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EPS 2026: ஊழியர்களுக்கு புதிய திட்டத்தில் வந்துள்ள 10 முக்கிய மாற்றங்கள் என்ன?

EPS 2026: ஓய்வூதியக் கோரிக்கைகளைத் தீர்ப்பதற்கான காலக்கெடு முதல், கோரிக்கை பரிசீலனையில் ஏற்படும் தாமதங்களுக்கான பொறுப்புக்கூறல் வரை, EPS 1995 திட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த புதிய கட்டமைப்பு பல மாற்றங்களைக் கொண்டுவருகிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 11, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:08 PM IST
EPS 2026: ஊழியர்களுக்கு புதிய திட்டத்தில் வந்துள்ள 10 முக்கிய மாற்றங்கள் என்ன?
Image Credit: EPS 2026 10 Key Changes (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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