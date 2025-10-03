English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: VRS ஓய்வூதிய விதிகளில் மாற்றம்

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளிக்கு முன்னர் ஒரு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. இது அவர்களுக்கு பெரிய நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது. முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 3, 2025, 09:49 AM IST
  • ஊழியர்களுக்கான VRS ஓய்வூதிய சலுகைகள்.
  • பணியாளர் அமைச்சகத்தின் புதிய அறிவிப்பு.
  • ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு.

அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: VRS ஓய்வூதிய விதிகளில் மாற்றம்

Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நல்ல செய்தி! சமீபத்தில் பணியாளர் அமைச்சகம் ஒரு புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டது. புதிய விதிகளின் கீழ், 20 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சேவைக்குப் பிறகு தன்னார்வ ஓய்வு பெற விரும்பும் ஊழியர்களுக்கு விகிதாசார, உத்தரவாதமான ஊதியம் கிடைக்கும் என்று பணியாளர் அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. 

Central Government Employees: ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு

பணியாளர் அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய அறிவிப்பின் படி, தன்னார்வ ஓய்வு பெறும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் உத்தரவாதமான ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவார்கள். தீபாவளிக்கு சற்று முன்பு வந்துள்ள இந்த அறிவிப்பு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு தீபாவளி பரிசாக அமைந்துள்ளது.

Voluntary Retirement

ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை செப்டம்பர் 2 அன்று அதிகாரப்பூர்வ வர்த்தமானியில் மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2025 -க்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டது. இந்த விதிகள் தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் (NPS) கீழ் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (UPS) சேர்ந்த ஊழியர்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் சேவை விஷயங்கள் மற்றும் சலுகைகளை உள்ளடக்கியது.

VRS Pension: ஊழியர்களுக்கான VRS ஓய்வூதிய சலுகைகள்

- ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (UPS) கீழ் உள்ள ஊழியர்கள் 20 ஆண்டுகள் பணிக்குப் பிறகு தன்னார்வ ஓய்வு பெறலாம் என்று அமைச்சகம் கூறியது.

- இது குறித்து தெரிவித்துள்ள அமைச்சகம், "முழு ஓய்வூதியம் 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகுதான் கிடைக்கும். ஆனால் ஒரு ஊழியர் 20 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காலத்திற்குப் பிறகு VRS எடுத்தால், அவர்களின் பணி ஆண்டுகளின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் பெறுவார்கள்." என்று கூறியுள்ளது.

- ஓய்வுக்குப் பிறகு பிற சலுகைகளும் வழங்கப்படுகின்றன. 

- இதில் 60% தனிப்பட்ட பங்களிப்பு, ஒவ்வொரு ஆறு மாத வேலைக்கும் அடிப்படை ஊதியத்தில் பத்தில் ஒரு பங்கு மற்றும் கொடுப்பனவு, ஓய்வூதிய கிராஜுவிட்டி, விடுப்பு பணம் மற்றும் CGEGIS சலுகைகள் ஆகியவை அடங்கும்.

- VRS எடுத்த பிறகு ஓய்வூதியம் தொடங்குவதற்கு முன்பு ஒரு ஊழியர் இறந்தால், சட்டப்பூர்வமாக திருமணமான வாழ்க்கைத் துணைக்கு அந்த தேதியிலிருந்து குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.

ஊழியர் கூட்டமைப்புகளின் கருத்து என்ன?

இந்த மாற்றம் அனைத்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும், குறிப்பாக துணை ராணுவ ஊழியர்களுக்கும் மிகவும் நல்லதாக இருக்கும் என உழியர்களும், ஊழியர் சங்கங்களும் கருதுகின்றன. "இது 20 வருட சேவைக்குப் பிறகு வேலை செய்ய முடியாத ஊழியர்களுக்கு உதவும்" என்று ஊழியர் கூட்டமைப்புகள் தெரிவித்துள்ளன.

சமீபத்தில், தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் (NPS) கீழ் வரும் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் கருத்துக்களை மனதில் கொண்டு ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (UPS) தேர்வு செய்வதற்கான காலக்கெடுவை நவம்பர் 30 வரை நிதி அமைச்சகம் நீட்டித்துள்ளது. இதன் மூலம் ஊழியர்கள் UPS -க்கான தேர்வை செய்ய இன்னும் அவகாசம் கிடைத்துள்ளது.

