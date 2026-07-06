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EPFO புதிய விதிமுறைகள்! உங்கள் சம்பளம் குறையுமா, கூடுமா? ₹1800 பிஎஃப் பிடித்தம் உண்மையா?

EPFO புதிய 2026 விதிமுறைகள் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. குறிப்பாக, "இனி PF-க்கு ₹1,800 மட்டுமே செலுத்தப்படும்" என்ற தகவல் ஊழியர்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உண்மையில், ₹1,800 என்பது ₹15,000 சம்பள வரம்பின் அடிப்படையிலான கட்டாய குறைந்தபட்ச PF பங்களிப்பு மட்டுமே. புதிய EPF Scheme 2026 என்பது பழைய திட்டத்தின் சட்டப்பூர்வமான புதுப்பிப்பாகும்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 06, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:16 PM IST
EPFO புதிய விதிமுறைகள்! உங்கள் சம்பளம் குறையுமா, கூடுமா? ₹1800 பிஎஃப் பிடித்தம் உண்மையா?
Image Credit: AI Generated | EPFO New Rules 2026: Will Your Take-Home Salary and PF Change?Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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