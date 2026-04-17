புதிய தொழிலாளர் சட்டத்தில் பணிக்கொடை உயர்வு? ஆனால் வரியால் வரும் சிக்கல்!

Gratuity Rules: ஊழியர்களின் முக்கிய நிதி கூறுகளில் ஒன்றாக கருதப்படுவது பணிக்கொடை. சமீபத்தில், பணிக்கொடை விதிகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், ஊழியர்களின் பணிக்கொடை உயரக்கூடும் என்பதற்கான அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன. இருப்பினும், ஊழியர்கள் வரி செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தையும் எதிர்கொள்ள நேரிடலாம் என்பது ஒரு கவலையாக உள்ளது.
சாத்தியமான வரி செலுத்துதல்களுக்குப் பின்னால் உள்ள காரணங்களை இந்த பதிவில் கண்டறியலாம். எளிமையாகச் சொல்வதானால், முன்பு பணிக்கொடையானது அடிப்படை ஊதியம் + அகவிலைப்படி (DA) ஆகியவற்றை மட்டுமே கொண்டு கணக்கிடப்பட்டது, ஆனால் புதிய விதிமுறைகளின்படி, இப்போது அது அடிப்படை ஊதியம் + அகவிலைப்படி + கூடுதல் படிகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கும். இதன் மூலம், உங்கள் சம்பள அடிப்படை அதிகரிக்கும்போது, உங்கள் பணிக்கொடையும் அதிகரிக்கும் என்பது தெளிவாகிறது.
இருப்பினும், அடிப்படை ஊதியம் + அகவிலைப்படி என்ற பழைய கணக்கீட்டின் அடிப்படையிலேயே வரி விலக்கு இன்னும் பொருந்தும் என்பதே சிக்கலாகும். எனவே, நீங்கள் அதிக பணிக்கொடையைப் பெற்றாலும், வரி செலுத்த வேண்டிய பொறுப்புகளையும் நீங்கள் ஏற்க நேரிடலாம். இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.
உதாரணமாக, ஒருவர் பழைய கணக்கீட்டின்படி ரூ.10 லட்சம் பணிக்கொடையையும், புதிய கணக்கீட்டின்படி ரூ.15 லட்சம் பணிக்கொடையையும் பெற்றால், ரூ.10 லட்சம் பணிக்கொடைக்கு முழு வரி விலக்கு அளிக்கப்படும், அதேசமயம் ரூ.15 லட்சம் பணிக்கொடையில் ரூ.5 லட்சம் வரிக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும்.
நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?
முந்தைய 1972 ஆம் ஆண்டு பணிக்கொடைச் சட்டத்தின் கீழ், பணிக்கொடையானது அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) ஆகியவற்றால் மட்டுமே நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இந்த குறுகிய வரையறை, அடிப்படை ஊதியத்தைக் குறைவாக வைத்துக்கொண்டு, வீட்டு வாடகைப்படி (HRA), போனஸ் மற்றும் சிறப்புப் படிகள் போன்ற கூடுதல் படிகளை வழங்கும் வகையில் சம்பளத்தை அமைக்க முதலாளிகளுக்கு அனுமதி அளித்தது. இதன் விளைவாக, பணிக்கொடை கணக்கீடுகளுக்கான சம்பள அடிப்படை குறைவாகவே இருந்தது, இது நிறுவனத்தின் பொறுப்பை திறம்பட குறைத்தது.
புதிய தொழிலாளர் சட்டம் இந்த நிலையை மாற்றுகிறது. பணிக்கொடை கணக்கீடு, ஒவ்வொரு முழுமையான சேவை ஆண்டுக்கும் 15 நாட்கள் சம்பளமாகவே இருந்தாலும், சம்பளத்தின் வரையறை கணிசமாக விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இது இப்போது அடிப்படை ஊதியம், அகவிலைப்படி மற்றும் தக்கவைப்புப் படி ஆகியவற்றை ஒரு குறிப்பிட்ட 50% விதியுடன் உள்ளடக்கியுள்ளது. படிகள் மொத்த சம்பளத்தில் 50% ஐத் தாண்டினால், அந்த உபரித் தொகை சம்பளத்துடன் மீண்டும் சேர்க்கப்பட வேண்டும். இதன் மூலம் பணிக்கொடை கணக்கீடுகளுக்கான அடிப்படை அதிகரிக்கிறது. இதன் பொருள் உங்கள் பணிக்கொடை உயரும்.
பணிக்கொடை கொடுப்பனவுகள்
இந்த மாற்றம் பணிக்கொடை கொடுப்பனவுகளை கணிசமாக அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, குறிப்பாக தங்கள் சம்பளத்தின் பெரும்பகுதி படிகளுக்காக ஒதுக்கப்படும் ஊழியர்களுக்கு இது பொருந்தும்.
எங்கு அதிக தாக்கம் இருக்கும்?
- தகவல் தொழில்நுட்பம், நிதிச் சேவைகள் மற்றும் பெருநிறுவனப் பணிகள் போன்ற, நெகிழ்வான ஊதிய வடிவமைப்புகள் பொதுவாகக் காணப்படும் துறைகளில் இதன் தாக்கம் மிக அதிகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
- நீண்ட காலப் பணி அனுபவத்தில், அடிப்படை ஊதியத்தில் ஏற்படும் ஒரு சிறிய உயர்வு கூட, ஓய்வுக்காலப் பலன்களைப் பெருமளவில் அதிகரிக்கச் செய்யும்.
- இருப்பினும், இந்த மாற்றத்தைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் வரி விதிப்பு விதிகள் இன்னும் புதுப்பிக்கப்படவில்லை.
- பழைய விதிகள் பணிக்கொடைக்கு ரூ. 20 லட்சம் வரை வரி விலக்கு அளிக்க அனுமதித்த நிலையில், வருமான வரி விதிகள் இன்றும் அந்த வரி விலக்கை அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியின் (DA) அடிப்படையில் மட்டுமே கணக்கிடுகின்றன.
- இது தொழிலாளர் சட்டத்திற்கும் வரிச் சட்டத்திற்கும் இடையே வரி தொடர்பான ஒரு முரண்பாட்டை உருவாக்குகிறது.
சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பணிக்கொடை கணக்கிடப்படும் முறைக்கும், தற்போதைய வருமான வரி விதிகளின் கீழ் அதற்கு வரி விதிக்கப்படும் முறைக்கும் இடையே ஒரு பொருத்தமின்மை நிலவுவதாக பல நிபுணர்களும்கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். இதன் விளைவாக, ஊழியர்கள் கணக்களவில் அதிக பணிக்கொடையைப் பெறுவதாகத் தோன்றினாலும், நடைமுறையில் திடீரென அதிகரிக்கும் ஒரு பெரும் வரிச் சுமையைச் சந்திக்க நேரிடலாம்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1 பணிக்கொடை எப்போது வழங்கப்படுகிறது?
பணிக்கொடை வழங்கப்பட வேண்டிய தேதி முதல் 30 நாட்களுக்குள், பணியாளர்களுக்கு அதை வழங்க வேண்டும் என்பது நிறுவனங்களுக்கான கட்டாய விதியாகும்.
2. பணிக்கொடை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
பணிக்கொடை, கடைசியாகப் பெறப்பட்ட ஊதியம் மற்றும் பணிபுரிந்த ஆண்டுகளின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது.
3. பணிக்கொடை வழங்குவது தொடர்பான புதிய விதிகள் என்ன?
நிலையான கால ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கான பணிக்கொடை விதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய ஊழியர்கள் ஓராண்டு காலச் சேவையை நிறைவு செய்த பிறகு, அவர்களின் பணி ஒப்பந்தம் முடிவடையும்போது, அவர்களுக்கு பணிக்கொடை தொகையை வழங்க வேண்டும் என்பது தற்போது நிறுவனங்களுக்குக் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!