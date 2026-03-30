ஏப்ரல் 1 முதல் ஏடிஎம் புது ரூல்ஸ்! வரப்போகும் மெகா மாற்றம்..தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க..

New ATM Rules From April 1st 2026 : வரும் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல், புதிய நிதியாண்டானது தொடங்குகிறது. இதன் காரணமாக நிதி சார்ந்த விஷயங்களை பல மாற்றங்கள் வர இருக்கின்றன, வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. இதில் ATM ரூல்ஸ்களும் அடங்கும்.
வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி!
நம்மில் பலர், தனிப்பட்ட மற்றும் இதர செலவுகளுக்காக ஏடிஎம் கார்டுகளை உபயோகிப்போம். வழக்கமாக ஏடிஎம்மில் இருந்து பணம் எடுக்க வேண்டும் என்றால், கார்டை உள்ளே செலுத்திய பின்பு PIN நம்பரை செலுத்திய பின்பு தேவைப்படும் தொகையை உள்ளிட்டு காசை எடுத்துக் கொள்ளலாம். பல சமயங்களில் நாம், கார்டை வீட்டிலேயே மறந்து வைத்து விட்டு செல்லும் சூழல் உண்டாகலாம். அந்த சமயத்தில் கையில் மொபைல் போன் இருந்தால் அதில் இருக்கும், UPI ஐடி-ஐ வைத்து உங்கள் PIN மற்றும் பாஸ்வார்டை போட்டு காசை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
இப்படி, ஏடிஎம் கார்டினை மறந்து வீட்டில் வைத்து விட்டு போகிறவர்களுக்கு பகீரென தூக்கிவாரிப்போடும் ஒரு செய்தி வர இருக்கிறது. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மூன்று வங்கிகள், பரிவர்த்தனை வரம்புகள் மற்றும் கட்டணங்களை மாற்றுவதன் மூலம், தங்களின் வாடிக்கையாளர்களை அதிர்ச்சி அடைய செய்துள்ளது.
வருங்காலத்தில், யுபிஐ மூலமாக பணம் எடுப்பது இனி செலவு மிக்கதாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக HDFC வங்கி, ஏடிஎம் கார்ட் இல்லாமல் ஏடிம்-ல் இருந்து பணம் எடுப்பதற்கான விதிகளை கடுமையாக்கியிருக்கிறது. இதன் பிறகு, மொபைல் போனில் ஸ்கேன் செய்து, நீங்கள் எடுக்கும் பணம், தனியாக கணக்கிடப்படாதாம். இதற்கு மாறாக, மாதத்தின் உங்கள் 5 இலவச பரிவர்த்தனைகளில் சேர்க்கப்படுமாம். மாதாந்திர இலவச வரம்பு முடிந்து விட்டால், யுபிஐ மூலமாக பணம் எடுப்பதற்கு, ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் கூடுதலாக ரூ.23 மற்றும் வரி சேர்க்கப்படும்.
பழைய விதிமுறை என்ன?
பெருநகரங்களில் உள்ள ஏடிஎம்-ல், 5 இலவச பரிவர்த்தனைகள் பிற வங்கிகளின் ஏடிஎம்களில் 3 இலவச பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் பெருநகரங்கள் இல்லாத பகுதிகளில், 5 இலவச பரிவர்த்தனைகள் என்கிற விதிமுறை முன்னர் இருந்தது. இந்த வசதியானது அப்படியே தொடரும்.
PNB ரூல்ஸ்!
பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியை பொறுத்தவரை, தினசரி ரொக்கப்பணம் எடுக்கும் வரம்பானது, பாதியாக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. டிஜிட்டல் மற்றும் பாதுகாப்பு பரிவர்த்தனைகளை ஊக்குவிப்பதற்காக, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி, ரொக்க பரிவர்த்தனைகளை குறைத்திருக்கிறது. பிரீமியம் டெபிட் கார்டுகளை வைத்து, தினசரி பணம் எடுக்கும் வரம்பில், 50% குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பிளாட்டினம், கோல்ட், பிசினஸ் கார்ட் பயனர்கள் இதற்கு முன்பு, ரூ.1 லட்சம் வரை பணம் எடுக்கலாம். இப்போது அவர்கள், ரூ.50,000 மட்டுமே எடுக்க முடியும் என்கிற வீதிமுறை வந்துள்ளது. அதே போல, செலக்ட் மற்றும் சிக்னேச்சர் கார்ட் பயனர்கள், இதற்கு முன்பு ரூ.1.5 லட்சமாக இருந்த வரம்பு, இப்போது ரூ.75,000 ஆக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
பந்தன் வங்கி:
பந்தன் வங்கி, தனது வாடிக்கையாளர்களின் பரிவர்த்தனை கட்டமைப்பு முற்றிலும் மாற்றியிருக்கிறது. அந்த வங்கியின் வாடிக்கையாளர்கள், அவர்களின் ஏடிஎம்-ல் மாதத்திற்கு, ஐந்து முறை மட்டுமே பணம் எடுப்பது இலவசமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், இருப்புத்தொகை எவ்வளவு இருக்கிறது என்பதை சரிபார்ப்பதும் இலவசமாகத்தான் இருக்கிறது. பிற வங்கிகளின் பெருநகர ஏடிஎம்களில், மாதத்திற்கு 5 இலவச பரிவர்த்தனைகளை செய்ய முடியுமாம். பிற வங்கிகளின் ஏடிஎம்களில் இருப்பு எவ்வளவு இருக்கிறது என்பதை சரிபார்ப்பதும், இந்த இலவச வரம்புகளில் கணக்கிடப்படும் என்பதை வாடிக்கையாளர்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
அடுத்த மாதத்திற்குள் இதை செய்யுங்க..
அடிக்கடி, ஏடிஎம் மூலம் பரிவர்த்தனை செய்வதால், கூடுதல் கட்டணங்களை தவிர்க்க, தேவையான பணத்தை மாத தொடக்கத்தில் எடுக்கலாம். மேலும், மேற்கூறிய வங்கியில் பணம் வைத்திருப்பவராக இருந்தால், ஏடிஎம் கார்ட் மூலம் காசை எடுத்து அதற்கு கட்டணம் மற்றும் வரியை கட்டுவதற்கு பதிலாக, வேறு வழியை நாடலாம். பெரிய தொகையை எடுக்க வேண்டும் என்றால், காசோலை புத்தகம் மூலமாகவோ, வங்கியில் படிவம் பூர்த்தி செய்து பணம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : ஏப்ரல் 1 முதல் ATM விதிகளில் என்ன மாற்றம்?
பதில் : ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய நிதியாண்டு தொடங்குவதால், சில வங்கிகள் ATM பரிவர்த்தனை வரம்புகள் மற்றும் கட்டணங்களில் மாற்றம் செய்துள்ளன.
கேள்வி : ATM கார்டு இல்லாமல் பணம் எடுக்க முடியுமா?
பதில் : ஆம், மொபைல் போனில் உள்ள UPI மூலம் ATM-ல் பணம் எடுக்கலாம். ஆனால் இது இனி இலவசமாக இருக்காது.
கேள்வி : UPI மூலம் ATM-ல் பணம் எடுப்பதற்கு கட்டணம் எவ்வளவு?
பதில் : மாதத்திற்கு வழங்கப்படும் 5 இலவச பரிவர்த்தனைகள் முடிந்த பிறகு, ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் ரூ.23 + வரி வசூலிக்கப்படும்.
