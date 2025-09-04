English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

New GST Rates: செப். 22 முதல் எதன் விலை குறையும்? எதன் விலை கூடும்? முழு லிஸ்ட் இதோ

New GST Rates: ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தின் முதல் நாள் கூட்டத்திற்கு பிறகு பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளிவந்துள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 4, 2025, 09:32 AM IST
  • புதிய ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் செப்டம்பர் 22 முதல், அதாவது நவராத்திரி தொடக்கத்துடன் அமலுக்கு வரும்.
  • எந்தெந்த பொருட்களின் விலை மலிவாகும்?
  • எந்தெந்த பொருட்களின் விலை உயரும்?

New GST Rates: செப். 22 முதல் எதன் விலை குறையும்? எதன் விலை கூடும்? முழு லிஸ்ட் இதோ

New GST Rates: இரண்டு நாட்களுக்கான ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் நேற்று முதல் நாள் கூட்ட நிறைவுக்கு பிறகு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளிவந்தன. ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் புதன்கிழமை மறைமுக வரி முறையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தற்போதுள்ள 5, 12, 18 மற்றும் 28 சதவீதம் ஆகிய நான்கு அடுக்கு கட்டமைப்பை 5 மற்றும் 18 சதவீதம் என எளிமைப்படுத்தப்பட்ட இரண்டு-விகித முறையால் கவுன்சில் மாற்றியது. அதே நேரத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொருட்களுக்கு சிறப்பு 40 சதவீத அடுக்கையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

GST New Rates: புதிய ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் எப்போது அமலுக்கு வரும்?

புதிய ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் செப்டம்பர் 22 முதல், அதாவது நவராத்திரி தொடக்கத்துடன் அமலுக்கு வரும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

GST Council Meeting: நிதி அமைச்சர் கூறியது என்ன?

- 56வது ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் 10.5 மணி நேர மாரத்தான் கூட்டத்திற்குப் பிறகு, மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், அனைத்து மாநிலங்களும் ஒருமனதாக இந்த வரி குறைப்புக்கு ஆதரவளித்ததாகக் கூறினார். 

- இந்த மாற்றம் இணக்கத்தை எளிதாக்குதல், செலவுகளைக் குறைத்தல் மற்றும் நுகர்வோருக்கு நேரடியாக பயனளிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

GST Council Meeting: பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியது என்ன?

- பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த சீர்திருத்தத்தைப் பாராட்டினார்.

- இது குடிமக்களின், குறிப்பாக விவசாயிகள், சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர வணிகர்கள், சிறு வணிகர்கள் மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும் என்று அவர் கூறினார்.

- இந்த மாற்றம் பொருளாதாரத்திற்கு ஊக்கமளிக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

GST New Rates: எந்தெந்த பொருட்களின் விலை மலிவாகும்?

- தனிப்பட்ட ஆயுள் மற்றும் சுகாதார காப்பீட்டுக் கொள்கைகளுக்கு இனி பூஜ்ஜிய ஜிஎஸ்டி, அதாவது ஜிஎஸ்டி கிடையாது. முன்னர் இதற்கு 18% ஜிஎஸ்டி இருந்தது.

- பனீர், பராத்தா, ரொட்டி, பீட்சா, சிற்றுண்டிகள், ஆகியவை ஜிஎஸ்டியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றன. 

- வெண்ணெய், நெய், கண்டென்ஸ்ட் பால், சீஸ், உலர் பழங்கள், ஜாம்கள், ஜெல்லிகள், மிட்டாய், ஐஸ்கிரீம், பேஸ்ட்ரி, பிஸ்கட், சோளத் துண்டுகள் மற்றும் தானியங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இப்போது 12–18 சதவீதத்திற்கு பதிலாக 5 சதவீத ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படும்.

- சல்பூரிக் அமிலம், நைட்ரிக் அமிலம் மற்றும் அம்மோனியா போன்ற உர உள்ளீடுகள், பயோ பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் ஆகியவற்றுக்கான ஜிஎஸ்டி 12–18 சதவீதத்திலிருந்து 5 சதவீதமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. 

- விவசாய உபகரணங்கள், டிராக்டர்கள், கதிரடித்தல் மற்றும் மண் தயாரிப்பு இயந்திரங்களுக்கும் 5 சதவீத வரி விதிக்கப்படும்.

- சிறிய கார்கள் (பெட்ரோல் <1200cc, டீசல் <1500cc) மற்றும் 350cc வரையிலான மோட்டார் சைக்கிள்கள்களுக்கு 28 சதவீதத்திற்கு பதிலாக 18 சதவீத ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படும். 

- சிறிய ஹைப்ரிட் கார்களும் பயனடைகின்றன. 

- ஷாம்பு, பற்பசை, டூத்பிரஷ், டால்கம் பவுடர், முகப் பவுடர், சோப்புகள், முடிக்கான எண்ணெய், பல் தூள், ஃபீடிங் பாட்டில்கள், பாத்திரங்கள், சைக்கிள்கள், குடைகள் மற்றும் மூங்கில் தளபாடங்கள் போன்ற அன்றாடப் பொருட்களுக்கான ஜிஎஸ்டி 5 சதவீதமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

- சிமென்ட் மீதான ஜிஎஸ்டி 28 சதவீதத்திலிருந்து 18 சதவீதமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

- ஆட்டோ பாகங்கள் மீதான ஜிஎஸ்டியும் 18 சதவீதமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

GST New Rates: எந்தெந்த பொருட்களின் விலை உயரும்?

- குளிர்பானங்கள், கோலாக்கள், பழ அடிப்படையிலான காற்றூட்டப்பட்ட பானங்கள் மற்றும் அனைத்து கார்பனேற்றப்பட்ட பானங்களுக்கான ஜிஎஸ்டி இப்போது 28 சதவீதத்திலிருந்து 40 சதவீதமாக அதிகரிக்கும்.

- எனர்ஜி பானங்கள் மற்றும் பிற காஃபின் கலந்த பானங்களும் 40 சதவீத ஜிஎஸ்டியை எதிர்கொள்ளும்.

- 1200சிசிக்கு மேல் பெட்ரோல் என்ஜின்கள் அல்லது 1500சிசிக்கு மேல் டீசல் என்ஜின்கள் மற்றும் 4,000மிமீக்கு மேல் நீளமுள்ள கார்கள், 350சிசிக்கு மேல் மோட்டார் சைக்கிள்கள், பந்தய கார்கள், படகுகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டு விமானங்கள் 40 சதவீத ஜிஎஸ்டியை ஈர்க்கும்.

- சர்க்கரை அல்லது இனிப்புகள் சேர்க்கப்பட்ட காற்றூட்டப்பட்ட நீர் மற்றும் சுவையூட்டும் பானங்களுக்கு இப்போது 40 சதவீத வரி விதிக்கப்படும்.

- பான் மசாலா, குட்கா, சிகரெட், மெல்லும் புகையிலை மற்றும் பீடி ஆகியவற்றுக்கு 28 சதவீத ஜிஎஸ்டி மற்றும் நிலுவைத் தொகை திருப்பிச் செலுத்தப்படும் வரை இழப்பீட்டு வரி தொடரும். அதன் பிறகு அவை 40 சதவீத அடுக்குக்கு மாறும்.

