/EPFO புதிய விதிமுறைகள்! உங்கள் சம்பளம் குறையுமா, கூடுமா? ₹1800 பிஎஃப் பிடித்தம் உண்மையா?

EPFO New Rules Fact Check: மாதாந்திரச் சம்பளம் வாங்கும் ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும், ஒவ்வொரு மாதமும் கையில் கிடைக்கும் தொகையை விட, எதிர்காலப் பாதுகாப்புக்கான பிஎஃப் (PF) எனப்படும் வருங்கால வைப்பு நிதி மிகவும் முக்கியமானது. அண்மைக்காலமாக சமூக ஊடகங்களில், "மத்திய அரசு பிஎஃப் விதிகளை மொத்தமாக மாற்றிவிட்டது, இனி ஊழியர்களின் கணக்கில் வெறும் ₹1,800 மட்டுமே பிஎஃப் பிடிக்கப்படும், இதனால் ஓய்வூகாலப் பணம் குறையும்" என்று பல செய்திகள் பரவி வருகின்றன.
அரசு ஊழியர்கள், வங்கிப் பணியாளர்கள், தனியார் நிறுவன ஊழியர்கள், பத்திரிகையாளர்கள் என பிஎஃப் கணக்கு வைத்துள்ள கோடிக்கணக்கான மக்களை இந்தச் செய்தி குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஜூன் 29, 2026 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ள புதிய "ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதித் திட்டம் 2026" (EPF Scheme 2026) குறித்த உண்மை என்ன? உங்கள் பாக்கெட்டையும், எதிர்காலத்தையும் இது எப்படிப் பாதிக்கப் போகிறது என்பதை மிக எளிய முறையில் தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.
மத்திய அரசு கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே நாட்டில் இருந்த 29 வெவ்வேறு தொழிலாளர் சட்டங்களை (Labour Laws) எளிமைப்படுத்தி, நான்கு முக்கிய சட்டத் தொகுப்புகளாக (Labour Codes) மாற்றி வருகிறது. அதில் ஒன்றுதான் 'சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம்' (Code on Social Security).
இதன் கீழ், பழைய 1952-ஆம் ஆண்டின் இபிஎஃப் திட்ட சட்டக் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தி, தற்போதைய டிஜிட்டல் காலத்திற்கு ஏற்ப EPF Scheme 2026 ஆக அரசு மாற்றியுள்ளது. இது முற்றிலும் புதிய திட்டம் அல்ல, மாறாக பழைய சட்ட நடைமுறைகளைத் தெளிவுபடுத்தும் ஒரு சட்டப்பூர்வ அப்டேட் மட்டுமே.
சமூக ஊடக வதந்திகளை நம்பி நீங்கள் பயப்படத் தேவையில்லை. உங்கள் கணக்கில் இருக்கும் கீழ்க்கண்ட விஷயங்களில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை:
சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகும் "இனி ₹1,800 மட்டும்தான் பிஎஃப் பிடிக்கப்படும்" என்ற செய்தி அதிகமாக பேசப்படுகிறது. அதில் பாதி உண்மை மற்றும் பாதி அறியாமையும் இருக்கிறது.
பிஎஃப் விதிகளின்படி, ஒரு ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளம் (Basic Salary) மற்றும் அகவிலைப்படியில் (DA) 12% ஊழியரின் பங்காகவும், அதே அளவு (12%) நிறுவனத்தின் பங்காகவும் பிடிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால், சட்டப்படி இதற்கு ஒரு வரம்பு (Statutory Wage Ceiling) உள்ளது. அது மாதத்திற்கு ₹15,000 ஆகும்.
முக்கிய மாற்றம்: புதிய 2026 விதியின்படி, நிறுவனங்கள் தங்களின் ஊழியர்களுக்கு மாதத்திற்கு ₹1,800 மட்டுமே கட்டாயமாகப் (Mandatory Contribution) பிடித்தம் செய்ய வேண்டும் என்று சட்டம் தெளிவாகக் கூறுகிறது. அதற்கு மேல் பிடித்தம் செய்வது முற்றிலும் சுயவிருப்பப் பங்களிப்பாக (Voluntary Contribution) மாற்றப்பட்டுள்ளது.
உதாரணம் 1 (சிவா): சிவாவின் அடிப்படைச் சம்பளம் ₹15,000. இவருக்கு எப்போதும் போல 12% கணக்கிடப்பட்டு ₹1,800 பிஎஃப் பிடிக்கப்படும். நிறுவனமும் ₹1,800 வழங்கும். இவருக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லை.
உதாரணம் 2 (ப்ரியா): ப்ரியாவின் அடிப்படைச் சம்பளம் ₹50,000. முன்பு பல நிறுவனங்கள் இந்த முழு ₹50,000 தொகையிலும் 12% கணக்கிட்டு ₹6,000 பிஎஃப் பிடித்தம் செய்தன. ஆனால் புதிய விதியின்படி, நிறுவனம் சீமாவிற்கு ₹1,800 மட்டும் கட்டாயப் பங்காகச் செலுத்தினால் போதுமானது. அதற்கு மேல் செலுத்துவது நிறுவனத்தின் கொள்கை மற்றும் ஊழியரின் விருப்பத்தைப் பொறுத்தது.
|அம்சங்கள்
|பழைய இபிஎஃப் நடைமுறை (1952)
|புதிய இபிஎஃப் திட்டம் (2026)
|கட்டாயப் பிஎஃப் வரம்பு
|சம்பள வரம்பான ₹15,000-ன் அடிப்படையில் 12% (₹1,800). ஆனால் பல நிறுவனங்கள் முழு அடிப்படைச் சம்பளத்திற்கும் பிடித்தம் செய்தன.
|சட்டப்பூர்வமாகக் கட்டாயப் பிடித்தம் ₹1,800 மட்டுமே எனத் தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.
|₹1,800-க்கு மேல் பிடித்தம்
|நிறுவனங்கள் வழக்கமாக ஊழியரின் முழு சம்பளத்திற்கும் இணையாகப் பங்களித்தன.
|₹1,800-க்கு மேல் செய்யும் பங்களிப்பு சுயவிருப்பப் பங்களிப்பாக (VPF) கருதப்படும். இதற்கு நிறுவனம் இணையாகப் பங்களிக்க சட்டப்படி கட்டாயமில்லை.
|பணம் எடுத்தல் (Withdrawal)
|மருத்துவம், கல்வி, திருமணம், வீடு கட்ட எனப் பல காரணங்களுக்கு வெவ்வேறு சேவிக் கால நிபந்தனைகள் மற்றும் சிக்கலான விதிகள் இருந்தன.
|அனைத்துக் காரணங்களும் 3 முக்கியப் பிரிவுகளாகச் சுருக்கப்பட்டு, விதிகள் எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளன.
|கிளெய்ம் செட்டில்மென்ட்
|ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைனில் நீண்ட நாட்கள் எடுக்கும்; பல முறை நிராகரிக்கப்படும்.
|20 நாட்களுக்குள் கிளெய்ம் முடிக்கப்பட வேண்டும் என்பது சட்டப்பூர்வ இலக்காக மாற்றப்பட்டுள்ளது
முன்பு பிஎஃப் கணக்கிலிருந்து அவசரத் தேவைகளுக்குப் பணம் எடுக்கப் பல டஜன் விதிகளை ஊழியர்கள் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டியிருந்தது. இப்போது அவை மூன்றே பிரிவுகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன:
12 மாதக் கட்டுப்பாடு: நீங்கள் பிஎஃப் கணக்குத் தொடங்கி அல்லது புதிய நிறுவனத்தில் சேர்ந்து குறைந்தபட்சம் 12 மாதங்கள் (1 வருடம்) உறுப்பினராக இருந்தால் மட்டுமே இடைக்காலப் பணத்தை எடுக்க (Partial Withdrawal) விண்ணப்பிக்க முடியும். (முன்பு மருத்துவ அவசரத்திற்கு இந்த நிபந்தனை இல்லை, தற்போது இதற்கும் 1 வருடம் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது).
75% மட்டுமே அனுமதி: அவசரக் காலங்களில் உங்களின் மொத்த பிஎஃப் தொகையையும் காலி செய்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக, சிறப்புச் சூழல்களில் அதிகபட்சமாக 75% பணத்தை மட்டுமே எடுக்க முடியும். மீதமுள்ள 25% பணம் உங்கள் கணக்கிலேயே பாதுகாப்பாக வைக்கப்படும்.
உங்கள் நிறுவனம் புதிய விதியைப் பயன்படுத்தி, கட்டாய வரம்பான ₹1,800-க்கு மேல் பிஎஃப் பிடிக்கப் போவதில்லை என்று முடிவு செய்தால், இரண்டு முக்கிய மாற்றங்கள் நடக்கும்:
இப்போதைய லாபம்: உங்கள் சம்பளத்தில் பிஎஃப் பிடித்தம் குறைவதால், ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் கைக்கு வரும் சம்பளம் (Take-home Salary) அதிகரிக்கும். கையில் கூடுதல் பணம் புழங்கும்.
எதிர்கால நஷ்டம்: உங்கள் பிஎஃப் கணக்கில் சேரும் மாதாந்திரத் தொகை குறைவதால், கூட்டு வட்டி (Compounding) லாபம் குறைந்து, நீங்கள் ஓய்வு பெறும்போது கிடைக்கும் மொத்தத் தொகை (Retirement Corpus) கணிசமாகக் குறையும்.
முதன்முதலில் உங்களின் சம்பளப் பட்டியலை (Salary Slip) பாருங்கள். உங்கள் நிறுவனம் பிஎஃப் தொகையை உங்களின் முழு அடிப்படைச் சம்பளத்தில் பிடிக்கிறதா அல்லது ₹15,000 என்ற வரம்பில் பிடிக்கிறதா என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
ஒருவேளை நிறுவனம் பிஎஃப் பங்களிப்பைக் குறைத்து, உங்கள் கையில் அதிகப் பணம் கிடைத்தால், அதை வீணாகச் செலவழிக்காமல் VPF (Voluntary Provident Fund), மியூச்சுவல் ஃபண்ட் SIP, PPF அல்லது NPS (National Pension System) போன்ற நீண்ட காலச் சேமிப்புகளில் முதலீடு செய்யத் திட்டமிடுங்கள்.
மாறிவரும் இந்த நிதியாண்டு விதிகளுக்கு ஏற்ப, இன்றைய வசதியா அல்லது நாளைய பாதுகாப்பா என்பதை ஊழியர்கள் தங்களின் தற்போதைய பணத் தேவைகளைப் பொறுத்துச் புத்திசாலித்தனமாகத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
இல்லை. ₹1,800 என்பது ₹15,000 சம்பள வரம்பின் அடிப்படையிலான கட்டாய குறைந்தபட்ச பங்களிப்பு மட்டுமே.
ஆம். ஏற்கனவே சேமித்துள்ள தொகை, வட்டி மற்றும் UAN ஆகியவற்றில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
உங்கள் Salary Slip, PF Passbook அல்லது HR துறையிடம் உறுதி செய்து கொள்ளலாம்.
நிறுவனம் PF பங்களிப்பை குறைத்தால் மட்டும் In-Hand Salary அதிகரிக்கலாம். ஆனால் ஓய்வுக்கால சேமிப்பு குறையும்.