைப்பைப் பெறுகிறார்கள். இதில் சிலிண்டருக்கான பாதுகாப்பு வைப்புத்தொகை, பிரஷர் ரெகுலேடர், பாதுகாப்பு குழாய், வீட்டு உபயோக எரிவாயு நுகர்வோர் அட்டை (DGCC) புத்தகம் மற்றும் நிறுவல் கட்டணங்களும் அடங்கும். கூடுதலாக, முதல் ரீஃபில் மற்றும் அடுப்பு ஆகியவையும் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன.
பயனாளிகளுக்கு அதிக நன்மைகள்
இந்திய அரசு மற்றும் எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் (OMCs) இந்த செலவுகளை ஏற்கின்றன. ஏனெனில் பயனாளிகள் LPG இணைப்பு, முதல் நிரப்புதல் அதாவது ரீஃபில் அல்லது அடுப்புக்கு எந்த கட்டணத்தையும் செலுத்த வேண்டியதில்லை. பயனாளிகள் 14.2 கிலோ ஒற்றை பாட்டில் இணைப்பு, 5 கிலோ ஒற்றை பாட்டில் இணைப்பு அல்லது 5 கிலோ இரட்டை பாட்டில் இணைப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து தேர்வு செய்யும் நெகிழ்வுத்தன்மையைக் கொண்டுள்ளனர்.
PMUY திட்டம் எப்போது அறிமுகம் ஆனது?
- PMUY திட்டம் மே 2016 இல் தொடங்கப்பட்டது.
- இந்த திட்டம் ஆரம்பத்தில் 8 கோடி வைப்புத்தொகை இல்லாத LPG இணைப்புகளை இலக்காகக் கொண்டிருந்தது.
- இது செப்டம்பர் 2019 இல் அடையப்பட்டது.
- மீதமுள்ள ஏழைக் குடும்பங்களை உள்ளடக்கும் வகையில், 1 கோடி கூடுதல் இணைப்புகளை இலக்காகக் கொண்ட உஜ்வாலா 2.0 ஆகஸ்ட் 2021 இல் தொடங்கப்பட்டது.
- இந்த இலக்கு ஜனவரி 2022 க்குள் எட்டப்பட்டது.
- அதைத் தொடர்ந்து, உஜ்வாலா 2.0 இன் கீழ் 60 லட்சம் கூடுதல் இணைப்புகளை அரசாங்கம் அங்கீகரித்தது.
- இது டிசம்பர் 2022 இல் எட்டப்பட்டது.
- மேலும் ஜூலை 2024 இல் மேலும் 75 லட்சம் இணைப்புகளை திட்டம் எட்டியது.
ஜூலை 2025 நிலவரப்படி, நாடு முழுவதும் 10.33 கோடிக்கும் அதிகமான PMUY இணைப்புகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. இது உலகளவில் மிகப்பெரிய சுத்தமான எரிசக்தி முயற்சிகளில் ஒன்றாகும்.
