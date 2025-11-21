போனஸ், டபுள் சம்பளம்! தொழிலாளர்களுக்கு மத்திய அரசின் மிகப்பெரிய குட் நியூஸ்

Bonus, New Labour Law: மத்திய அரசின் நான்கு புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களும் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன. இதற்கு முன்பு இருந்த 29 தொழிலாளர் சட்டங்களை உள்ளடக்கியும், இப்போது காலத்துக்கு ஏற்ப வேலைவாய்ப்பு, பாதுகாப்பு, ஆரோக்கியம் உள்ளிட்ட அம்சங்களின் அடிப்படையில் இந்த புதிய சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. மத்திய அரசின் புதிய தொழிலாளர் சட்டத்தில் போனஸ், டபுள் சம்பளம் குறித்து குட் நியூஸ் வந்துள்ளது. மேலும், பெண்கள், சுரங்கத் தொழிலாளர்கள், ஜவுளித்தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு பணி பாதுகாப்பு, சம ஊதியம் ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
பெண்களுக்கான குட் நியூஸ்
புதிய தொழிலாளர் சட்டத்தில் பெண்களுக்கு சம ஊதியம் மற்றும் மரியாதைக்கான உத்தரவாதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இரவுநேர பணி பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும், பதவி உயர்வு உள்ளிட்ட அனைத்து நிலைகளிலும் பெண்களுகுக சம வாய்ப்பு கொடுப்பதை இந்த சட்டம் உறுதி செய்துள்ளது. அமைப்பு சாரா தொழில்களில் உள்ள பெண்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் பிஎப் கட்டாயம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, இந்த புதிய சட்டத்தின்படி, அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் சரியான நேரத்தில் குறைந்தபட்ச ஊதியம் உத்தரவாதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இளைஞர்களுக்கான நியமனக் கடிதங்கள் கட்டாயம், ஒரு வருட வேலைக்குப் பிறகு நிலையான கால ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை கட்டாயம், 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு இலவச வருடாந்திர சுகாதாரப் பரிசோதனைகள் கட்டாயம், கூடுதல் நேர வேலைக்கு இரட்டை ஊதிய உத்தரவாதம், ஆபத்தான துறைகளில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு 100% சுகாதாரப் பாதுகாப்பிற்கான உத்தரவாதம் இந்த புதிய சட்டத்தில் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து வகை இரவு பணிக்கும் பெண்களின் சம்மதத்தின்பேரில் பாதுகாப்புகளுடன் அனுமதிக்கலாம்.
யாருக்கெல்லாம் பிஎப், ESIC கவரேஜ் கிடைக்கும்?
அனைத்து வகை தொழிலாளர்களுக்கும் எப், ESIC கவரேஜ் கொடுக்க வேண்டும். 10 க்கும் குறைவான ஊழியர்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு இந்த விதிமுறையில் இருந்து முன்பு பொதுவாக விலக்கு கொடுக்கப்பட்ட நிலையில், இப்போது அந்த விலக்கு இல்லை. ஆபத்தான தொழில் என்றால் ஒருவர் இருந்தால் கூட அந்த ஊழியருக்கு பிஎப், ESIC கவரேஜ் நிறுவனங்கள் கொடுக்க வேண்டும்.
போனஸூக்கு தகுதியானவர்கள் யார்?
அனைவருக்கும் குறைந்தபட்ச ஊதியம் உத்தரவாதம். ஒரு நாளைக்கு 8-12 மணிநேரம், வாரத்திற்கு 48 மணிநேரம் என வரையறுக்கப்பட்ட வேலை நேரம் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. ஓவர் டைம் வேலை, சம்மதத்தின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் மற்றும் சாதாரண ஊதிய விகிதத்தை விட குறைந்தது இரண்டு மடங்கு ஊதியம் வழங்க வேண்டும். சரியான நேரத்தில் ஊதியம் வழங்குவது புதிய சட்டத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒரு வருடத்தில் 30 நாட்கள் வேலை முடிந்த பிறகு போனஸுக்கு தகுதியான தொழிலாளர்கள்.
தோட்டத் தொழிலாளர்கள்:
தோட்டத் தொழிலாளர்கள் இப்போது OSHWC குறியீடு மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுகிறார்கள். 10 க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் அல்லது 5 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஹெக்டேர்களைக் கொண்ட தோட்டங்களுக்கு தொழிலாளர் குறியீடுகள் பொருந்தும். வேதியியல் துறை சார்ந்த கெமிக்கல் கையாளுதல், சேமித்தல் மற்றும் பயன்படுத்துதல் குறித்து கட்டாய பாதுகாப்பு பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும். விபத்துக்கள் மற்றும் ரசாயன வெளிப்பாட்டைத் தடுக்க பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் கட்டாயம். தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்கள் முழு ESI மருத்துவ வசதிகளைப் பெற வேண்டும்; அவர்களின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி வசதிகளும் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகின்றன.
சுரங்கத் தொழிலாளர்கள்:
சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம், சில பயண விபத்துகளை வேலைவாய்ப்பு தொடர்பானதாகக் கருதுகிறது, அவை நேர நிபந்தனைகள் மற்றும் வேலை செய்யும் இடத்திற்கு உட்பட்டவை. பணியிட தொழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார நிலைமைகளை தரப்படுத்த மத்திய அரசு தரநிலைகளை அறிவித்துள்ளது. அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும். இலவச வருடாந்திர சுகாதாரப் பரிசோதனை வழங்கப்படும். சுகாதாரம் மற்றும் வேலை-வாழ்க்கை சமநிலையை உறுதி செய்வதற்காக, ஒரு நாளைக்கு 8 முதல் 12 மணிநேரம், வாரத்திற்கு 48 மணிநேரம் என வேலை நேர வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜவுளித் தொழிலாளர்கள்:
அனைத்து புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களும் சம ஊதியம், நலத்திட்ட சலுகைகளைப் பெறுவார்கள். கூடுதல் நேர வேலைக்கு தொழிலாளர்களுக்கு டபுள் ஊதியம் வழங்க சட்டத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
