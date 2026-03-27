English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
Income Tax Rules 2026: HRA முதல் வரி வரம்பு வரை.. ஏப்ரல் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்

New Income Tax Rules: புதிய வருமான வரி சட்டம், வரி அமைப்பில் ஒரு மாற்றம் மட்டுமல்ல. இது முழு சட்டத்தையும் மறுவடிவமைக்கும் ஒரு செயல்முறையாக இருக்கும் என்று அரசாங்கம் கூறியுள்ளது. புதிய வருமான வரி விதிகளில் வரிசெலுத்துவோர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய மாற்றங்களைப் பற்றி இங்கே காணலாம்.  

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 27, 2026, 11:48 AM IST
  • வீட்டு வாடகை படி (HRA) தொடர்பான புதிய விதிகள்.
  • பான் அட்டைகள் தொடர்பான விதிகளும் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன.
  • நிறுவனங்கள் இனி ஊழியர்களுக்குப் படிவம் 16-ஐ (Form 16) வழங்காது.

Trending Photos

RCB vs SRH: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பிளேயிங் 11.. உள்ளே வரும் முக்கிய வீரர்! புதிய கேப்டன் நியமனம்
camera icon6
IPL
RCB vs SRH: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பிளேயிங் 11.. உள்ளே வரும் முக்கிய வீரர்! புதிய கேப்டன் நியமனம்
பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிரடி உயர்வு.. வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஷாக்.. லிட்டருக்கு இவ்வளவா?
camera icon7
petrol diesel price
பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிரடி உயர்வு.. வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஷாக்.. லிட்டருக்கு இவ்வளவா?
RCB vs SRH: ராயல் சேலஞ்சர் பெங்களூரு அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. ரூ.7 கோடி வீரர் நீக்கம்!
camera icon7
RCB
RCB vs SRH: ராயல் சேலஞ்சர் பெங்களூரு அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. ரூ.7 கோடி வீரர் நீக்கம்!
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து.. மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பு!
camera icon7
Telangana
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து.. மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பு!
New Income Tax Rules: இந்தியாவில் ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி முதல் புதிய வருமான வரிச் சட்டம் 2026 அமலுக்கு வருகிறது. இது, ஏறக்குறைய 60 ஆண்டுகள் பழமையான 1961 ஆம் ஆண்டு வருமான வரிச் சட்டத்திற்குப் பதிலாக அமல்படுத்தப்படுகிறது. இந்த புதிய வருமான வரி சட்டம், வரி அமைப்பில் ஒரு மாற்றம் மட்டுமல்ல, முழு சட்டத்தையும் மறுவடிவமைக்கும் ஒரு செயல்முறை என்று அரசாங்கம் கூறுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

வரி அடுக்குகளில் மாற்றம் ஏற்படுமா?

புதிய வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ், வரி அடுக்குகள் மற்றும் வரி விகிதங்களில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. இது பொதுமக்களுக்குக் கிடைக்கும் மிகப்பெரிய ஆறுதலாக உள்ளது. இருப்பினும், வரி அறிக்கை (tax reporting), வரி வெளிப்படுத்தல் (tax disclosure) மற்றும் வரி தாக்கல் செய்தல் ஆகியவை முன்பை விட மிகவும் கடுமையானதாகவும், டிஜிட்டல் மயமாகவும், வெளிப்படையானதாகவும் மாறும்.

புதிய வருமான வரி விதிகளில் வரிசெலுத்துவோர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய மாற்றங்களைப் பற்றி இங்கே காணலாம்:

1. உணவுப் பலன்களுக்கான வரி வரம்பு

புதிய விதிகள், சம்பளம் பெறும் தனிநபர்களுக்கு உணவுப் பலன்களில் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை வழங்குகின்றன. நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் உணவு அட்டைகள் அல்லது வவுச்சர்களுக்கான (சோடெக்ஸோ, ப்ளக்ஸீ போன்றவை) வரி விலக்கு வரம்பு, ஒரு வேளை உணவிற்கு ₹50-லிருந்து ₹200 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், ஒரு ஊழியர் ஆண்டுக்கு ரூ. 1 லட்சம் வரை வரியில்லா உணவுப் பலனைப் (Meal Benefits) பெறலாம். இதன் மூலம் ஊழியர்களின் வரிச் சேமிப்பு அதிகரிக்கும்.

2. வீட்டு வாடகைப்படி (HRA)

வீட்டு வாடகைப்படிக்கான (House Rent Allowance) விதிகளிலும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. டெல்லி, மும்பை, சென்னை மற்றும் கொல்கத்தாவுடன், பெங்களூரு, ஹைதராபாத், புனே மற்றும் அகமதாபாத் ஆகிய நகரங்களும் இப்போது 50 சதவீத HRA விலக்கு பெற்றுள்ளன. இனி இந்த நகரங்களில் வசிப்பவர்கள் தங்கள் ஊதியத்தில் 50% வரை HRA -ஆகக் கோரலாம். மற்ற நகரங்களில் உள்ள பணியாளர்கள் 40% வரி விலக்கைக் கோரலாம். இருப்பினும், HRA கோருவதற்கு வீட்டு உரிமையாளர் தகவல்களை வழங்குவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான விதிகள் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன. இது மோசடியான கோரிக்கைகளைத் தடுக்க உதவும் என நம்பப்படுகின்றது.

3. படிவம் 16

புதிய வருமான வரிகளில் வரவுள்ள ஒரு முக்கிய மாற்றம் என்னவென்றால், நிறுவனங்கள் இனி ஊழியர்களுக்குப் படிவம் 16-ஐ (Form 16) வழங்காது. அதற்குப் பதிலாகப் புதிய படிவம் 130 -ஐ வழங்கும். இது வருமான வரி தாக்கல் செய்வதை முழுமையாகக் கணினி அடிப்படையிலானதாக மாற்றும். இது மட்டுமின்றி, TDS பிழைகள் ஏதேனும் இருந்தால், பணம் திரும்பப் பெறுவதில் தாமதம் ஏற்படலாம்.

4 பான் அட்டை விதிகள்

புதிய வருமான விதிகளின் கீழ் பான் அட்டைகள் தொடர்பான விதிகளும் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன. வாகனங்களை வாங்குவது மற்றும் விற்பது போன்ற அதிக மதிப்புள்ள பரிவர்த்தனைகளுக்கு இனி பான் அட்டை (PAN Card) வழங்குவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வரி விதிப்பு முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கும் செயல்முறை எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், தனிப் படிவத்தை நிரப்ப வேண்டிய அவசியம் நீக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்குப் பதிலாக, வருமான வரிப் படிவத்திலேயே (ITR) அந்த விருப்பத்தை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.

5. குழந்தைகள் கல்வி, விடுதி மற்றும் பிற படிகளில் மாற்றங்கள்

குழந்தைகள் குறித்த செலவுகளுக்கான படிகள் இனி அதிகரிக்கும். ஒரு குழந்தைக்கு வழங்கப்படும் குழந்தைகள் அலவன்ஸ் (children’s allowance), மாதம் ₹100 -இலிருந்து ₹3,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சலுகை அதிகபட்சம் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதே போல், குழந்தைகளுக்கான விடுதிச் செலவுக்கான படி, மாதம் ₹300 -இலிருந்து ₹9,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

6 கார் சலுகை மதிப்பீட்டில் மாற்றம்

அலுவலக ஊழியர்களுக்கு நிறுவனங்கள் வழங்கும் வாகனங்களின் வரிக்கு உட்பட்ட மதிப்பை கணக்கிடுவதற்கான விதிகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. நிறுவனம் ஒரு காரை சொந்தமாக வைத்திருந்தாலோ அல்லது ஊழியர்களுக்கு வழங்கினாலோ, 1.6 லிட்டர் வரையிலான என்ஜின் திறன் கொண்ட வாகனங்களுக்கு, அதன் வரிக்கு உட்பட்ட மதிப்பு மாதம் ₹5,000 ஆக இருக்கும். ஓட்டுநருக்கான ஊதியம் மாதம் ₹3,000 என்றும் கணக்கிடப்படும். 1.6 லிட்டருக்கு அதிகமான என்ஜின் திறன் கொண்ட வாகனங்களுக்கு, வரிக்கு உட்பட்ட மதிப்பு ₹7,000 ஆக இருக்கும். அதனுடன் ஓட்டுநருக்கான ஊதியம் ₹3,000 என்றும் கணக்கிடப்படும்.

இந்தப் புதிய சட்டம் வரிகளை அதிகரிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கவில்லை, மாறாக இந்த அமைப்பை மேலும் வெளிப்படையானதாகவும், டிஜிட்டல் மயமானதாகவும், துல்லியமானதாகவும் மாற்றுவதையே நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. முகமற்ற மதிப்பீடு, மனிதத் தலையீட்டைக் குறைத்தல் மற்றும் விரைவான ரீஃபண்டுகள் போன்ற இலக்குகளை இது உள்ளடக்கியுள்ளது. எனவே, எதிர்காலச் சிக்கல்களைத் தவிர்க்க, தனிநபர்கள் தங்கள் சம்பளக் கட்டமைப்பு, HRA விவரங்கள், PAN இணைப்பு மற்றும் TDS ஆகியவற்றைத் தவறாமல் சரிபார்ப்பது முக்கியமாகும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. வருமான வரி விதிகள், 2026 எப்போது அமலுக்கு வருகின்றன?
வருமான வரி விதிகள், 2026 ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும்.

2. பான் அட்டை விதிகளில் வந்துள்ள மாற்றங்கள் என்ன?
வாகனங்களை வாங்குவது மற்றும் விற்பது போன்ற அதிக மதிப்புள்ள பரிவர்த்தனைகளுக்கு இனி பான் அட்டை (PAN Card) வழங்குவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

3. படிவம் 16 இனி கிடைக்காதா?
ஆம், நிறுவனங்கள் இனி ஊழியர்களுக்குப் படிவம் 16-ஐ (Form 16) வழங்காது. அதற்குப் பதிலாகப் புதிய படிவம் 130 -ஐ வழங்கும்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1, லெவல் 18 அரசு ஊழியர்களின் மாத சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

மேலும் படிக்க | காய்ச்சல் முதல் சுகர் வரை: ஏப்ரல் 1 முதல் முக்கிய மருந்துகளின் விலைகள் அதிகரிக்கவுள்ளன

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

New Income Tax RulesIncome Tax Rules 2026Income TaxHRATax

Trending News