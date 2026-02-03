ஏர்போர்ட் புது ரூல்ஸ்: 2026ல் எவ்வளவு நகை எடுத்து செல்ல முடியும்? இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க..

New Baggage Rules 2026 : மத்திய அரசு, வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியாவிற்கு திரும்பும் பயணிகளுக்கு சில சலுகைகளை அறிவித்திருக்கிறது. இதனால் வெளிநாட்டில் இருந்து இந்தியா வருபவர்களுக்கு சில முக்கிய மாற்றங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டியது அவர்களுக்கு அனுகூலமாக அமையும்.
Baggage Rules 2026:
சமீபத்தில் Baggage Rules 2026 அமலுக்கு வந்தது. இதற்கு விமானம் அல்லது கடல் வழியே வரும் இந்திய மக்கள் மற்றும் இந்திய வம்சாவளியினர் என்னென்ன பொருட்களுக்கு எவ்வளவு வரி செலுத்த வேண்டும் என்பது குறித்த வரம்புகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் ரூ.50,000 மதிப்பிலான பொருட்களை மட்டுமே வருகின்றி கொண்டுவர வேண்டிய நிலை இருந்தது. ஆனால் இப்போது சர்வதேச விலை உயர்வு, பணவீக்கம், கொள்முதல் திறன் அதிகரிப்பு உடைத்துவத்தை கருத்தில் கொண்டு இந்த வரி வரம்பானது உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
தங்கம் கொண்டு வர வரி சலுகை:
வெளிநாட்டில் இருந்து இந்தியாவிற்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இந்த வரி வரம்பு, 15, 000ல் இருந்து ரூ.25,000 ஆக உள்ளது. ஒரு ஆண்டுக்கும் மேல் வெளிநாட்டில் வசித்து விட்டு இந்தியா திரும்பும் இந்தியர்களுக்கு தங்க நகைகளை எடுத்து வருவதற்கான வரிசலுகை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மதிப்பு வரம்பு நீக்கப்பட்டு எடை அடிப்படையிலான சலுகை வழங்கப்படுகிறது. பெண் பயன்கள், 40 கிராம் தங்க நகைகள் வரை இனி வரி இன்றி கொண்டு வர முடியும். அதேபோல ஆண் பயணிகள் 20 கிராம் தங்க நகைகளை வரி இன்றி கொண்டு வரலாம். இது ஆபரண தங்கத்திற்கு மட்டுமே ஆகும். தங்க கட்டிகள் அல்லது நாணயங்களுக்கு இது பொருந்தாது.
எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள்:
18 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் ஒரு லேப்டாப் அல்லது ஒரு நோட்பேட் - ஐ வரி இன்றி கொண்டுவர இயலும். அதேபோல தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக இறக்குமதி செய்யும் பொருட்களுக்கு, அடிப்படை சுங்க வரியானது 20 சதவீதத்திலிருந்து 10 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் முழு அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அமெரிக்காவிலிருந்து லேப்டாப் மற்றும் ஐபோன் உள்ளிட்டவற்றை வாங்குவ அவர்களுக்கு இது லாபமான விஷயமாக அமையும்.
மது - புகையிலை:
மது மற்றும் புகையிலைக்கு புது வரி வரம்பு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, 2 லிட்டர் மதுபானம், 100 சிகிரெட்டுகள் அல்லது 125 கிராம் புகையிலை வரை சலுகை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு அதிகமாக பொருட்களை கொண்டு வந்தால் வரி செலுத்த வேண்டும். அதே போல, துப்பாக்கிகள், எல்.சிடி டீவிக்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களுக்கு இந்த வரி விலக்குகள் பொருந்தாது. இப்படி, பல்வேறு வரி விலக்குகளால், வெளிநாட்டில் இருந்து வரும் இந்தியர்கள் செம குஷியில் உள்ளனர்.
தடைசெய்யப்பட்ட பொருட்கள் என்னென்ன?
போலி நாணயங்கள், போதை பொருட்கள், இந்தியாவின் எல்லைகளை தவறாக காட்டும் வரைபடங்கள் மற்றும் புத்தகங்கள், வனவிலங்கும் பொருட்கள் உள்ளிட்டவற்றை எடுத்து வர தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கூர்மையான பொருட்கள், கிரிக்கெட் பேட், ஹாக்கி பேட், ஸ்கீ போல்ஸ் உள்ளிட்டவை, ட்ரை ஐஸ், லித்தியம் ஐயன் உள்ளிட்டவற்றையும் எடுத்து வரக்கூடாது.
