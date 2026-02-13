English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சுங்கச் சாவடிகளில் புது ரூல்ஸ்! பிப்ரவரி 15 முதல் கட்டணம் குறையுது..முழு விவரம்

சுங்கச் சாவடிகளில் புது ரூல்ஸ்! பிப்ரவரி 15 முதல் கட்டணம் குறையுது..முழு விவரம்

New Toll Rules From February 15th : தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் பயணிப்பவர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழுவிவரத்தை இங்கே பார்ப்போம்..  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 13, 2026, 04:48 PM IST
சுங்கச் சாவடிகளில் புது ரூல்ஸ்! பிப்ரவரி 15 முதல் கட்டணம் குறையுது..முழு விவரம்

New Toll Rules From February 15th : பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி முதல் சுங்கச் சாவடிகளில் புது ரூல்ஸ் வர இருக்கிறது. இதனால் கட்டணங்கள் வெகுவாக குறைய வாய்ப்புள்ளது. 

கட்டண விதிமுறைகளில் மாற்றம்:

வாகன ஓட்டிகளை மனதில் வைத்தும், அவர்களின் இந்த புது மாற்றங்களானது கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, பகுதியளவு செயல்படும் தேசிய விரைவு சாலைகளிசுங்க கட்டண வசூல் விதிமுறைகளில், மத்திய அரசானது பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது. இதன்படி, விரைவுச்சாலை முழு நீளத்திற்கும் செயல்படவில்லை எனும் பட்சத்தில் பயணிகளிடம் செயல்பாட்டு பகுதிக்கு மட்டும் குறைந்த கட்டணம் வசூலிக்கப்பட இருக்கிறது. 

பிப்ரவரி 15 முதல் அமல்..!

சுங்க கட்டண வசூல் தொடர்பாக, புதிய விதிமுறைகள், பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது. தேசிய நெடுஞ்சாலை கட்டணம், 2008ன் விதிகளில் தற்போது மத்திய அரசு திருத்தியிருக்கிறது. இந்த புதிய விதிமுறைகளின் கீழ், தேசிய விரைவு சாலையில், தொடக்கத்தில் இருந்து, இறுதி வரை திறக்கப்படாமல் இருந்தால், சுங்கக்கட்டணம் செயல்படும் பகுதிக்கு மட்டும் பொருந்தும் என்று கூறப்படுகிறது. 

நிவாரணம்!

இந்த பொதுவான நடைமுறையின் படி, சுங்கச்சாவடி கட்டணங்களானது குறைவாக இருக்கும் விரைவுச்சாலை கட்டணங்களை காட்டிலும், மிக வழக்கமான தேசிய நெடுஞ்சாலையின் அதே விகிதத்தில் வசூலிக்கப்பட இருக்கிறது. இது, பயணிகளுக்கு பெரும் தலைவலியாக இருந்தது. தற்போது கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் புதிய விதிமுறை பயணிகளுக்கு  பெரிய நிவாரணமாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

யாருக்கெல்லாம் பயன்?

இந்த குறைந்த கட்டண விகிதங்கள், விரைவுச்சாலையின் செயல்பாட்டு பகுதிகளை அதிகமாக பயன்படுத்த மக்களை ஊக்குவிக்குமாறு அரசு கூறுகிறது. இது, பழைய தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் என தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. சரக்கு வாகங்களின் இயக்கம், மற்றும் லாரிகளை இயக்குவது இங்கு வேகமாக இருக்கும் என்றும், தளவாட செலவுகளையும் இது குறைக்கும் என்றும் அரசு தரப்பில் கூறப்படுகிறது. 

இதனால் அரசு செய்ய விரும்புவது...

இந்த புதிய விதிமுறையினால், சீராண போக்குவரத்தானது, பயணிகளின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும். மேலும், எரிபொருள் பயன்பாட்டையும் இது குறைக்கும். இதன் மூலமாக, போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதும் மத்திய அரசின் நோக்கமாகும். மாசு கட்டுப்பாட்டையும் இது குறைக்கும் எனவும் எதிர்பார்பார்க்கப்படுகிறது. 

பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் இந்த புது கட்டண குறைப்பு, நாடு முழுவதும் இருக்கும் பகுதியளவு மட்டும் செயல்படும் விரைவு சாலைகளுக்கும் பொருந்து. இது, விரைவுச்சாலை பயனர்கலூக்கு பயனத்தை மலிவாக்குகிறது. இந்த புது அறிவிப்பு, வாகன ஓட்டிகள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது. 

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: 30-50% சம்பள உயர்வு, லட்சத்தில் அரியர் தொகை, அமலாக்கம் எப்போது?

மேலும் படிக்க | PPF: வெறும் ரூ.150 முதலீடு செய்து ரூ.24 லட்சம் பெறுவது எப்படி?

