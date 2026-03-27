HDFC வாடிக்கையாளர்களுக்கு இனிபான செய்தி! மே 1ல் வரும் புதிய மாற்றம்..நோட் பண்ணுங்க

HDFC வங்கியில் கணக்கு வைத்திருக்கும் வாடிக்கையாளர்களை தேடி, ஒரு இனிப்பான செய்தி வந்துள்ளது. வரும் மே 1 2026 முதல், ஒரு முக்கிய கட்டணமானது குறைக்கப்படுவதாக அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது.
மெசேஜ் கட்டணம் குறைவு:
வழக்கமாக, எந்த வங்கியாக இருந்தாலும், அதில் பண பரிவர்த்தனைகள் நடக்கும் போது, பாதுகாப்பு காரணமாக நமது மொபைல் எண்ணிற்கு குறுஞ்செய்தியானது SMS வாயிலாக அனுப்பப்படும். இதற்கு, ஒவ்வொரு வங்கியும் ஒவ்வொரு தொகையை கட்டணமாக நிர்ணயிக்கின்றன. SMS Charges என்று பிடிக்கப்படும் அந்த தொகையை பார்த்தாலே நமக்கு பல சமயங்களில் தூக்கி வாரிப்போடும். “நாம் சம்பாதிக்கும் பணத்தை, நாம் செலவழிப்பதை நோட்டிஃபை செய்வதற்கு, வங்கிக்கு இத்தனை ரூபாயை நாம் கொடுக்கிறோமா?” என்ற எண்ணமும் தோன்றும். இதற்காக ஒரு குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்பட்டால், சுமார் 20 காசுகள் வரை அதற்கு ஜிஎஸ்டி வசூலிக்கப்படுகிறது. ஆனால், விரைவில் வரும் புது மாற்றத்தின்படி, இது, 15 காசுகள் மற்றும் ஜிஎஸ்டி ஆக குறைக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.
உதாரணத்திற்கு, ஒருவர் மாதத்திற்கு 100 SMSகள் மூலம் அலர்ட் பெறுகின்றனர் என்றால், இதுவரை அவர் ரூ.20 வரை (கூடுதல் ஜிஎஸ்டி) செலுத்தி இருப்பர். இவர்கள், இனி வரும் காலங்களில் அது ரூ.15 ஆக குறையலாம். இதன் மூலமாக, ஒவ்வொரு மாதமும் அவர்களால் ஒரு சிறிய அளவிலான தொகையையாவது சேமிக்க முடியும்.
பல சமயங்களில், ஹெச்டிஎஃப்ஸி வங்கி மின்னஞ்சல் வழியாகவும் அலர்ட்களை அனுப்பும். இதற்கு எந்தவித கட்டணமும் கிடையாது என்று தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த மின்னஞ்சல்கள், முற்றிலும் இலவசம்தான் என்பதை வங்கி நிர்வாகம் அடிக்கோடிட்டு காண்பித்துள்ளது.
எப்படி SMS வசதியை மாற்றுவது:
வாடிக்கையாளர்கள், தங்களின் தேவைகளை பொறுத்து இந்த SMS வசதிகளை மாற்றிக்கொள்ளலாம். இவ்வளவு ஏன், ரத்து கூட செய்து கொள்ளலாம். ஆனால், இதை செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு மொபைல் ஆப் அல்லது நெட் பேங்கிங் இருப்பது மிகவும் அவசியம் ஆகும்.
எப்படி நெட் பேங்கிங் செய்வது?
வாடிக்கையாளர்கள், தங்களின் வங்கி கணக்கில் Log In செய்த பின்பு, வலது புறம் உள்ள My Profile பகுதிக்கு சென்று அதில் Insta Alerts-ஐ தேர்வு செய்து உங்களுக்கு தேவையற்ற மாற்றங்களை செய்து கொள்ளலாம்.
மொபைல் ஆப்பில் எப்படி ஓபன் செய்வது?
உங்களது மொபைல் ஆப் வசதியில், லாக் இன் செய்து அதில் காண்பிக்கும் மெனுவில் இருக்கும் மை ப்ரொஃபைல் பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக, Preferences பகுதியில் தேர்வு செய்து, அதன் பின்னர், இன்ஸ்டா அலர்ட்ஸ் என்பதை தேர்வு செய்து தேவையான மாற்றங்களை செய்து கொள்ள வேண்டும்.
ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கியில் நடப்பது என்ன?
கடந்த சில நாட்களாகவே ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கியில் நிலவும் பிரச்சனை குறித்த செய்திகள் இணையத்தில் வலம் வந்த வண்ணம் உள்ளன.
இந்த வங்கியின் பகுதினேர தலைவர் மற்றும் இண்டிபெண்டண்ட் இயக்குநராக 5 வருடம் பணியாற்றியவர், அத்தனு சக்கரபோர்த்தி. இவர், கடந்த மார்ச் 18ஆம் தேதி தான் உடனடியாக பதவியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்திருந்தார். இவர், ஒரு ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆவார். 2021ஆம் ஆண்டு வங்கியில் சேர்ந்த இவர், கடந்த அந்து ஆண்டுகளில் அங்கு பணியாற்றி ஹெச்டிஎஃப்சி நிறுவனம், வங்கியுடன் இணைந்தது போன்ற முக்கிய நிகழ்வுகள் நடைப்பெற்ற சமயத்தில், வங்கியுடன் இணைந்து பணியாற்றியதற்கான பெருமை கொண்டவர்.
பெரும் பதவியில் இருப்பவர்களும், தங்களின் சொந்த காரணங்களுக்காகவும், உடல் நிலையை காரணம் காட்டியும் பதவி விலகுவர். ஆனால், ராஜினாமா செய்வதற்கு அத்தனு சக்கரபோர்த்தி கூறியிருக்கும் காரணம், பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
இது குறித்து கவர்னன்ஸ் அண்ட் நாமினேஷன் கமிட்டியின் சேர்மனுக்கு சக்ரபோர்த்தி எழுதியிருக்கும் கடிதத்தில், கடந்த 2 வருடங்களாக வங்கியில் தான் கவனித்துகொள்ளும் சில நிகழ்வுகளும் பழக்கங்களும், அறநெறி மற்றும் மதிப்பீடுகள் குறித்த தனது சொந்த கொள்கைகளுக்கு புறம்பாக உள்ளதாக குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார். அதே சமயத்தில், இது மட்டுமே தனது பதவி விலகலுக்கு காரணம் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதனால், வங்கியின் நெறிமுறைகளுக்கு புறம்பாக ஏதோ நடப்பதாக பலர் சந்தேகிக்கின்றனர்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : என்ன புதிய அறிவிப்பு வந்திருக்கிறது?
பதில்: 2026 மே 1 முதல், SMS alert charges குறைக்கப்படும் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கேள்வி : SMS charge எவ்வளவு குறைகிறது?
பதில் : தற்போது 20 காசுகள் இருப்பது, இனி 15 காசுகளாக குறைக்கப்படும்.
கேள்வி : Email alertsக்கு கட்டணம் உள்ளதா?
பதில் : Email alerts முழுக்க இலவசம் என்று வங்கி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
