/EPS 2026: ஊழியர்களுக்கு புதிய திட்டத்தில் வந்துள்ள 10 முக்கிய மாற்றங்கள் என்ன?

EPS 2026: புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 'EPS திட்டம் 2026', இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் இடையே பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. ஓய்வூதிய முறைகளில் மாற்றம் வருமா என்ற குழப்பமும், ஏற்கனவே கோரப்பட்ட சலுகைகள் தற்போது அளிக்கப்பட்டுள்ளனவா என்பதை தெரிந்துகொள்ளும் ஆர்வமும் அனைவருக்கும் உள்ளது. புதிய EPS 2026 -இல் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய 10 முக்கிய அம்சங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
'ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில்' (EPS) பங்களிக்கும் சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு, புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 'EPS திட்டம் 2026' ஓய்வுக்காலத் திட்டமிடலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
ஓய்வூதியக் கோரிக்கைகளைத் தீர்ப்பதற்கான காலக்கெடு முதல், கோரிக்கை பரிசீலனையில் ஏற்படும் தாமதங்களுக்கான பொறுப்புக்கூறல் வரை, EPS 1995 திட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த புதிய கட்டமைப்பு பல மாற்றங்களைக் கொண்டுவருகிறது.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் மற்றும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய மாற்றங்கள்:
மிகப்பெரிய கட்டமைப்பு மாற்றமாக, EPS-2026 ஆனது 'ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம், 1995'-க்கு மாற்றாக அமைகிறது மற்றும் 'சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 2020'-ன் கீழ் செயல்படுகிறது. இது ஏற்கனவே உள்ள உறுப்பினர்களின் தொடர்ச்சியைப் பாதுகாக்கும் அதே வேளையில், ஓய்வூதியக் கட்டமைப்பை இந்தியாவின் புதிய தொழிலாளர் சட்டக் கட்டமைப்போடு ஒருங்கிணைக்கிறது.
EPS-1995-ல் ஏற்கனவே உறுப்பினர்களாக உள்ள ஊழியர்கள், இந்த மாற்றத்தின் காரணமாகத் தாங்கள் இதுவரை பெற்ற பலன்கள் எதையும் இழக்க மாட்டார்கள்.
EPS-2026, பின்வரும் விவரங்கள் குறித்த மேலும் விரிவான விதிகளை வழங்குகிறது:
இந்தத் தெளிவான வரையறைகள், நிறுவனங்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் EPFO ஆகிய அனைவருக்கும் இடையேயான விளக்கச் சர்ச்சைகளைக் குறைக்க உதவுகின்ன்றன.
ஊழியர்களை மையமாகக் கொண்ட மிக முக்கியமான மாற்றங்களில் ஒன்று, முழுமையான ஓய்வூதியக் கோரிக்கைகளைச் செயலாக்குவதற்கு ஒரு சட்டப்பூர்வ காலக்கெடுவை அறிமுகப்படுத்துவதாகும். தேவையான அனைத்து ஆவணங்களும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டவுடன், கோரிக்கைகள் 20 நாட்களுக்குள் தீர்க்கப்பட வேண்டும், இது EPFO-விற்கு அளவிடக்கூடிய சேவைத் தரத்தை உருவாக்குகிறது.
போதுமான காரணம் இல்லாமல், ஓய்வூதியக் கோரிக்கைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவைத் தாண்டி தாமதமானால், தாமதக் காலத்திற்கு ஆண்டுக்கு 12% வட்டி செலுத்தப்பட வேண்டும் என்று வழங்குவதன் மூலம் இந்தப் புதிய திட்டம் பொறுப்புக்கூறலை வலுப்படுத்துகிறது.
"இது, காலக்கெடுவை நிர்ணயிப்பதில் இருந்து கவனத்தை மாற்றி, அதைக் கடைப்பிடிப்பதை உறுதி செய்கிறது. EPS-2026 திட்டத்தின் கீழ், ஒரு ஓய்வூதியக் கோரிக்கை, செல்லுபடியாகும் மற்றும் போதுமான காரணம் இல்லாமல் 20-நாள் காலக்கெடுவைத் தாண்டி தாமதமானால், ஊழியருக்கு வழங்கப்படும் ஆண்டுக்கு 12% வட்டியானது, பொறுப்பான EPF ஆணையரின் சம்பளத்திலிருந்து நேரடியாக சட்டப்படி வசூலிக்கப்படும்.
PF பங்களிப்பு முறையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்பதை ஊழியர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
ஓய்வூதியத்தை நிர்ணயிக்கும் முறை, ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்திற்குரிய சேவை ஆகிய கருத்துக்கள் உட்பட, பெரும்பாலும் அப்படியே உள்ளது.
இந்த அறிவிப்பு ஒரு புதிய ஓய்வூதிய சூத்திரத்தையோ அல்லது மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான திருத்தப்பட்ட முறையையோ அறிமுகப்படுத்தவில்லை. மறுவடிவமைப்பை விட தொடர்ச்சிக்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பிடத்தக்க பொது எதிர்பார்ப்பு இருந்தபோதிலும், தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள திட்டம் சட்டப்பூர்வ குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை திருத்தவில்லை. அது ரூ. 1,000 ஆகவே தொடர்கிறது.
இது மிகவும் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கப்படும் கொள்கைப் பிரச்சினைகளில் ஒன்றாக உள்ளது.
இந்தத் திட்டம் விதவை ஓய்வூதியம், குழந்தை ஓய்வூதியம், அனாதை ஓய்வூதியம் மற்றும் ஊனமுற்றோர் ஓய்வூதியம் தொடர்பான தற்போதைய பாதுகாப்புகளைத் தக்க வைத்துக் கொள்கிறது. இந்தத் தொடர்ச்சி, சார்ந்திருப்பவர்கள் உரிமைகளில் எந்தவித இடையூறும் இன்றி சமூகப் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பின் கீழ் தொடர்ந்து பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதி செய்கிறது.
ஊழியர் பலன்களுக்கு அப்பால், EPS-2026 ஓய்வூதிய நிதியின் நிர்வாகம், பதிவேடுகளைப் பராமரித்தல், நிதிகளை முதலீடு செய்தல் மற்றும் செயல்பாட்டு நடைமுறைகள் தொடர்பான தெளிவான விதிகளை வழங்கி, ஆளுகைக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துகிறது.
மொத்தத்தில், இணக்கக் கண்ணோட்டத்தில், இது மிக முக்கியமான சீர்திருத்தமாக இருக்கலாம். ஏனெனில் இது மிகவும் வெளிப்படையான மற்றும் டிஜிட்டல் முறையில் செயல்படுத்தப்படும் ஓய்வூதிய நிர்வாகத்திற்கு அடித்தளமிடுகிறது. ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம், 2026, -ஐ நன்மைக்கான சீர்திருத்தமாக கருதாமல் ஒரு நிர்வாகச் சீர்திருத்தமாகவே கருத வேண்டும்.
ஊழியர்களைப் பொறுத்தவரை, ஓய்வூதியத்திற்கான தகுதி அல்லது பலன்களின் அளவுகளில் எந்த மாற்றமு ஏற்படவில்லை. மாறாக, சிறந்த நிர்வாகம், தெளிவான விதிமுறைகள் மற்றும் ஓய்வூதியச் சேவைகள் விரைவாக வழங்கப்படுதல் ஆகியவற்றில் அவர்களுக்கு உடனடிப் பலன்கள் கிடைக்கக்கூடும்.