New Income Tax Rules 2026: HRA விலக்கில் செய்யப்பட்டுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் என்ன?

Income Tax Rules 2026: 2026-27 நிதியாண்டு முதல் நடைமுறைக்கு வரும் புதிய வருமான வரி விதிகள், குறிப்பாக ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களுக்குப் பல குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட இந்த விதிகளின் தாக்கம், வீட்டு வாடகைப்படி (HRA), வரி தாக்கல் செய்யும் செயல்முறை மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை ஆகியவற்றின் மீது இருக்கும். இந்த விதிகள் ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் அமல்படுத்தப்படும், அதாவது, வரி செலுத்துவோர் ஜூலை 2027-இல் தங்கள் வருமான வரி கணக்கைத் தாக்கல் செய்யும்போது இந்த விதிகளுக்கு இணங்க வேண்டியிருக்கும்.
HRA விலக்கில் ஏற்பட்டுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் என்ன?
புதிய விதிகளின் கீழ் ஏற்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய மாற்றம் HRA விலக்கு தொடர்பானது ஆகும். இது ஊதியம் பெறும் வர்க்கத்தினருக்கு நிவாரணத்தையும் அதே சமயம் பொறுப்பையும் வழங்குகிறது. அதிகப்படியான HRA விலக்கைப் பெற, மும்பை, டெல்லி, கொல்கத்தா, சென்னை, பெங்களூரு, ஹைதராபாத், புனே மற்றும் அகமதாபாத் ஆகிய எட்டு முக்கிய நகரங்களை அரசாங்கம் தற்போது சேர்த்துள்ளது. இந்த நகரங்களில் வசிக்கும் ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பளத்தில் 50 சதவீதம் வரை HRA விலக்கைப் பெறலாம். மற்ற நகரங்களுக்கு இந்த வரம்பு 40 சதவீதமாக இருக்கும்.
HRA விலக்கு எவ்வாறு கணக்கிடப்படும்?
- HRA விலக்கானது முன்பிருந்த அதே மூன்று அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் தான் கணக்கிடப்படும்.
- அவற்றில் மிகக் குறைந்த தொகையே விலக்கு பெறத் தகுதியானதாகக் கருதப்படும்.
- இந்த அளவுகோல்களில், ஊழியருக்கு உண்மையில் வழங்கப்படும் HRA தொகை, செலுத்தப்பட்ட வாடகையிலிருந்து சம்பளத்தின் 10 சதவீதத்தைக் கழித்த பிறகு கிடைக்கும் தொகை, மற்றும் (நகரத்தைப் பொறுத்து) சம்பளத்தின் 50 அல்லது 40 சதவீதம் ஆகியவை அடங்கும்.
வீட்டு உரிமையாளருடனான உறவை வெளிப்படுத்துவது அவசியம்
வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கும் நோக்கில் புதிய விதிகளில் செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு முக்கிய மாற்றம் என்னவென்றால், HRA விலக்கைக் கோரும்போது ஊழியர்கள் இனி வீட்டு உரிமையாளருடனான தங்கள் உறவை (relationship) கட்டாயமாக வெளிப்படுத்த வேண்டும். முந்தைய 'படிவம் 12BB'-க்கு மாற்றாக, தற்போது 'படிவம் 124' நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. போலி வாடகை கோரிக்கைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதையும், வரி அமைப்பை மேலும் வெளிப்படையானதாக மாற்றுவதையும் இது நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
இவர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்
ஒரு ஊழியர் தனது பெற்றோருக்கோ அல்லது பிற குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கோ வாடகை செலுத்தி, அதன் மூலம் HRA விலக்கைப் பெற விரும்பினால், அவர்கள் இனி கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். இத்தகைய சூழல்களில், ஒரு முறையான வாடகை ஒப்பந்தம், அதாவது Rent Agreement இருப்பது அவசியம். மேலும், வாடகைப் பணத்தை வங்கிப் பரிவர்த்தனை வாயிலாகச் செலுத்துவதே சிறந்தது. அதுமட்டுமின்றி, வீட்டு உரிமையாளர் இந்த வாடகை வருமானத்தைத் தனது மொத்த வருமானத்தில் சேர்த்துக்கொண்டு, அதற்கான வரியையும் செலுத்த வேண்டியது கட்டாயமாகும்.
முதலீடு மற்றும் பங்குச் சந்தை தொடர்பான புதிய விதிகள்
இந்த மாற்றங்களுடன், முதலீடு மற்றும் பங்குச் சந்தை விதிமுறைகளிலும் தெளிவு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இது சம்பளம் பெறும் முதலீட்டாளர்களுக்குப் பயனளிக்கும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்குச் சந்தைகளுக்கு இனி செபியின் (SEBI) ஒப்புதல் தேவைப்படும். மேலும் அனைத்து பரிவர்த்தனைகளின் நீண்ட கால பதிவுகளும் தேவைப்படும். இது முதலீட்டு செயல்முறையை மேலும் பாதுகாப்பானதாகவும் வெளிப்படையானதாகவும் மாற்றும்.
புதிய விதிகளின் நோக்கம் என்ன?
இந்த புதிய அரசாங்க விதிகள், வரி முறையை எளிமையாக்குவதையும், வெளிப்படையானதாக மாற்றுவதையும், உலகளாவிய தரங்களுடன் சீரமைப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. இருப்பினும், சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு, வரி கோரிக்கைகளைத் தாக்கல் செய்யும்போது அதிக எச்சரிக்கையும் முறையான ஆவணங்களும் தேவைப்படும் என்பதையும் இவை குறிக்கின்றன.
ஒட்டுமொத்தமாக, வருமான வரி விதிகள் 2026, சம்பளம் பெறும் வர்க்கத்தினருக்கு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டுவருகிறது. இந்த விதிகள் ஒரு பக்கம் நிவாரணத்தையும் மறுபுறம் அதிகரித்த பொறுப்பையும் தருகின்றன. சரியான தகவல்கள் மற்றும் ஆவணங்களைக் கொண்டிருப்பது, முறையான வரி திட்டமிடலுடன், முன்னெப்போதையும் விட மிகவும் முக்கியமானதாகிவிட்டது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. புதிய வருமான வரி விதிகளில் HRA -வில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் என்ன?
புதிய வருமான வரி விதிகளின் கீழ் ஏற்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய மாற்றம் HRA விலக்கு தொடர்பானது. குறிப்பாக குறிப்பிட்ட நகரங்களுக்கு அதிகப்படியான HRA விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
2. புதிய விதிகளின் நோக்கம் என்ன?
எளிமை, வெளிப்படைத்தன்மை, உலகளாவிய தரங்களுடன் ஒத்திசைவு ஆகி்வை இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
3. பங்குச் சந்தை தொடர்பான புதிய விதிகள் என்ன?
அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்குச் சந்தைகளுக்கு இனி செபியின் (SEBI) ஒப்புதல் தேவைப்படும்.
