UPI விதிகளில் மாற்றம்: Paytm, GPay பயனர்களுக்கு பரிவர்த்தனை வரம்பு அதிகரித்தது

UPI New Rules: பண பரிமாற்றங்களுக்கு அவ்வப்போது UPI -ஐ பயன்படுத்தும் நபரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த செய்தி உங்களுக்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். இந்திய தேசிய கொடுப்பனவு கழகம் நேற்று முதல் பெரிய பரிவர்த்தனைகளின் வரம்பை அதிகரித்துள்ளது. முன்னதாக இந்த வரம்பு ரூ.5 லட்சமாக இருந்தது, ஆனால் இப்போது அது ரூ.10 லட்சமாக இரட்டிப்பாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றம் சரிபார்க்கப்பட்ட வணிகர்களுக்கு (verified merchants) மட்டுமே பொருந்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மாற்றம் எந்த பரிவர்த்தனைகளை பாதிக்கும்?
இந்த புதிய மாற்றம் முக்கியமாக பங்குச் சந்தை முதலீடு, காப்பீட்டு பிரீமியம், கடன் EMI மற்றும் கிரெடிட் கார்டு பில் செலுத்துதல் போன்ற பெரிய நிதி பரிவர்த்தனைகளுக்கு பொருந்தும் என்று NPCI தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இதன் பொருள் இப்போது பயனர்கள் இந்த கட்டணங்களை ஒரே நேரத்தில் எளிதாக செலுத்த முடியும்.
இந்த மாற்றத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்:
- கிரெடிட் கார்டு பில் செலுத்துதல்: ஒரே நேரத்தில் ரூ.5 லட்சம் வரை செலுத்தலாம்.
- பயண முன்பதிவுகள் மற்றும் ஹோட்டல் கட்டணங்கள்: ரூ.5 லட்சம் வரை செலுத்தலாம்.
- கடன் மற்றும் EMI செலுத்தல்: ஒரு பரிவர்த்தனையின் வரம்பு தற்போது ரூ.5 லட்சம். மேலும் தினசரி அதிகபட்ச வரம்பு ரூ.10 லட்சம்.
Person-to-Person: இந்த பரிவர்த்தனைகளில் எந்த மாற்றமும் இல்லை
இரண்டு நபர்களுக்கு இடையிலான P2P பரிவர்த்தனையின் வரம்பு முன்பு போலவே இருக்கும். ஒரு நபரிடமிருந்து மற்றொரு நபருக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.1 லட்சம் அனுப்பலாம். இதில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
தனிப்பட்ட செயலிகளின் வரம்புகள்
- UPI செயலிகளுக்கான தற்போதைய வரம்புகள் முன்பு போலவே இருக்கும் என்றும் NPCI தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
- PhonePe இல் குறைந்தபட்ச தொகை ஒரு நாளைக்கு ரூ.10,000 ஆகவும், முழு தொகை ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ரூ.2 லட்சமாகவும், ஒரு நாளைக்கு ரூ.4 லட்சமாகவும் இருக்கும்.
- Paytm ஐப் பொறுத்தவரை, இது ஒரு நாளைக்கு ரூ.1 லட்சம், ஒரு மணி நேரத்திற்கு ரூ.20,000 மற்றும் அதிகபட்சம் 5 பரிவர்த்தனைகள் வரையிலான வரம்பைக் கொண்டிருக்கும்.
- Google Pay (GPay) இல் வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு நாளைக்கு ரூ.1 லட்சம் வரை பரிமாற்றம் செய்யலாம். மேலும் ஒரு நாளில் அதிகபட்சம் 20 பரிவர்த்தனைகளைச் செய்யலாம்.
UPI: இந்த மாற்றம் ஏன் செய்யப்பட்டது?
டிஜிட்டல் கட்டணங்களின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருவதால் NPCI இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. முன்னதாக, பெரிய கட்டணங்களைச் செலுத்த வாடிக்கையாளர்கள் பல பரிவர்த்தனைகளைச் செய்ய வேண்டியிருந்தது. ஆனால் இப்போது வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்தத் தொந்தரவு முடிவுக்கு வரும், மேலும் மக்கள் ஒரே கிளிக்கில் காப்பீடு, கடன் அல்லது முதலீடு போன்ற பெரிய கட்டணங்களைச் செலுத்த முடியும். இது பரிவர்த்தனை செயல்முறையை வேகமாகவும் வசதியாகவும் மாற்றும். மேலும் டிஜிட்டல் முறையிலான பண பரிமாற்றங்களுக்கு இது மேலும் ஊக்கமளிக்கும்.
