அடல் ஓய்வூதிய திட்டம்: முக்கிய செயல்முறையில் மாற்றம்... APY புதிய விதி என்ன?

Senior Citizens Latest News: மூத்த குடிமக்களுக்காக மத்திய அரசு நடத்தும் திட்டங்களில் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் மிக முக்கியமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது. இதன் கீழ், 60 வயதிற்கு பிறகு பயனாளிகளுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் நிலையான ஓய்வூதியம் பெறும் வசதி கிடைக்கிறது.
Atal Pension Scheme
பிரபலமாக உள்ள ஓய்வூதியத் திட்டமான அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா (APY) திட்டத்திற்கான சந்தாதாரர் பதிவு படிவத்தை அரசாங்கம் மாற்றியுள்ளது. அக்டோபர் 1 முதல், புதிய பதிவுகளுக்கு திருத்தப்பட்ட APY படிவம் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது என்று அஞ்சல் துறை பகிர்ந்துள்ள அலுவலக குறிப்பாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றம் ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் (PFRDA) சமீபத்திய வழிகாட்டுதல்களுடன் ஒத்துப்போவதாகவும் சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் ஆன்போர்டிங் செயல்முறையை நெறிப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முந்தைய பதிவு வடிவம் செப்டம்பர் 30, 2025 க்குப் பிறகு நிறுத்தப்பட்டது. மேலும் மத்திய பதிவு பராமரிப்பு நிறுவனமான புரோட்டீனால் (முன்னர் NSDL) இனி அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
புதிய APY படிவத்தின் அம்சங்கள்
புதிய படிவத்தில் கட்டாய FATCA/CRS அறிவிப்பு உள்ளது. இது வெளிநாட்டு குடியுரிமை அல்லது வரி வதிவிடத்துடன் உள்ள விண்ணப்பதாரர்களை அடையாளம் காண உதவுகிறது. இந்தியாவில் வசிக்கும் இந்திய குடிமக்கள் மட்டுமே தபால் நிலையங்கள் மூலம் APY கணக்குகளைத் திறக்க முடியும், ஏனெனில் இந்தக் கணக்குகள் அஞ்சல் சேமிப்புக் கணக்குகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
பொது விழிப்புணர்வுக்காக திருத்தப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களைக் காண்பிக்கவும், புதிய APY சேர்க்கைகளுக்கு புதுப்பிக்கப்பட்ட படிவங்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுவதை உறுதிசெய்யவும் அனைத்து தபால் அலுவலகங்களும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன. NSDL-Protean-க்கு தேவையான அனைத்துத் தேவைகளும் SRF அறிக்கை மட்டத்தில் அமைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்று உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
“மேற்கூறியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, APY-யின் கீழ் புதிய சந்தாதாரர்களை இணைப்பதற்கு 01.10.2025 முதல் புதிய APY சந்தாதாரர் பதிவுப் படிவம் பயன்படுத்தப்படுவது உறுதி செய்யப்படுகிறது. APY தொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்கு அங்கீகரிக்கப்படாத அல்லது பொதுவான படிவங்கள் எதுவும் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது,” என்று அஞ்சல் துறை தெரிவித்துள்ளது. தகவல், வழிகாட்டுதல் மற்றும் தேவையான நடவடிக்கைகளுக்காக சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் இதை விநியோகிக்குமாறு அஞ்சல் துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. இது பொது இடங்களில் உள்ள அனைத்து தபால் நிலையங்களின் அறிவிப்புப் பலகையிலும் வைக்கப்படலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Atal Pension Yojana: அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன?
APY என்பது நாட்டில் உள்ள அமைப்புசாரா துறை தொழிலாளர்களை மையமாகக் கொண்ட ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். APY திட்டத்தின் கீழ், சந்தாதாரர் 60 வயதை எட்டியவுடன் மாதத்திற்கு ரூ.1,000 முதல் ரூ.5,000 வரை உத்தரவாதமான குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். ஓய்வூதியத் தொகை சந்தாதாரர்களின் பங்களிப்புகளைப் பொறுத்தது. இந்திய குடிமகனாக இருக்கும் எவரும் APY திட்டத்தில் சேரலாம்.
APY -இல் சேருவதற்கான தகுதி அளவுகோல்கள் என்ன?
- APY -இல் சேர, விண்ணப்பதாரர் 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும்.
- விண்ணப்பிக்கும் நபர், சேமிப்பு வங்கி அல்லது தபால் அலுவலகக் கணக்கு வைத்திருக்க வேண்டும்.
- மேலும் அக்டோபர் 1, 2022 அல்லது அதற்குப் பிறகு வருமான வரி செலுத்துபவராக இருக்கக்கூடாது.
- APY கணக்கில் அவ்வப்போது புதுப்பிப்புகளைப் பெறுவதற்கு வசதியாக, வருங்கால விண்ணப்பதாரர் பதிவின் போது வங்கிக் கணக்குடன் ஆதார் மற்றும் மொபைல் எண்ணை வழங்கலாம்.
