/அஞ்சலக சேமிப்புக் கணக்கு விதிகளில் மாற்றம்: வாடிக்கையாளர்களுக்கு புதிய வசதி அறிமுகம்

Post Office Savings Account: தபால் அலுவலக சேமிப்பு கணக்கு வைத்திருக்கும் நபரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும். வாடிக்கையாளர்களுக்கு உகந்த ஒரு நடவடிக்கையாக, தபால் துறை, தபால் அலுவலக சேமிப்புக் கணக்கு (POSA) வைத்திருப்பவர்களுக்காகத் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட காசோலைப் புத்தகங்களை (Personalised Cheque Book - PCB) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. தகவல் தொடர்பு அமைச்சகம், தபால் துறை வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவின்படி, இந்த புதிய வசதி மே 8, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது.
தபால் துறை காசோலைப் புத்தகங்களில் மாற்றங்களை செய்துள்ளது. இதுவரை, தபால் துறையால் வழங்கப்படும் காசோலைப் புத்தகங்களில் கணக்கு வைத்திருப்பவரின் பெயர் அல்லது கணக்கு எண் போன்ற வாடிக்கையாளர் சார்ந்த விவரங்கள் இடம்பெறுவதில்லை. இந்த சமீபத்திய மாற்றத்தின் மூலம், வணிக வங்கிகள் வழங்குவதைப் போலவே, வாடிக்கையாளர்கள் இப்போது முன்பே அச்சிடப்பட்ட தனிப்பட்ட விவரங்களைக் கொண்ட காசோலைப் புத்தகங்களைத் தேர்வு செய்யலாம். வாடிக்கையாளர் வசதியை மேம்படுத்தவும், பாதுகாப்பு அம்சங்களைச் செம்மைப்படுத்தவும், நிதிச் சேவைகளை நவீன வங்கித் தரங்களுடன் சீரமைக்கவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தபால் துறை தெரிவித்துள்ளது.
புதிய அமைப்பின் கீழ், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட காசோலைப் புத்தகத்தில் கணக்கு வைத்திருப்பவரின் பெயர், தபால் அலுவலக சேமிப்புக் கணக்கு எண் மற்றும் தபால் துறையின் IFSC போன்ற முன்பே அச்சிடப்பட்ட விவரங்கள் இடம்பெறும். அதாவது, தபால் அலுவலக சேமிப்புக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்கள், மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் தரப்படுத்தப்பட்ட காசோலைப் புத்தக வடிவத்தைப் பெறுவார்கள்.
- முதல் கட்டத்தில், வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுக்கு அருகிலுள்ள தபால் நிலையத்திற்குச் சென்று தனிப்பயனாக்கப்பட்ட காசோலைப் புத்தகத்தைக் கோர வேண்டும்.
- "வாடிக்கையாளர்கள் தபால் நிலையத்திற்குச் சென்று தனிப்பயனாக்கப்பட்ட காசோலைப் புத்தகத்திற்கு கோரிக்கை விடுக்கலாம்" என்று அந்த உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
- இந்த வசதி பின்னர் இணைய வங்கி மற்றும் மொபைல் வங்கி மூலமாகவும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
- மேலும், இது வரும் மாதங்களில் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு இந்த செயல்முறையை எளிதாக்கும் என்றும் துறை தெரிவித்துள்ளது.
ஆம். புதிய தனிப்பயனாக்கப்பட்ட விருப்பத்துடன் உடனடி காசோலைப் புத்தகங்களும் (Instant Cheque Books) தொடரும் என்று துறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அதாவது, வாடிக்கையாளர்கள் பின்வருவனவற்றிலிருந்து தங்களுக்கு தேவையானதை தேர்வு செய்யலாம்:
உடனடி காசோலைப் புத்தகம்: இது தபால் நிலைய கவுண்டரில் மட்டுமே கிடைக்கும். இது உடனடியாக வழங்கப்படும்.
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட காசோலைப் புத்தகம்: இதில் வாடிக்கையாளரின் விவரங்கள் முன்பே அச்சிடப்பட்டிருக்கும். வாடிக்கையாளரின் கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்ட பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரிக்கு இது வழங்கப்படும். மேலும், இது இலவசமாகக் கிடைக்கும்.
"கணக்கு வைத்திருப்பவர் தனது விருப்பப்படி உடனடி காசோலைப் புத்தகம் அல்லது தனிப்பயனாக்கப்பட்ட காசோலைப் புத்தகம் ஆகிய இரண்டில் ஒன்றைத் தேர்வு செய்யலாம்" என்று அந்த உத்தரவில் தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
தபால் நிலைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு முக்கிய ஆறுதல் என்னவென்றால், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட காசோலைப் புத்தகம் கட்டணமின்றி வழங்கப்படும்.இருப்பினும், தபால் அலுவலகப் பதிவேடுகளில் உள்ள முகவரியிலேயே விநியோகம் நடைபெறும் என்பதால், தாமதங்கள் அல்லது விநியோகச் சிக்கல்களைத் தவிர்க்க, வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் முகவரி விவரங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வது நல்லது.
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட காசோலை புத்தகத்திற்கான கோரிக்கையை ஏற்பளிப்பதற்கு முன், அஞ்சல் துறை பல நிபந்தனைகளை வகுத்துள்ளது.
அவை பின்வருமாறு:
- முதன்மை கணக்குதாரரின் CIF எண்ணுடன் அலைபேசி எண் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
- சேமிப்புக் கணக்கில் குறைந்தபட்சம் ₹500 இருப்புத் தொகை பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
- காசோலை வழங்குவதற்கான கட்டணமான ₹20 மற்றும் பொருந்தக்கூடிய இடங்களில் அதற்கான GST வரியைச் செலுத்துவதற்குத் தேவையான போதுமான நிதி, வாடிக்கையாளரின் கணக்கில் இருக்க வேண்டும்.
- கணக்கு செயலற்ற நிலையிலோ (dormant) அல்லது முழுமையாக முடக்கப்பட்ட நிலையிலோ இருக்கக்கூடாது.
- இக்கோரிக்கைகளை, கணக்கு பராமரிக்கப்படும் கிளையில் (Account SOL) மட்டுமே சமர்ப்பிக்க இயலும்.
மேற்கண்ட நிபந்தனைகளில் ஏதேனும் ஒன்று பூர்த்தி செய்யப்படாவிட்டாலும், அக்கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படலாம்.
திருத்தப்பட்ட காசோலைப் புத்தகக் கோரிக்கை படிவம் மற்றும் கோரிக்கை செயலாக்கம், அச்சிடுதல் மற்றும் அனுப்புதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய விரிவான நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகளையும் (SOPs) அஞ்சல் துறை வெளியிட்டுள்ளது. அனைத்து தபால் வட்டங்களும் இந்தப் புதிய வசதியை பரவலாக விளம்பரப்படுத்தவும், தபால் அலுவலக அறிவிப்புப் பலகைகளில் தகவல்களைக் காட்சிப்படுத்தவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்த பதிவு பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1 அஞ்சலக சேமிப்புக் கணக்கில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றம் என்ன?
அஞ்சல் துறை, அஞ்சலக சேமிப்புக் கணக்கு (POSA) வைத்திருப்பவர்களுக்காகப் புதிய 'தனிப்பயனாக்கப்பட்ட காசோலை புத்தக' வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், அஞ்சலக வங்கிச் சேவைகள் தனியார் மற்றும் பொதுத்துறை வங்கிகள் கடைப்பிடிக்கும் தரநிலைகளை ஒத்து இருக்கும்.
2 புதிய வசதி எப்போது பயன்பாட்டிற்கு வந்தது?
இச்சேவை வசதி மே 8, 2026 முதல் பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. இது இலட்சக்கணக்கான அஞ்சலகக் கணக்குதாரர்களுக்கு வாடிக்கையாளர் வசதி, காசோலை பாதுகாப்பு மற்றும் வீட்டு வாசலிலேயே வழங்கப்படும் வங்கிச் சேவைகளை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
3. தனிப்பயனாக்கப்பட்ட காசோலை ஏடுகளில் எந்தெந்த விவரங்கள் இருக்கும்?
புதிய அமைப்பின் கீழ், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட காசோலை ஏடுகள் பின்வரும் விவரங்கள் முன்னரே அச்சிடப்பட்ட நிலையில் வழங்கப்படும்: கணக்கு வைத்திருப்பவரின் பெயர், கணக்கு எண், தபால் துறையின் IFSC குறியீடு