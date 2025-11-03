EES 2025: EPFO தொடங்கிய புதிய திட்டம், ஊழியர்களுக்கு அதிகரித்த நன்மைகள்

Employee Enrollment Scheme 2025: ஊழியர்களின் தன்னார்வ இணக்கத்தை ஊக்குவிப்பதற்கும், தகுதியுள்ள அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் சமூகப் பாதுகாப்பு காப்பீட்டை விரிவுபடுத்துவதற்கும், சனிக்கிழமையன்று அரசாங்கம் ஊழியர் சேர்க்கைத் திட்டம் 2025 ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தத் திட்டம், ஜூலை 1, 2017 முதல் அக்டோபர் 31, 2025 வரை ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) காப்பீட்டில் இருந்து விடுபட்ட தகுதியுள்ள ஊழியர்களை நிறுவனங்கள் தானாக முன்வந்து சேர்ப்பதற்கும், அவர்களின் கடந்தகால இணக்கத்தை முறைப்படுத்துவதற்கும் ஒரு சிறப்பு சாளரத்தை வழங்கும் என்று தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
EPFO: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு
புதிய திட்டத்தின் மூலம், மத்திய அரசு லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை வழங்கியுள்ளது. தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் மன்சுக் மண்டவியா, EPFO இன் 73வது நிறுவன தினத்தன்று (நவம்பர் 1, 2025) பணியாளர் சேர்க்கை திட்டம் 2025 ஐத் தொடங்கி வைத்தார். இந்த திட்டத்தின் மூலம் பல்வேறு காரணங்களுக்காக முன்னர் PF அமைப்பிலிருந்து விலக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் மீண்டும் இதில் இணைக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கும் சமூக பாதுகாப்பு வழங்கப்படும்.
EES 2025: இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் யாரெல்லாம் பயனடையலாம்?
இந்தப் புதிய திட்டத்தின் கீழ், ஜூலை 1, 2017 முதல் அக்டோபர் 31, 2025 வரை ஒரு நிறுவனத்தில் சேர்ந்த, ஆனால் சில காரணங்களால் EPF திட்டத்தில் சேர்க்கப்படாத ஊழியர்களையும் நிறுவனங்கள் EPFO இல் சேர்க்கலாம். இந்தத் திட்டம் நவம்பர் 1, 2025 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது.
நிறுவனங்கள் தங்கள் பங்களிப்பில் மட்டுமே டெபாசிட் செய்ய வேண்டும்
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ஊழியர்களின் முந்தைய PF பங்களிப்புகள் அவர்களின் சம்பளத்தில் இருந்து முன்பு கழிக்கப்பட்டிராவிட்டால் நிறுவனங்கள் அதை டெபாசிட் செய்ய வேண்டியதில்லை என அரசாங்கம் கூறியுள்ளது. மேலும், இதற்கு ₹100 பெயரளவு அபராதம் விதிக்கப்படும். நிறுவனம் தங்கள் பங்களிப்பில் மட்டுமே டெபாசிட் செய்ய வேண்டும்.
இந்த ஊழியர்களுக்கு பலன் கிடைக்காது
இந்தத் திட்டம் தற்போது விசாரணையில் உள்ள அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும். எனினும், சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர்கள் உயிருடன் இருக்க வேண்டும், வேலையில் இருக்க வேண்டும். ஏற்கனவே நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறிய ஊழியர்களுக்காக EPFO எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காது.
EPFO Wage Ceiling Hike: EPF சம்பள வரம்பை அதிகரிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள்
எதிர்காலத்தில் இன்னும் அதிகமான தொழிலாளர்கள் பயனடைய அனுமதிக்கும் வகையில், EPF சம்பள வரம்பை ரூ.15,000 லிருந்து ரூ.25,000 ஆக உயர்த்தவும் அரசாங்கம் தயாராகி வருகிறது. இது நடந்தால், இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான மிகப்பெரிய சீர்திருத்தமாக அது இருக்கும்.
