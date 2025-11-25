புதிய தொழிலாளர் சட்டம்: மாத சம்பளம் குறையும், ஆனால்.... PF, கிராஜுவிட்டி, ஓய்வூதியம் உயரும்

New Labour Laws: நாட்டில் புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் அமலுக்கு வந்துவிட்டன. இதைத் தொடர்ந்து ஊழியர்களின் ஊதிய அமைப்பில் பல வித மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. ஊதியங்கள் இப்போது முதன்மையாக மூன்று விஷயங்களை உள்ளடக்கும் - அடிப்படை ஊதியம், அகவிலைப்படி மற்றும் புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் தக்கவைப்பு கொடுப்பனவு.
New Wage Codes
புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ், இந்த மூன்று முதன்மை அம்சங்களும் உங்கள் மொத்த சம்பளத்தில் 50% க்கும் குறைவாக இருந்தால், 50% ஐ அடைய, மீதமுள்ள கூறுகளில் போதுமான அளவு சேர்க்கப்பட்டும் என்று புதிய சட்டம் பரிந்துரைக்கிறது. இது பணிக்கொடை, ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற சமூக பாதுகாப்பு சலுகைகளை கணக்கிடுவதற்கான ஒரு நிலையான சூத்திரத்தை உறுதி செய்கிறது.
“இப்போது ஊதியத்தில் அடிப்படை ஊதியம், அகவிலைப்படி மற்றும் தக்கவைப்பு கொடுப்பனவு ஆகியவை அடங்கும்; மொத்த ஊதியத்தில் 50% (அல்லது அறிவிக்கப்படக்கூடிய சதவீதம்) ஊதியங்களைக் கணக்கிடுவதற்கு மீண்டும் சேர்க்கப்படும். இது பணிக்கொடை, ஓய்வூதியம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு சலுகைகளைக் கணக்கிடுவதில் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது” என்று அரசு அறிவிப்பில் பணிக்கொடை மற்றும் பிற ஓய்வூதிய சலுகைகளை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
Basic Pay calculation: அடிப்படை ஊதிய கணக்கீடு
பெரும்பாலான தனியார் துறை நிறுவனங்களுக்கு அகவிலைப்படி அல்லது தக்கவைப்பு கொடுப்பனவு போன்ற கூறுகள் இல்லாததால் சில குழப்பங்கள் உள்ளன. ஆகையால் இவற்றை குறித்து அரசாங்கம் விரைவில் விரிவான விதிகளை வெளியிடும். இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், நிறுவனங்கள் மொத்த ஊதியத்தில் 50% அடிப்படை ஊதியமாக வழங்க வேண்டுமா என்பது இன்னும் தெரியவில்லை. அரசாங்கம் விரிவான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டவுடன் இந்த தெளிவு கிடைக்கும்.
50% ஊதிய சூத்திரம் என்றால் என்ன?
ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியம், அகவிலைப்படி மற்றும் தக்கவைப்பு கொடுப்பனவு ஆகியவை அவர்களது மொத்த சம்பளத்தில் குறைந்தது 50% ஆக இருக்க வேண்டும் என்பதை வேறு விதமாகவும் புரிந்துகொள்ளலாம். அதாவது, பல நிறுவனங்கள் அடிப்படை ஊதியப் பகுதியை அதிகரிக்கவும் கொடுப்பனவுகளைக் குறைக்கவும் வேண்டியிருக்கும்.
Take Home Salary: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் குறையும்
அடிப்படை ஊதியப் பகுதி அதிகரிப்பதன் விளைவாக, ஊழியர்களுக்கு கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தின் அளவு குறையலாம். ஏனெனில் அடிப்படை ஊதியம் அதிகரித்தால், PF பங்களிப்புகளும் அதிகரிக்கும்.
Gratuity, Pension: பணிக்கொடை, ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கும்
ஆனால் மறுபக்கம் நல்ல செய்தியும் உள்ளது. ஊழியர்களின் PF, கிராச்சுட்டி, ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற ஓய்வூதிய சலுகைகள் வேகமாக வளரும். இவை கணிக்கக்கூடியதாக மாறும். இந்த ஒற்றை மாற்றம் அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் வலுவான சமூகப் பாதுகாப்பிற்கான அடித்தளத்தை உருவாக்குகிறது. இது இந்தியா முழுவதும் சம்பள அமைப்புகளை நேரடியாக மாற்றியமைக்கும்.
PF, பணிக்கொடை மற்றும் ஓய்வூதியத்திற்கான வலுவான அடித்தளம்
ஊதியங்கள் இப்போது ஒரே மாதிரியாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதால், அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட சலுகைகள் வலுவாகவும் கணிக்கக்கூடியதாகவும் மாறும். முந்தைய விதிகளின் படி, நிறுவனங்கள் அடிப்படை ஊதியத்தை குறைவாக வைத்திருக்கலாம் மற்றும் சம்பளத்தை பல கொடுப்பனவுகளாகப் பிரிக்கலாம். இது PF, பணிக்கொடை மற்றும் ஓய்வூதிய கொடுப்பனவுகளைக் குறைத்தது.
ஆனால், இப்போது, ஊதியங்கள் ஊழியர்களின் ஒட்டுமொத்த ஊதியத்தில் குறைந்தது 50% ஆக இருக்க வேண்டும் என்பதால், அவர்களது PF பங்களிப்பு அதிகரிக்கும், நிறுவனங்களின் PF பங்களிப்பு அதிகரிக்கும், பணிக்கொடை அதிக அடிப்படை உதியத்தில் கணக்கிடப்படும், மேலும் எதிர்கால ஓய்வூதிய சலுகைகள் மேம்படும்.
சுருக்கமாக, ஊழியர்கள் கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தில் சிறிது இழக்க நேரிட்டாலும், நீண்ட கால செல்வம் மற்றும் ஓய்வூதிய பாதுகாப்பில் அதிகரிப்பு இருக்கும்.
தொழிலாளர் குறியீடுகளின் கீழ் ஊதியங்கள் தொடர்பான முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
சீரான குறைந்தபட்ச ஊதியங்கள்
இப்போது, ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அல்லது அமைப்புசாரா துறை எதுவாக இருந்தாலும், அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் குறைந்தபட்ச ஊதியத்திற்கு உரிமை உண்டு. முன்னதாக, இது பட்டியலிடப்பட்ட சில வேலைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். இது சுமார் 30% தொழிலாளர்களை மட்டுமே உள்ளடக்கியிருந்தது.
அடிப்படை ஊதியம் அறிமுகம்:
வாழ்க்கைச் செலவின் அடிப்படையில் மத்திய அரசு ஒரு அடிப்படை "ஃப்ளோர் ஊதியத்தை" நிர்ணயிக்கும். மாநிலங்களால் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை இதை விடக் குறைவாக நிர்ணயிக்க முடியாது. இது இந்தியா முழுவதும் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் நியாயமான வருமானத்தை உறுதி செய்கிறது.
பாலின சமத்துவம்:
முதலாளிகள் ஒரே மாதிரியான வேலைக்கு ஆட்களை வேலைக்கு அமர்த்தும்போது, ஊதியம் வழங்கும்போது அல்லது வேலை நிலைமைகளை தீர்மானிக்கும்போது பாலினத்தின் அடிப்படையில் - திருநங்கை அடையாளம் உட்பட - பாகுபாடு காட்ட முடியாது.
ஊதியம் வழங்குவதற்கான பொதுவான விதிகள்:
சரியான நேரத்தில் சம்பளம் வழங்குவதற்கான விதிகள் மற்றும் நியாயமற்ற விலக்குகள் மீதான கட்டுப்பாடுகள் இப்போது அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் பொருந்தும். முன்னதாக, அவை மாதத்திற்கு ரூ.24,000 வரை சம்பாதிப்பவர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்ற விதி இருந்தது.
கூடுதல் நேர ஊதியம்:
ஊழியர்கள் சாதாரண வேலை நேரத்திற்கு அப்பால் வேலை செய்தால், நிறுவனங்கல் கூடுதல் நேர நேரங்களுக்கு வழக்கமான ஊதிய விகிதத்தை விட குறைந்தது இரு மடங்கு செலுத்த வேண்டும்.
புதிய தொழிலாளர் விதிகள் சுருக்கமாக...
- ‘சீரான ஊதிய வரையறை’ இந்தியாவின் புதிய தொழிலாளர் சீர்திருத்தத்தின் மையத்தில் உள்ளது.
- ஊதியங்களை சீரானதாகவும் வெளிப்படையானதாகவும் மாற்றி, அரசாங்கம் சமூகப் பாதுகாப்பு அமைப்பின் அனைத்து பகுதிகளியயும் வலுப்படுத்தியுள்ளது.
- கையில் கிடைகும் சம்பளம் பல ஊழியர்களுக்குக் குறையக்கூடும், ஆனால் இதற்கு பதிலாக அவர்களுக்கு அதிக PF, அதிக கிராஜுவிட்டி, சிறந்த ஓய்வூதியம், சிறந்த சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு வலுவான பாதுகாப்பு ஆகியவை கிடைக்கும்.
- இந்த மாற்றங்கள் நவீன, நியாயமான மற்றும் எதிர்காலத்திற்குத் தயாராக இருக்கும் தொழிலாளர் கட்டமைப்பை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.
மேலும் படிக்க | ஊழியர் பணி நீக்கம், வீட்டில் இருந்து வேலை விதிமுறையில் மிகப்பெரிய மாற்றம்!
மேலும் படிக்க | புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள்: கிராஜுவிட்டிக்கு இனி 1 வருட சேவை போதும்.... இந்த ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ