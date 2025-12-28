EPFO புத்தாண்டு பரிசு: பிராந்திய அலுவலகங்கள்... ஊழியர்களுக்கு மத்திய அமைச்சர் முக்கிய அப்டேட்

EPFO Latest Update: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் மற்றும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு கிடைத்த செய்தி என்ன?
நாடு முழுவதும் EPFO சேவைகளை வலுப்படுத்த மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா பல முக்கிய சீர்திருத்தங்களை அறிவித்துள்ளார். டிசம்பர் 26 அன்று, குஜராத்தின் வத்வாவில் உள்ள ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) பிராந்திய அலுவலகமான பவிஷ்ய நிதி பவனை மாண்டவியா திறந்து வைத்தார். தற்போதுள்ள பல EPFO அலுவலகங்கள் நவீன, தொழில்நுட்பம் சார்ந்த, பாஸ்போர்ட்-சேவை-மையம் போன்ற பாணியில் ஒற்றை சாளர சேவை மையங்களாக மாற்றப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார். இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் உள்ள எந்த பிராந்திய அலுவலகத்திலும் EPF தொடர்பான எந்தவொரு பிரச்சினையையும் ஊழியர்கள் தீர்த்துக்கொள்ள முடியும்.
பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படும்: அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா
டெல்லியில் இது தொடர்பான ஒரு முன்னோடித் திட்டம் நடந்து வருவதாக அமைச்சர் கூறினார். எதிர்காலத்தில், அனைத்து பயனாளிகளும் எந்த பிராந்திய அலுவலகத்தில் வேண்டுமானாலும் தங்கள் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க முடியும் என்றும், குறிப்பிட்ட அலுவலகத்தைப் பார்வையிட வேண்டிய அவசியத்தை இந்த வசதி நீக்கும் என்றும் மாண்டவியா தெரிவித்தார்.
தொழிலாளர்கள், குறிப்பாக முதல் முறையாக இபிஎஃப் -இல் சேரும் பயனர்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் முறையைப் பற்றி அறிமுகமில்லாதவர்களுக்கு அணுகலை அதிகரிக்க EPF சேவை வழங்குநர்களின் அமைப்பை அரசாங்கம் விரைவில் அறிமுகப்படுத்தும் என்றும் மாண்டவியா கூறினார். பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதில் உறுப்பினர்களுக்கு வழிகாட்ட இந்த சேவை வழங்குநர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்படும். குடிமக்களுக்கும் EPFO-வுக்கும் இடையே அவர்கள் ஒரு பாலமாகச் செயல்படுவார்கள்.
Inoperative Accounts: செயலற்ற கணக்குகளில் சிக்கியுள்ள பணம்
தொழிலாளர்களின் நிதியில் பெரும் பகுதி செயல்படாத கணக்குகளில் சிக்கியுள்ளதை அமைச்சர் மாண்டவியா சுட்டிக்காட்டினார். EPFO இப்போது அத்தகைய கணக்குகளுக்கு மிஷன்-முறை KYC சரிபார்ப்பை நடத்தும் என்றும், க்ளெய்ம்களை கோரியவர்களுக்கு எளிமைப்படுத்தப்பட்ட க்ளெய்ம் தாக்கல் மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத தீர்வை செயல்படுத்த ஒரு பிரத்யேக டிஜிட்டல் தளத்தைத் தொடங்கும் என்றும் மாண்டவியா விளக்கினார். மேலும், எதிர்காலத்தில், இந்தியாவின் இலவச வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் (FTA-க்கள்) சமூகப் பாதுகாப்பு விதிகளை உள்ளடக்கியிருக்கும் என்றும், இதனால் வெளிநாடுகளில் பணிபுரியும் இந்தியத் தொழிலாளர்கள் தங்கள் PF பங்களிப்புகளைப் பராமரிக்கவும், இந்தியா திரும்பிய பிறகும் சலுகைகளைப் பெறவும் முடியும் என்றும் அவர் கூறினார்.
இபிஎஃப்ஓ மண்டல அலுவலகம், வத்வா
டிசம்பர் 26 அன்று, குஜராத்தின் வத்வாவில் உள்ள ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) பிராந்திய அலுவலகமான பவிஷ்ய நிதி பவனை மாண்டவியா திறந்து வைத்தார். வத்வாவில் உள்ள இபிஎஃப்ஓ மண்டல அலுவலகம், குஜராத்தின் அகமதாபாத் (பகுதி), ஆனந்த், கேடா, அம்ரேலி, போடாத் மற்றும் பாவ்நகர் ஆகிய ஆறு மாவட்டங்களில் உள்ள, 1952 ஆம் ஆண்டு ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி மற்றும் இதர வகைமுறைச் சட்டத்தின் கீழ் வரும் நிறுவனங்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்குச் சேவை வழங்கி வருகிறது. டிசம்பர் 2025 நிலவரப்படி, இந்த அலுவலகத்தின் அதிகார வரம்பில் 7,013 பங்களிக்கும் நிறுவனங்கள், 3,97,676 பங்களிக்கும் உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஏறக்குறைய 21,000 ஓய்வூதியதாரர்கள் இருந்தனர்.
தேசிய நெடுஞ்சாலை-48 (NH-48), ரபாரி காலனி மெட்ரோ நிலையம் மற்றும் BRTS CTM பேருந்து நிறுத்தம் ஆகியவற்றுக்கு அருகில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடத்தில் அமைந்துள்ள இந்த புதிய கட்டிடம், அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் மேம்பட்ட அணுகல், தடையற்ற இணைப்பு மற்றும் மிகவும் திறமையான, குடிமக்கள் மையப்படுத்திய சேவை வழங்கும் சூழலை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த மையம் மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் உள்ள அனைத்து பிராந்திய EPFO அலுவலகங்களின் செயல்பாடுகளும் இனி ஊழியர்களுக்கு அதிகபட்ச நன்மகளை அளிக்கும் வகையில் மேம்படுத்தப்படும்.
