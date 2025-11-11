வந்தாச்சு ஆதார் செயலி.. இதில் இவ்வளவு அம்சம் இருக்கா? இனி எல்லாமே ஈஸி

Aadhar Card Latest News: ஆதார் அட்டை என்பது இன்றைய சூழலில் மிகவும் முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. அரசின் திட்டங்களை பெறுவது முதல் வெளிநாடு செல்வது வரை முக்கிய அடையாள ஆவணமாக ஆதார் கார்டு இருந்து வருகிறது. 12 இலக்கு எண் கொண்ட ஆதார் அட்டை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் நிர்வகித்து வருகிறது.
ஆதார் செயலி
ஆதார் அட்டையை 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதுப்பித்து கொள்வது அவசியம். ஆதார் அட்டையில் உள்ள முகவரி, பெயர், வயது, மொபைல் எண் உள்ளிடட விவரங்களை மாற்றுவதற்கு அருகில் இருந்து இ சேவை மையத்திற்கு தான் செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. ஆனால், அனைவராலும் இ சேவை யைமத்திற்கு சென்று ஆதார் அட்டையில் விவரங்களை மாற்றிக் கொள்ள முடியவில்லை. இதனால், பலரும் ஆதார் அட்டையை புதுப்பித்துக் கொள்ளாமல் இருக்கின்றனர். இதனால், தான் சமீபத்தில் இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டது.
அதாவது, ஆதார் விவரங்களை இனி வீட்டில் இருந்தபடியே ஆன்லைனில் திருத்திக் கொள்ளலாம் என கூறியது. இதற்கான ஆவணங்களை சமர்பிக்கவும் இ சேவை மையத்திற்கு வர தேவையில்லை என கூறியிருந்தது. இப்படியாக மக்களுக்கு பல அப்டேட்டுகளை கொடுத்த வந்த UIDAI, தற்போது ஆதார் செயலியையும் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இதன் மூலம், ஆதாரில் உள்ள அனைத்து விவரங்களை இந்த செயலி மூலமே திருத்தம் மேற்கொள்ளலாம்.
ஆதார் செயலியில் இவ்வளவு சிறப்பம்சங்களா?
இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் IOS பயனர்களுக்கு புதிய ஆதார் செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பழைய ஆதார் செயலியை காட்டிலும் முற்றிலுமாக வேறு மாதிரியாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய ஆதார் செயலி, பயனர்களின் விவரங்களை பாதுகாப்பா நிர்வகிக்க உதவுகிறது. இதனால், ஆதார் மூலம் நடக்கும் மோசடிகள் தடுக்கப்படும். இந்த செயலில் கூகுள் பிளே ஸ்டார் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
இந்த புதிய ஆதார் செயலியில் முக அங்கீகாரம் (facelock), பயோமெட்ரிக் லாக் (Biometric Lock), க்யூஆர் கோர்டு ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது. இதன் மூலம் உங்களது ஆதார் விவரங்கள் பாதுகாக்கப்படும். பயோமெட்ரிக் அல்லது பேஸ் அன்லாக இல்லாமல் மற்றொருவர் உங்களது தகவலை அணுக முடியாது. மேலும், க்யூஆர் கோர்டு மூலம் ஆதார் விவரங்களை காகிதமின்றி, வங்கிகள், அரசு அலுவலகங்களில் சரிபார்க்க முடியும். நெட் இல்லாமலும், ஆதார் தகவலை இந்த செயலி மூலம் பார்க்கலாம்.
ஆதார் வைத்திருப்பவர்கள் ஒரே மொபைல் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட ஐந்து குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு ஆதார் அட்டைகளைச் சேர்க்கலாம். ஆனால் ஒரு நேரத்தில் ஒரு சாதனத்தில் ஒரு சுயவிவரம் மட்டுமே செயலில் இருக்க முடியும். அதே சிம்மைப் பயன்படுத்தி வேறொரு சாதனத்தில் ஒரு சுயவிவரத்தை உருவாக்கினால், முந்தைய சுயவிவரம் செயலற்றதாகிவிடும். மேலும், எந்த விவரங்களை நீங்கள் காட்ட விரும்புகிறீர்கள் என்பதை உங்களால் இந்த செயலி மூலம் தேர்வு செய்ய முடியும்.
ஆதார் செயலியை எப்படி பயன்படுத்துவது?
முதலில் உங்களது கூகுள் பிளே ஸ்டார் அல்லது ஐப்பிள் ஸ்டோரில் ஆதார் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். செயலி சீராக இயங்குவதற்கான தேவையான அனுமதிகளை வழங்கவும். தொடர்ந்து, உங்கள் 12 இலக்க ஆதார் எண்ணை உள்ளிடவும். ஒடிபி மூலம் சரிபார்த்தபின், பேஸ் ஐடி அங்கீகாரம், 6 இலக்க பாதுகாப்பு பின் நம்பரை அமைத்து செயலியை பயன்படுத்தலாம். மேலும், ஆக்டிவிட்டி லாக் செய்து, ஆதார் தகவல்கள் எப்போது பகிரப்பட்டன என்பது குறித்து அறிந்து கொள்ளலாம்.