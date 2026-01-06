CGHS விகிதங்கள்: மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான நகர வகைகள்... முக்கிய அப்டேட்

Central Government Health Scheme: மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் ECHS பயனாளிகளுக்கு முக்கிய தகவல் உள்ளது. சமீபத்தில் திருத்தப்பட்ட CGHS கட்டணங்கள் குறித்து சில முக்கிய விஷயங்களை பயனாளிகள் அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். பாதுகாப்பு அமைச்சகம், டிசம்பர் 16, 2025 அன்று வெளியிடப்பட்ட ஒரு கூடுதல் அறிவிப்பின் மூலம், ECHS பட்டியலில் உள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு புதிய CGHS கட்டணங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு நகர வகைப்பாடு மற்றும் அடுக்கு முறை எவ்வாறு செயல்படும் என்பதைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்டம்
பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் விளக்கம் முக்கியமாக, சில நகரங்களில், குறிப்பாக வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) தொடர்ச்சி விதிகளுடன் தொடர்புடைய நகரங்களில், சிகிச்சைக்கான கட்டணங்கள் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றன என்பதைப் பாதிக்கிறது. மாற்றப்பட்ட விதிகள் மற்றும் மாற்றமில்லாமல் இருக்கும் விதிகள் பற்றிய எளிய விளக்கத்தை இங்கே காணலாம்.
CGHS: இந்த கூடுதல் அறிவிப்பு எதைப் பற்றியது?
கடந்த மாதம், அரசாங்கம் CGHS சிகிச்சை கட்டணங்களைத் திருத்தி, அவற்றை ECHS பட்டியலில் உள்ள சுகாதார நிறுவனங்களுக்கும் (HCOs) விரிவுபடுத்தியது. இருப்பினும், சில இடங்களுக்கு எந்த நகர வகை (X, Y அல்லது Z / அடுக்கு-1, அடுக்கு-2, அடுக்கு-3) பொருந்தும் என்பதில் குழப்பம் இருந்தது. வீட்டு வாடகைப்படி தொடர்ச்சி உத்தரவுகளுக்கு இணங்க, சில நகரங்களை குறிப்பிட்ட CGHS நகர வகைகளுடன் தெளிவாகப் பொருத்தி டிசம்பர் 16 அன்று வெளியிடப்பட்ட கூடுதல் அறிவிப்பு, இந்தக் குழப்பத்தைத் தீர்த்துள்ளது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான தெளிவுபடுத்தல்
ஊழியர்கள் எந்த நகர வகையின் கீழ் வருகிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்து, அவர்களுக்கு பட்டியலில் உள்ள மருத்துவமனையில் எந்த CGHS கட்டணம் பொருந்தும் என்பது தீர்மானிக்கப்படும்.
CGHS Rates: ஊழியர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டிய முக்கிய நகர மறுவகைப்பாடு (சமீபத்திய விளக்கத்தின்படி):
டெல்லிக்கு இணையாகக் கருதப்படுபவை (X-வகுப்பு / அடுக்கு-1)
இந்த நகரங்கள் இனி டெல்லிக்கு பொருந்தக்கூடிய CGHS கட்டணங்களைப் பெறும்:
ஃபரிதாபாத் (ஹரியானா)
காஜியாபாத் (உத்தரப் பிரதேசம்)
நொய்டா (உத்தரப் பிரதேசம்)
குருகிராம் (ஹரியானா)
இது மிகவும் முக்கியமானது. ஏனெனில் டெல்லியில் தான் மிக உயர்ந்த CGHS கட்டணங்கள் உள்ளன. இது பொதுவாக அதிகபட்ச ரீயெம்பர்ஸ்மெண்ட் வரம்புகளைக் குறிக்கிறது.
ஜலந்தர் கண்டோன்மென்ட்
ஜலந்தர் கண்டோன்மென்ட், ஜலந்தர் நகரத்திற்கு இணையாகக் கருதப்படும்.
பொருந்தக்கூடிய வகை: Y-வகுப்பு / அடுக்கு-2
கோவா மற்றும் போர்ட் பிளேர்
கோவா மற்றும் போர்ட் பிளேர் (அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவுகள்) இரண்டும் பின்வருமாறு கருதப்படும்:
CGHS கட்டண நோக்கங்களுக்காக Y-வகுப்பு / அடுக்கு-2 நகரங்கள்
சண்டிகருடன் இணைக்கப்பட்ட நகரங்கள்
பின்வரும் இடங்கள் சண்டிகருக்கு இணையாகக் கருதப்படும்:
பஞ்ச்குலா (ஹரியானா)
எஸ்.ஏ.எஸ் நகர் / மொஹாலி (பஞ்சாப்)
பொருந்தக்கூடிய வகை: Y-வகுப்பு / அடுக்கு-2
எவற்றில் எல்லாம் மாற்றமில்லை?
மேலே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நகர மறுவகைப்படுத்தலைத் தவிர, முன்னதாக வெளியிடப்பட்ட CGHS கட்டணத் திருத்தத்தின் மற்ற அனைத்து விதிகளும் மாற்றமின்றி அப்படியே உள்ளன. இந்தத் தெளிவுரை, நிதி அமைச்சகத்தால் வகுக்கப்பட்ட தற்போதைய வீட்டு வாடகைப்படி தொடர்ச்சி விதிகளுடன் CGHS கட்டணங்களைச் சீரமைக்கிறது.
அக்டோபர் 2025-ல் அறிவிக்கப்பட்ட திருத்தப்பட்ட CGHS கட்டணங்கள் தொடர்ந்து பொருந்தும். நகர வகைப்பாட்டின் விளக்கம் மட்டுமே தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
Central Government Pensioners: ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
- X, Y மற்றும் Z வகுப்பு நகரங்களுக்கு இடையே CGHS பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் விகிதங்கள் கணிசமாக வேறுபடுகின்றன.
- நகர வகைப்பாட்டில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சொந்தச் செலவுகளைப் பாதிக்கலாம்.
- இது ECHS பயனாளிகளுக்குத் தெளிவைக் கொண்டுவருகிறது. குறிப்பாக குழப்பம் அதிகமாக இருந்த தேசிய தலைநகர் பிராந்தியம் மற்றும் அதை ஒட்டிய நகரங்களில் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
CGHS விகிதங்கள் சுருக்கமாக...
- 1 கோடிக்கும் மேலான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி.
- நகர வகை குறித்த தெளிவுபடுத்தல்.
- புதிய கட்டண உயர்வு எதுவும் அறிவிக்கப்படவில்லை.
- நகர வாரியான விகிதங்கள் பொருந்தக்கூடிய தன்மை குறித்த தெளிவு, எளிதான கட்டண நிர்ணயம் மற்றும் தொகை ரீயெம்பர்ஸ்மெண்ட் செயல்முறைகளில் உதவும்.
