SIN Goods: சின் பொருட்கள் என்றால் என்ன? அவற்றுக்கு 40% ஜிஎஸ்டி ஏன்? பொருட்களின் பட்டியல் இதோ

Sin Goods: சின் பொருட்கள் என்றால் என்ன? இவற்றுக்கு ஏன் 40% ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படுகிறது? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 5, 2025, 10:06 AM IST
  • சின் பொருட்கள் என்றால் என்ன?
  • 40% ஜிஎஸ்டி ஸ்லாப்பின் கீழ் உள்ள ஆடம்பர மற்றும் சின் பொருட்கள் என்ன?
  • பொருட்களின் பட்டியல் இதோ.

SIN Goods: சின் பொருட்கள் என்றால் என்ன? அவற்றுக்கு 40% ஜிஎஸ்டி ஏன்? பொருட்களின் பட்டியல் இதோ

GST Rate Cut: செப்டம்பர் 3,4 ஆகிய தேதிகளில் நடந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் வரி அடுக்குகளில் பெரிய அளவிலான மாற்றத்தை அறிவித்துள்ளது. எளிமைப்படுத்தப்பட்ட 5 சதவீதம் மற்றும் 18 சதவீத விகிதங்களின் கீழ் பெரும்பாலான அன்றாட பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் இப்போது மலிவாகியுள்ளன. "சின் பொருட்கள்" மற்றும் ஆடம்பரப் பொருட்களுக்கு புத்தம் புதிதாக 40 சதவீத அடுக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

புகையிலை மற்றும் பான் மசாலா முதல் உயர் ரக கார்கள் மற்றும் யாட்சுகள் வரை, இந்த பொருட்களின் விலை இப்போது அதிகமாகும் என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் புதிய சீர்திருத்தங்களை அறிமுகப்படுத்தும் போது அறிவித்தார்.

Sin Goods: சின் பொருட்கள் என்றால் என்ன?

தனி மனிதனின் ஆரோக்கியத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் தீங்கு விளைவிப்பதாகக் கருதப்படும் பொருட்கள் "சின் பொருட்கள்" என்று அழைக்கப்படும். புகையிலை, குட்கா, பான் மசாலா மற்றும் மதுபானம் அல்லது சர்க்கரை பானங்கள் போன்றவை இதில் அடங்கும். மக்கள் அவற்றை உட்கொள்வதைத் தடுக்க, அரசாங்கங்கள் வழக்கமாக இந்த பொருட்களுஇக்கு அதிக வரிகளை விதிக்கின்றன. மேலும் இதிலிருந்து கிடைக்கும் வருவாயை பொது நலனுக்காகப் பயன்படுத்துகின்றன.

இந்தியாவில், பாவப் பொருட்கள் என்றழைகப்படும் சின் பொருட்கள் எப்போதும் அதிக வரிச் சுமையைச் சுமந்து வருகின்றன. முன்பு அவற்றுக்கு அதிகபட்சமான 28 சதவீத ஜிஎஸ்டி மற்றும் கூடுதல் இழப்பீட்டு வரி விதிக்கப்பட்டது. இப்போது, ​​செஸ் வரி நீக்கப்பட்டதால், அதே அளவு சுமை ஒற்றை 40 சதவீத ஜிஎஸ்டி அடுக்கில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

New GST Slab: 40% ஜிஎஸ்டி ஸ்லாப்பின் கீழ் உள்ள ஆடம்பர மற்றும் சின் பொருட்கள்

ஆரோக்கியத்திற்கு அல்லது சமூகத்திற்கு தீங்கு விளைவிப்பதாகக் கருதப்படும் சின் பொருட்கள் மற்றும் ஆடம்பரப் பொருட்களின் கலவைக்கு இனி புதிய 40% ஜிஎஸ்டி ஸ்லாப் பொருந்தும். இதில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய பொருட்களில் பின்வருவன அடங்கும்:

ஆடம்பர வாகனங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து:

- 1,200 cc (பெட்ரோல்) மற்றும் 1,500 cc (டீசல்) க்கு மேல் எஞ்சின் அளவு கொண்ட கார்கள்

- 350 cc க்கு மேலான மோட்டார் சைக்கிள்கள்

- ஸ்டேஷன் வேகன்கள் உட்பட பயணிகள் போக்குவரத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட மோட்டார் கார்கள் மற்றும் பந்தய கார்கள் 

- தனியார் விமானங்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்கள்

- யாட்சுகள் மற்றும் ஓய்வு கப்பல்கள்

ஆயுதங்கள்:

- ரிவால்வர்கள் மற்றும் கைத்துப்பாக்கிகள்

புகையிலை மற்றும் தொடர்புடைய பொருட்கள்:

- பான் மசாலா, குட்கா, பீடி மற்றும் அனைத்து புகையிலை பொருட்கள்

- உற்பத்தி செய்யப்படாத புகையிலை மற்றும் புகையிலை எச்சங்கள் (இலைகளைத் தவிர)

- புகைபிடிக்கும் குழாய்கள், சுருட்டு/சிகரெட் ஹோல்டர்கள் மற்றும் பாகங்கள்

பானங்கள்:

- சர்க்கரை அல்லது இனிப்புகள் சேர்க்கப்பட்ட ஏரேடட் பானங்கள்

- காஃபின் கலந்த பானங்கள்

- கார்பனேடட் பழ பானங்கள் அல்லது பழங்கள் அடிப்படையிலான கார்பனேடட் பானங்கள்

- பிற மது அல்லாத பானங்கள்

பிற சேவைகள்:

- ஆன்லைன் சூதாட்டம் மற்றும் விளையாட்டு

முன்னதாக, இந்த பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு இழப்பீட்டு வரியுடன் 28 சதவீத GST வரி விதிக்கப்பட்டது. இதனால் அவற்றின் விலை மொத்த வரி விகிதம் 40 சதவீதத்தை நெருங்கியது. புதிய 40 சதவீத வரி வரம்புடன், மொத்த வரி இப்போது ஒற்றை, நேரடியான விகிதமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

56th GST Council Meeting: வரி வரம்புகள் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன

வரி முறையில் ஒரு பெரிய மாற்றமாக, ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் 12 சதவீதம் மற்றும் 28 சதவீத வரி வரம்புகளை நீக்கியுள்ளது. இப்போது 5 சதவீதம் மற்றும் 18 சதவீதம் என இரண்டு விகிதங்களுக்குள்ளேயே அனைத்து பொருட்களுக்கான வரி விதிப்பும் இருக்கும்.

பற்பசை, சோப்புகள், ஷாம்புகள், சிறிய கார்கள், டிவிகள் மற்றும் ஏர் கண்டிஷனர்கள் போன்ற அன்றாட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் இப்போது குறைந்த வரிகளுடன் வரும். பல மருந்துகள், தினசரி பொருட்கள் மற்றும் மருத்துவ தர ஆக்ஸிஜன் ஆகியவற்றுக்கும் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் சில பொருட்கள் 5 சதவீத வரி வரம்புக்கு மாற்றப்பட்டு வரி குறைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இது நாடு முழுவதும் உள்ள சாமானியர்களுக்கும் மிடில் கிளாஸ் மக்களுக்கும் நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு புரட்சிகரமான, வரலாற்றுச்சிறப்பு மிக்க நடவடிக்கை: வானதி ஸ்ரீனிவாசன்

மேலும் படிக்க | GST கவுன்சில் கொடுத்த சூப்பர் பரிசு: காப்பீடுகளுக்கு முழு வரி விலக்கு, பிரீமியம் மலிவாகும்
 

