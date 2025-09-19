English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அக்டோபர் 1 முதல் NPS, UPS, APY விதிகளில் மாற்றம்: புதிய கட்டணங்களின் பட்டியல் இதோ

NPS, UPS, APY: ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA) மத்திய பதிவு பராமரிப்பு நிறுவனங்கள் (CRAs) வசூலிக்கும் கட்டணங்களை திருத்தியுள்ளது. இந்த திருத்தம் குறித்து இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 19, 2025, 12:35 PM IST
  • அரசு ஊழியர்களுக்கு, புதிய PRAN ஐத் திறப்பதற்கு இப்போது e-PRAN கிட்டுக்கு ₹18 செலவாகும்.
  • ஒரு ஃபிசிக்கல் PRAN அட்டைக்கு ₹40 செலவாகும்.
  • வருடாந்திர பராமரிப்பு கட்டணம் ஒரு கணக்கிற்கு ₹100 ஆக இருக்கும்.

அக்டோபர் 1 முதல் NPS, UPS, APY விதிகளில் மாற்றம்: புதிய கட்டணங்களின் பட்டியல் இதோ

Pension Schemes Latest News: தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS), ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதிய திட்டம் (UPS), அடல் ஓய்வூதிய திட்டம் (APY) மற்றும் NPS-Lite சந்தாதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA) மத்திய பதிவு பராமரிப்பு நிறுவனங்கள் (CRAs) வசூலிக்கும் கட்டணங்களை திருத்தியுள்ளது. இந்த புதிய கட்டண அமைப்பு அக்டோபர் 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வரும்.மேலும் ஜூன் 2020 இல் வெளியிடப்பட்ட தற்போதைய கட்டண அமைப்பை இவை மாற்றும்.

அரசுத் துறைக்கான கட்டணம் (NPS மற்றும் UPS)

- அரசு ஊழியர்களுக்கு, புதிய PRAN ஐத் திறப்பதற்கு இப்போது e-PRAN கிட்டுக்கு ₹18 மற்றும் ஒரு ஃபிசிக்கல் PRAN அட்டைக்கு ₹40 செலவாகும். 

- வருடாந்திர பராமரிப்பு கட்டணம் ஒரு கணக்கிற்கு ₹100 ஆக இருக்கும். 

- இருப்பினும், பூஜ்ஜிய இருப்பு உள்ள கணக்குகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது. பரிவர்த்தனைகளுக்கு கூடுதல் கட்டணம் எதுவும் இருக்காது.

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் (APY) மற்றும் NPS-Lite

- இந்த வகையைச் சேர்ந்த வாடிக்கையாளர்கள் PRAN ஐத் திறக்க ரூ.15 மற்றும் வருடாந்திர பராமரிப்புக்கு ரூ.15 செலுத்த வேண்டும். 
- பரிவர்த்தனை கட்டணங்கள் பூஜ்ஜியமாக இருக்கும்.

தனியார் துறைக்கான கட்டணம் (NPS மற்றும் NPS வாத்சல்யா)

- அரசுத் துறையைப் போலவே தனியார் துறையிலும் PRAN ஐத் திறக்க e-PRAN கிட்டுக்கு ₹18 கட்டணமும், ஒரு ஃபிசிக்கல் PRAN அட்டைக்கு ₹40 கட்டணமும் வசூலிக்கப்படும். 

- பரிவர்த்தனை கட்டணம் எதுவும் இருக்காது.

வருடாந்திர பராமரிப்பு கட்டணம் (AMC)

வாடிக்கையாளர்களின் முதலீட்டுத் தொகையைப் பொறுத்து AMCகள் அடுக்குகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

– பூஜ்ஜிய இருப்பு கணக்குகளுக்கு எந்த கட்டணமும் இல்லை.

– ரூ.1 முதல் ரூ.2 லட்சம் வரையிலான கார்பஸில் ரூ.100,

- ₹2,00,001 முதல் ₹10 லட்சம் வரையிலான கார்பஸில் ரூ.150

- ₹10,00,001 முதல் ₹25 லட்சம் வரையிலான தொகைகளுக்கு ₹300

- ₹25,00,001 முதல் ₹50 லட்சம் வரையிலான தொகைகளுக்கு ₹400

– ரூ.50 லட்சத்திற்கு மேல் கார்பஸில் ரூ.500 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள்

இந்த புதிய கட்டண அமைப்பு ஒரு உச்சவரம்பு என்று PFRDA தெளிவுபடுத்தியது. மத்திய பதிவு முகமைகள் (CRAக்கள்) இதை விட அதிகமாக வசூலிக்க முடியாது. இருப்பினும், கட்டணங்களைக் குறைக்க நிறுவனங்கள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் இருப்பு புள்ளிகள் (PoPகள்) உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம்.

– தனியார் துறை சந்தாதாரர்களுக்கான AMC ஸ்லாப் அடிப்படையிலானதாக இருக்கும் மற்றும் அடுக்கு-I கார்பஸில் மட்டுமே பொருந்தும்.

– அரசுத் துறை UPS வாடிக்கையாளர்களுக்கு, இந்தக் கட்டணம் குவிப்பு கட்டத்தில் மட்டுமே பொருந்தும். ஓய்வூதிய விநியோகங்களுக்கு பின்னர் தனி கட்டணங்கள் வழங்கப்படலாம்.

- கூடுதலாக, CRAக்கள் எதிர்காலத்தில் புதிய சேவைகளை அறிமுகப்படுத்தினால், PFRDA ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டு, உண்மையான செலவுகளின் அடிப்படையில் அவற்றின் கட்டணங்கள் தீர்மானிக்கப்படும். அனைத்து CRAக்களும் தங்கள் கட்டணங்களை தங்கள் வலைத்தளங்கள் மற்றும் மொபைல் செயலிகளில் தெளிவாகக் காட்ட வேண்டும்.

– இந்தத் திருத்தம் PFRDA சட்டம், 2013 இன் பிரிவு 14 இன் கீழ் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும், CRA விதிமுறைகளின் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஐந்தாண்டு விலை கண்டுபிடிப்பு சுழற்சியின் நிறைவைக் குறிக்கிறது என்றும் PFRDA கூறியது.

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

