  New Labour Codes: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் குறையாது.... தொழிலாளர் அமைச்சகம் விளக்கம்

New Labour Codes: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் குறையாது.... தொழிலாளர் அமைச்சகம் விளக்கம்

EPFO Statutory Limit: புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் வந்த மாற்றங்கள் என்ன? கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் குறையுமா? முழுமையான தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 11, 2025, 01:02 PM IST
  • தொழிற்சங்கங்கள் உச்சவரம்பை உயர்த்த விரும்புகின்றன
  • இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு என்றால் என்ன?
  • அது ஏன் முக்கியமானது?

New Labour Codes: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. கடந்த மாதம் புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்து, அமைப்புசார் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களிடையே ஒருவித குழப்பம் நிலவி வருகிறது. ஊதியம் குறித்த ஒரு சீரான வரையறையை அமல்படுத்தும் அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கையே இந்தக் கவலைக்குக் காரணம்.

New Labour Laws: புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் வந்த மாற்றங்கள்

இந்த விதியின் கீழ், அடிப்படை ஊதியம், அகவிலைப்படி மற்றும் தக்கவைப்புப் படி போன்ற முக்கிய சம்பளக் கூறுகள், ஒரு நபரின் மொத்த சம்பளத் தொகுப்பில் (CTC) குறைந்தபட்சம் 50% ஆக இருக்க வேண்டும். மேலோட்டமாக, இது லட்சக்கணக்கான சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு அச்சமூட்டுவதாக இருந்தது. 

அதன் பின்னணியில் இருந்த தர்க்கம் எளிமையானது:

அடிப்படை ஊதியம் அதிகரித்தால், அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்ட வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) பங்களிப்பும் அதிகரிக்கும். இயல்பாகவே, இந்த மாற்றம் தங்களின் கையில் கிடைக்கும் மாதாந்திர சம்பளத்தைக் குறைத்துவிடும் என்று ஊழியர்கள் அஞ்சினர்.

இந்த மாற்றம் ஏன் ஏற்பட்டது?

அரசாங்கம் இந்த மாற்றத்தை, 2020-ஆம் ஆண்டின் சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம், குறியீடு 3-இன் கீழ், ஒருமைப்பாடு என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் கொண்டு வந்தது. முன்னர், நிறுவனங்கள் சம்பளத்தை மிகவும் வித்தியாசமான முறையில் கட்டமைத்தன. சில நிறுவனங்கள் சம்பளத்தின் பெரும்பகுதியை அலவன்சுகளாக, அதாவது படிகளாகக் காட்டி, அடிப்படை ஊதியத்தைக் குறைவாக வைத்திருந்தன. இது வருங்கால வைப்பு நிதி, ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடை மீதான சட்டப்பூர்வ கொடுப்பனவுகளைக் குறைக்க அவர்களுக்கு உதவியது. புதிய வரையறை நிறுவனங்களை ஒரு சமநிலையைப் பராமரிக்க கட்டாயப்படுத்துகிறது. மேலும் இது, ஊழியர்களுக்கான சமூகப் பாதுகாப்புப் பலன்கள் நியாயமாக கணக்கிடப்படுவதை உறுதி செய்கிறது.

இதன்படி, படிகள் மொத்த சம்பளத்தில் 50%-ஐ தாண்டினால், அந்த கூடுதல் பகுதி சட்டப்பூர்வ கணக்கீடுகளுக்காக மீண்டும் "ஊதியத்திற்குள்" மாற்றப்பட வேண்டும்.

Labour Ministry: ​​குழப்பத்தைத் தீர்க்க மத்திய தொழிலாளர் அமைச்சகம் களமிறங்கியுள்ளது

ஊழியர்களின் அதிகரித்து வரும் கவலைகள் மற்றும் குழப்பங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் அனைத்து சூழல்களிலும் கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தைக் குறைக்காது என்பதைத் தெளிவுபடுத்த தொழிலாளர் அமைச்சகம் முன்வந்தது. ஒரு முக்கிய நிபந்தனை இதன் முடிவைத் தீர்மானிக்கிறது — வருங்கால வைப்பு நிதி பங்களிப்புகள் சட்டப்பூர்வ ஊதிய உச்சவரம்பின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றனவா அல்லது உண்மையான ஊதியத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றனவா என்பதுதான் அது.

தற்போது, ​​ஊழியரும் நிறுவனமும் தாங்களாகவே முன்வந்து அதிகமாகப் பங்களிக்க ஒப்புக்கொண்டால் தவிர, வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்கீடு மாதத்திற்கு ரூ.15,000 என்ற உச்சவரம்பின் அடிப்படையில்தான் இருக்க வேண்டும் என்று EPF விதிகள் கட்டாயப்படுத்துகின்றன.

அரசாங்கத்தின் உதாரணம் இதைத் தெளிவாக விளக்குகிறது

ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியர் மாதம் ரூ.60,000 சம்பாதிக்கிறார் என வைத்துக்கொள்வோம்:

அடிப்படை ஊதியம் + அகவிலைப்படி = ரூ. 20,000

படிகள் = ரூ. 40,000

புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களுக்கு முன்

ரூ.20,000 மட்டுமே சட்டப்பூர்வ ஊதியமாகக் கருதப்பட்டது, ஆனால் வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்கீட்டிற்கான உச்சவரம்பு ரூ.15,000-ஆக இருந்தது. இந்த காரணத்தால்,

நிறுவனத்தின் பிஎஃப் (12%) = ரூ. 1,800

ஊழியரின் பிஎஃப் (12%) = ரூ. 1,800

கையில் பெறும் சம்பளம் = ரூ. 56,400

புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களுக்குப் பிறகு

படிகள் சம்பளத்தில் 50%-க்கு மேல் இருக்கக்கூடாது.

இங்கே படிகள் ரூ.40,000 ஆக உள்ளன — இது அனுமதிக்கப்பட்டதை விட மிக அதிகம்.

எனவே, ரூ.10,000 ஊதியத்துடன் மீண்டும் சேர்க்கப்பட வேண்டும். இதனால் சட்டப்பூர்வ ஊதியம் ரூ.30,000 ஆகிறது.

இருப்பினும் — இரு தரப்பினரும் தாங்களாக முன்வந்து ரூ.30,000-க்கு பிஎஃப் செலுத்தத் தேர்வு செய்யாத வரை, பிஎஃப் கணக்கீடு ரூ.15,000-க்கு மட்டுமே பொருந்தும்.

அதாவது,

நிறுவனத்தின் பிஎஃப் ரூ. 1,800 ஆகவே இருக்கும்

ஊழியரின் பிஎஃப் ரூ. 1,800 ஆகவே இருக்கும்

கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் ரூ. 56,400 ஆகவே இருக்கும்

இதன் மூலம் ஒரு விஷயம் தெளிவாகிறது. "ஊதியம்" என்பதன் வரையறை காகித கணக்கீடுகளில் அதிகரிக்கிறது. ஆனால், பிஎஃப் பங்களிப்பு ரூ.15,000 என்ற சட்டப்பூர்வ உச்சவரம்பிற்குள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் வரை, கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் குறையாது. நிறுவனமும் ஊழியரும் உண்மையான ஊதியத்திற்கு (இந்த உதாரணத்தில் ரூ. 30,000) பிஎஃப் பங்களிக்க முடிவு செய்தால் மட்டுமே, பிஎஃப் பிடித்தங்கள் அதிகரிக்கும். இது கையில் கிடைக்கும் மாத வருமானத்தைக் குறைக்கும், ஆனால் அதிக ஓய்வூதிய சேமிப்பை உருவாக்கும்.

EPFO Wage Ceiling Hike: இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு என்றால் என்ன? அது ஏன் முக்கியமானது?

தற்போது ஓய்வூதிய கணக்கீட்டிற்கான ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.15,000 ஆக உள்ளது. இந்த வரம்பு வரை மட்டுமே பிஎஃப் பங்களிப்புகள் கட்டாயமாகும். இதற்கு மேல் சம்பாதிக்கும் நபர்கள் பிஎஃப் -க்கு பங்களிப்பது அவர்களது விருப்பத்தை பொறுத்தது. இந்த உச்சவரம்பு மிக முக்கியமானது.

தொழிற்சங்கங்கள் உச்சவரம்பை உயர்த்த விரும்புகின்றன

சுவாரஸ்யமாக, தொழிலாளர்கள் அதிக சமூகப் பாதுகாப்புப் பலன்களைப் பெறும் வகையில், இந்த சட்டப்பூர்வ வரம்பை மேல்நோக்கித் திருத்த வேண்டும் என்று தொழிலாளர் சங்கங்கள் பல ஆண்டுகளாகக் கோரி வருகின்றன. இந்த உச்சவரம்பு கடைசியாக 2014-ல் திருத்தப்பட்டது, அப்போது அது ரூ. 6,500-லிருந்து ரூ. 15,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. அதன்பிறகு, ஊதியம், பணவீக்கம் என அனைத்தும் அதிகரித்துள்ள போதிலும், ஊதிய உச்சவரம்பு இன்னும் அதிகரிக்கப்படவில்லை.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

