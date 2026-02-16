EPFO-வின் புதிய 'சூப்பர் ஆப்': இனி பிஎப் பணம் எடுக்க விண்ணப்பிக்க வேண்டாம்.. யுபிஐ-யே போதும்!

EPFO : பிஎப் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பிடம் (இபிஎப்ஓ) இருந்து ஒரு குட் நியூஸ் வெளியாகியுள்ளது. தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (EPFO), தனது 8 கோடிக்கும் அதிகமான சந்தாதாரர்களுக்காக ஒரு புதிய பிரத்யேக மொபைல் செயலியை உருவாக்கி வருகிறது. இந்த ஒரு செயலி, பிஎப் பணத்தைப் பெறுவதில் பல தசாப்தங்களாக இருந்து வந்த தாமதங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்போகிறது.
ஏன் இந்தப் புதிய செயலி?
தற்போது பிஎப் உறுப்பினர்கள் 'உமங்' (UMANG) செயலி அல்லது 'யுஏஎன்' (UAN) இணையதளத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இதில் பணம் எடுக்க விண்ணப்பிப்பது சற்றுச் சிக்கலான நடைமுறையாகவும், பணம் வங்கிக்கு வர பல நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டியும் உள்ளது. இந்தச் சுமையைக் குறைக்கவும், சேவைகளை டிஜிட்டல் மயமாக்கி வேகப்படுத்தவும், EPFO 3.0 திட்டத்தின் கீழ் இந்தப் புதிய செயலி அறிமுகமாகிறது.
புதிய செயலியின் 5 முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
UPI மூலம் உடனடிப் பணம்: இந்தச் செயலியின் மிக முக்கிய அம்சம் UPI வசதி. இனி உங்கள் வங்கி செயலி போலவே, பிஎப் பணத்தையும் யுபிஐ பின் பயன்படுத்தி உடனுக்குடன் வங்கி கணக்கிற்கு மாற்றலாம்.
ரியல் டைம் பேலன்ஸ் செக்: உங்கள் கணக்கில் இருக்கும் மொத்தத் தொகையில், எவ்வளவு பணம் எடுக்கத் தகுதியானது என்பதை இந்தச் செயலி துல்லியமாகத் திரையிலேயே காட்டும். அதனை வைத்து நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாமா? வேண்டாமா? என முடிவெடுக்கலாம். எவ்வளவு தொகை எடுக்க விண்ணப்பிக்கலாம் என்ற ஐடியாவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
முடக்கப்பட்ட தொகை: உங்கள் ஓய்வுக்கால பாதுகாப்பிற்காக 25 விழுக்காடு தொகை தானாகவே முடக்கப்படும். மீதமுள்ள 75 விழுக்காடு தொகையை எந்த நேரத்திலும் அவசரத் தேவைக்குச் செயலி மூலம் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
ஆட்டோசெட்டில்மென்ட்: புதிய செயலி மூலம் செய்யப்படும் கோரிக்கைகளுக்கு மனிதத் தலையீடு இருக்காது. மென்பொருள் மூலம் தானாகவே சரிபார்க்கப்பட்டு, நொடிகளில் பணம் செட்டில் செய்யப்படும்.
இந்த செயலியின் சிறப்பம்சம் என்ன?
பாஸ்புக் பார்ப்பது முதல், கேஒய்சி அப்டேட் செய்வது வரை அனைத்து சேவைகளையும் இந்த ஒரே செயலிக்குள் கொண்டு வர EPFO திட்டமிட்டுள்ளது.
1. உங்களின் UAN மற்றும் மொபைல் எண் மூலம் புதிய செயலியில் நுழைய வேண்டும்.
2. 'Withdrawal' ஆப்ஷனைத் தேர்வு செய்து, எடுக்க வேண்டிய தொகையை உள்ளிட வேண்டும்.
3. மருத்துவம், கல்வி அல்லது திருமணம் போன்ற காரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
4. உங்கள் வங்கி கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட BHIM அல்லது பிற யுபிஐ ஐடி-ஐ கொடுத்து, பின் நம்பரை அழுத்தினால் பணம் உடனடியாக டிரான்ஸ்பர் ஆகும்.
எப்போது அறிமுகம்?
மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சகம் இந்தப் புதிய செயலியை வரும் ஏப்ரல் 2026-ல் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது. தற்போது சுமார் 100 மாதிரி கணக்குகளைக் கொண்டு தொழில்நுட்பச் சோதனைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
புதிய தொழிலாளர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன?
எந்தவொரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்தாலும், பிஎப் கணக்கு சந்தாதாரராக உங்களை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். பிஎப் தொகை பிடித்தம் செய்யும் நிறுவனம் போலியான நிறுவனமாக இருக்காது. உங்கள் சம்பளத்தின் ஒரு பகுதி பிஎப் தொகையாக பிடித்தம் செய்தால், அந்த தொகையை தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி வட்டி கொடுக்கும். இந்த தொகையை அவசர தேவைக்காக முன்கூட்டியே பகுதி பகுதியாக எடுத்துக் கொள்ளும் வசதி உள்ளது. பல வழிகளில் உங்களுக்கு பொருளாதார பிரச்சனைகளை இந்த தொகை நிவர்த்தி செய்யும். எனவே, பிஎப் தொகை குறித்த விதிமுறைகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
