  • புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள்: பணிக்கொடைக்கு இனி 1 வருட சேவை போதும்.... இந்த ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்

New Labour Laws: புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ், ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் பணியாளர்களுக்கான பணிக்கொடைக்கான குறைந்தபட்ச சேவைத் தேவையை ஐந்து ஆண்டுகளில் இருந்து ஒரு ஆண்டாகக் குறைத்துள்ளது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 22, 2025, 10:34 AM IST
  • புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள்.
  • புதிய கிராஜுவிட்டி விதியுடன் வரும் முக்கிய சீர்திருத்தங்கள்.
  • அனைவருக்கும் குறைந்தபட்ச ஊதியம்.

New Labour codes: நான்கு புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் நேற்று முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன. இவற்றின் கீழ் தொழிலாளர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் பல முக்கிய மாற்றங்ளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. தொழிலாளர்களுக்கு நிதி நன்மைகளை அளிக்கும் முக்கிய கூறுகளில் ஒன்றான பணிக்கொடையில் மிகப்பெரிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள்

தொழிலாளர் நலனை மேம்படுத்துதல், பல தசாப்தங்களாக இருக்கும் பழமையான விதிகளைப் புதுப்பித்தல் மற்றும் நவீன, காலத்திற்கு ஏற்ற, முறையான, வெளிப்படையான மற்றும் தொழிலாளரை மையப்படுத்தப்படுத்தும் தொழிலாளர் சந்தையை உருவாக்குதல் ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்டு, 29 பழைய தொழிலாளர் சட்டங்களை உள்ளடக்கிய நான்கு நவீன தொழிலாளர் சட்டங்கள் நேற்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன.

Gratuity: பணிக்கொடை வழங்கலில் மாற்றம்

அடிக்கடி வேலைகளை மாற்றும் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு பயனளிக்கும் ஒரு பெரிய சீர்திருத்தத்தில், இந்திய அரசு நேற்று முதல், அதாவது நவம்பர் 21, 2025 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ், ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் பணியாளர்களுக்கான பணிக்கொடைக்கான குறைந்தபட்ச சேவைத் தேவையை ஐந்து ஆண்டுகளில் இருந்து ஒரு ஆண்டாகக் குறைத்துள்ளது. இது ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க மாற்றமாக பார்க்கப்படுகின்றது. 

Fixed-Term Employees

இந்தியாவின் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு, குறிப்பாக ஐடி, சில்லறை விற்பனை, சேவைகள், ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் மற்றும் கிக் தளங்கள் போன்ற துறைகளில் உள்ளவர்களுக்கு இது அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சட்ட மாற்றங்களில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த மாற்றம் ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் ஊழியர்களுக்காக கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் ஊழியர்கள் யார்? ஒரு நிறுவனத்தில் பணிக்கான எண்ட் டேட், அதாவது பணி நிறைவடையும் தேதி குறிப்பிடப்பட்டு ஒரு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ஒரு ஊழியர் நியமிக்கப்பட்டாலோ, பிராஜெக்ட் முடிந்தவுடன் பணிக்காலம் முடிவடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டாலோ, அப்படிப்பட்ட பணிகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் ஊழியர்கள் என அழைக்கப்படுகிறார்கள். பணிக்கொடையில் புதிய மாற்றங்கள் முறைசாரா தொழிலாளர்கள், தளத் தொழிலாளர்கள், புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மற்றும் பெண் ஊழியர்களுக்கும் பொருந்தும்.

பணிக்கொடை என்றால் என்ன?

பணிக்கொடை என்பது ஊழியர்களின் சேவையை பாராட்டி நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் நிறுவனங்கள் தொழிலாளர்களுக்கு செலுத்தும் ஒரு மொத்த தொகையாகும். பணிக்கொடை செலுத்தும் சட்டத்தின் கீழ், பணிக்கொடை வழங்கப்படுகிறது. ஒரு ஊழியர் வேலையை விட்டு வெளியேறினாலோ (ராஜினாமா செய்தல், பணிநீக்கம்), ஓய்வு பெற்றாலோ அல்லது இயலாமை ஏற்பட்டாலோ கிராஜுவிட்டி வழங்கப்படுகிறது. ஊழியர் இறந்தால், பரிந்துரைக்கப்பட்ட நாமினிக்கு டெத் கிராஜுவிட்டி வழங்கப்படுகிறது. முன்னர், இறப்பு அல்லது இயலாமை தவிர, பணிக்கொடையை பெற ஒரே நிறுவனத்தில் குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும். இறப்பு அல்லது இயலாமைக்கு இதில் விலக்கு உண்டு.

புதிய தொழிலாளர் குறியீடுகள் இப்போது பல தொழிலாளர்களுக்கு இந்த சேவைத் தேவையை ஒரு வருடமாகக் குறைத்துள்ளன. இதன் மூலம் அதிக எண்ணிக்கையிலான ஊழியர்களுக்கு இந்தப் பலனை அணுகக்கூடியதாக மாறும்.

இந்த மாற்றம் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றமாகும். அடிக்கடி வேலையை மாற்றும் போக்கு உள்ள இன்றைய சூழலில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் பலர் ஐந்து ஆண்டுகள் முடிவதற்குள்ளேயே வேலையை விட்டு வெளியேறுகிறார்கள். இதன் விளைவாக அவர்களின் நிறுவனத்திற்கு பல ஆண்டுகள் பங்களிப்பு செய்திருந்தாலும், அவர்களால் பணிக்கொடையை பெற முடிவதில்லை. புதிய விதி குறுகிய கால சேவையை கொண்ட ஊழியர்களுக்கும் வேலையை விட்டு வெளியேறும்போது நிதி உதவி கிடைப்பதை உறுதி செய்கிறது.

இந்த மாற்றத்தால் ஏற்படும் நன்மைகள்

- குறுகிய கால பணிகளிலும் நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும்

- அடிக்கடி வேலைகளை மாற்றும் இளம் தொழிலாளர்களுக்கு அதிக நிதி பாதுகாப்பு

- ஒப்பந்த, ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் மற்றும் ஜிக் தொழிலாளர்களுக்கு பெரிய ஊக்கம்

- கிராஜுவிட்டி ஒரு கணிக்கக்கூடிய நன்மையாக மாறுவதால் முறையான வேலைவாய்ப்பை இது ஊக்குவிக்கும்

29 சட்டங்களை மாற்றியமைக்கும் தொழிலாளர் குறியீடுகள்: தொழிலாளர்களுக்கு வேறு என்ன மாற்றங்கள்?

அரசாங்கம் ஊதியக் குறியீடு, தொழில்துறை உறவுகள் குறியீடு, சமூகப் பாதுகாப்பு குறியீடு மற்றும் OSHWC குறியீடு ஆகியவற்றை செயல்படுத்தியுள்ளது. 1930கள் மற்றும் 1950களுக்கு இடையில் உருவாக்கப்பட்ட காலாவதியான விதிமுறைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. இந்த குறியீடுகள் தொழிலாளர் நிர்வாகத்தை நவீனப்படுத்துகின்றன, தொழிலாளர் அமைப்பை மிகவும் வெளிப்படையானதாகவும் அனைவரையும் உள்ளடக்கியதாகவும் ஆக்குகின்றன.

புதிய கிராஜுவிட்டி விதியுடன் வரும் முக்கிய சீர்திருத்தங்கள் இதோ:

அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் கட்டாய நியமனக் கடிதங்கள்

முதல் முறையாக, நிரந்தர, ஒப்பந்த, ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் என அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் நியமனக் கடிதங்கள் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்ற விதி செயல்படுத்தப்படும். இது வேலை பாதுகாப்பை மேம்படுத்தி சர்ச்சைகளைக் குறைக்க உதவும்.

அனைவருக்கும் குறைந்தபட்ச ஊதியம்

இனி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொழில்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், அனைவருக்கும் குறைந்தபட்ச ஊதியம் கிடைக்கும். முன்னர், குறைந்தபட்ச ஊதியம் முன்னரே திட்டமிடப்பட்ட தொழில்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். புதிய ஊதியக் குறியீட்டின் கீழ், அனைத்து துறைகளிலும் உள்ள அனைத்து தொழிலாளிக்கும் இனி குறைந்தபட்ச ஊதியத்திற்கான உரிமை உண்டு. எந்த ஊழியரும் அடிப்படை வருமான தளத்திற்கு கீழே வராமல் இருப்பதை இது உறுதி செய்யும்.

ஆபத்தான மற்றும் சிறிய  நிறுவனங்களுக்கும் ESIC கவரேஜ்

சமூகப் பாதுகாப்பு குறியீடு நாடு தழுவிய அளவில் ESIC சலுகைகளை விரிவுபடுத்துகிறது.

சிறப்பம்சங்கள்:

- ஒரு நிறுவனத்தில் ஆபத்தான செயல்முறைகளில் ஒரு தொழிலாளி பணியாற்றினாலும், ESIC சலுகைகளை வழங்க வேண்டும்

- சிறிய அலகுகள் (<10 ஊழியர்கள்) இதை தேர்வு செய்யலாம்

- கவரேஜில் இப்போது கிக், பிளாட்ஃபார்ம் மற்றும் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களும் சேர்க்கப்படுவார்கள்.

40 வயதுக்கு மேற்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு இலவச வருடாந்திர சுகாதார பரிசோதனைகள்

புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் வரும் முன் காக்கும் சுகாதாரப் பராமரிப்பை கட்டாயமாக்குகின்றன. நிறுவனங்கள் 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு வருடாந்திர சுகாதார பரிசோதனைகளை வழங்க வேண்டும். இது உடல் பிரச்சனைகளை முன்கூட்டியே கண்டறியவும் நீண்டகால சுகாதார அபாயங்களைக் குறைக்கவும் உதவும்.

பெண்கள் இரவுப் பணிகள் உட்பட அனைத்து வகையான வேலைகளிலும் பணியாற்றலாம்

பெண்களுக்கு சம வாய்ப்பு மற்றும் அதிக வருவாயை ஊக்குவிக்க:

- பெண்கள் அனைத்து வகையான வேலைகளிலும் (ஆபத்தான, சுரங்க மற்றும் கனரக இயந்திரங்கள் உட்பட) பணியாற்றலாம்

- ஒப்புமை மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுடன் இரவுப் பணிகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன

- சம வேலைக்கு சம ஊதியம் இப்போது அமல்படுத்தப்படலாம்

- பணியிட குறை தீர்க்கும் குழுக்களில் கட்டாய பிரதிநிதித்துவம்

இந்த சீர்திருத்தங்களுக்கான தேவை என்ன?

இந்தியாவின் முந்தைய தொழிலாளர் சட்டங்கள் 29 சட்டங்களில் சிதறிக்கிடந்தன. அவற்றில் பல காலாவதியானவை, பல சுதந்திரத்திற்கு முந்தைய விதிமுறைகளில் வேரூன்றியிருந்தன. இப்படி துண்டு துண்டாக இருந்த சட்ட அமைப்புகளால் பல பிரச்சனைகள் காணப்பட்டன. 

குறிப்பாக,

- ஊழியர்களுக்கு குழப்பம்

- நிறுவனங்களுக்கு அதிக இணக்க செலவுகள்

- கிக் தொழிலாளர்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்கள் போன்ற வளர்ந்து வரும் துறைகளுக்கு சிரமம்

- வரையறுக்கப்பட்ட சமூக பாதுகாப்பு

தொழிலாளர் குறியீடுகள் இந்த சிக்கல்களை நிவர்த்தி செய்து இந்தியாவை நவீன உலகளாவிய நடைமுறைகளுடன் இணைக்கின்றன.

நியாயமான தொழிலாளர் அமைப்புக்கு நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட மாற்றம்

நான்கு தொழிலாளர் குறியீடுகள் 2025 நவம்பர் 21 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது, பல தசாப்தங்களில் இந்தியா கண்ட மிகப்பெரிய தொழிலாளர் சீர்திருத்தத்தைக் குறிக்கிறது. பணிக்கொடைக்கான சேவை தேவையை ஐந்து ஆண்டுகளில் இருந்து ஒரு வருடமாகக் குறைப்பது மில்லியன் கணக்கான தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு உடனடி மற்றும் அர்த்தமுள்ள நன்மையை அளிக்கும்.

மேலும் படிக்க | போனஸ், டபுள் சம்பளம்! தொழிலாளர்களுக்கு மத்திய அரசின் மிகப்பெரிய குட் நியூஸ்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: மொபைல், இணைய செலவுகளுக்கும் சேர்த்து சம்பளம்.... ஊதிய கணக்கீட்டில் மாற்றம்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

