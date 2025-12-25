EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரசு? அதிகரிக்கிறதா இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்?

EPS Pension Latest News: இன்னும் சில நாட்களில் புத்தாண்டு பிறக்கவுள்ளது. 2026 புத்தாண்டில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கும் பல வித முக்கிய அறிவிப்புகள் காத்திருக்க வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக தனியார் துறை ஊழியர்கள் இபிஎஸ் ஓய்வூதிய உயர்வு முதல் இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பில் மாற்றம் வரை பல வித மாற்றங்களுக்காக காத்திருக்கிறார்கள்.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள்
இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் பல காலமாக முக்கியமான சில கோரிக்கைகளை முன்வைத்து வருகின்றனர். வரவிருக்கும் மத்திய பட்ஜெட் 2026 -இல் அல்லது அடுத்த ஆண்டிற்குள் இந்த விஷயங்களில் நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும் என ஊழியர்கள் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளனர்.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் முக்கிய கோரிக்கைகள்
- EPS Minimum Monthly Pension: இபிஎஸ் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தில் அதிகரிப்பு
- EPF Wage Ceiling Hike: இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்
- Higher Pension: உயர் ஓவூதியத்தில் தெளிவு
இவற்றில் 2026 ஆம் ஆண்டில் குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் மாத ஓய்வூதியத்தில் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியமான மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி
இபிஎஃப் ஊழியர்களுக்கும், இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் அரசாங்கம் சில ஆச்சரியமான முடிவுகளை எடுக்கக்கூடும் என நம்பப்படுகின்றது. பிஎஃப் பிடித்தம் செய்யப்படும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்யக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிஎஃப் ஊழியர் அமைப்புகள் நீண்ட காலமாக இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்து வருகின்றன. இந்த முடிவு 2026-ல் இறுதி செய்யப்படலாம்.
Minimum Monthly Pension: குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்குமா?
ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) குறைந்தபட்ச தொகையை அதிகரிப்பது குறித்து மத்திய அரசு பரிசீலித்து வருகிறது. EPS-இன் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகை ரூ.7,500 ஆக அதிகரிக்கப்படலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், இதில் சில சிக்கல்கள் உள்ளன. தற்போதைய குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் மாத ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆகவும், அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆகவும் உள்ளது. இந்த நிலையில் குறைந்தாட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.7,500 ஆக அதிகரிப்பது சாத்தியமில்லை என்றே தோன்றுகிறது. ஏனென்றால் அதற்கு முன் அதிகபட்ச ஓய்வூதியத்தின் அளவை அதிகரிக்க வேண்டும். அதை செய்ய வேண்டுமானால், இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்பட வேண்டும்.
இந்த நிலையில் மத்திய அரசு குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை ரூ.2,000 முதல் ரூ.3,000 -க்குள் உயர்த்தக்கூடும் என்றும் அது யதார்த்தத்துடன் ஒத்துப்போகும் முடிவாக இருக்கும் என்றும் நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். இந்த முடிவு பொது பட்ஜெட்டுக்குப் பிறகு எடுக்கப்படலாம், ஆனால் இது இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
அரசாங்கத்தின் நிலை என்ன?
இதுவரை மத்திய அரசு இதில் சாதகமான பதிலை கூறவில்லை. தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம், இந்த பிரச்சினையின் தீவிரத்தை ஒப்புக்கொண்டதுடன், நீதிமன்ற உத்தரவுகளுக்கு இணங்குவது குறித்த ஒரு புதுப்பிப்பையும் வழங்கியது. இபிஎஸ் நிதியில் உள்ள ஆக்சுவேரியல் பற்றாக்குறையே, குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை கணிசமாக அதிகரிப்பதற்கோ அல்லது இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை வாழ்க்கைச் செலவுக் குறியீட்டுடன் இணைப்பதற்கோ உள்ள சிரமங்களுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருப்பதாகவும் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
இருப்பினும், பிஎஃப் ஊழியர் அமைப்புகள் இதை வலியுறுத்தி தொடர்ந்து மனுக்களைச் சமர்ப்பித்து வருகின்றன. இந்த நிலையில் மாற்றம் ஏற்படும் என்றும், அரசாங்கம் அடுத்த ஆண்டில் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு சாதமான பதிலை அளிக்கும் என்றும் பொருளாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.
Private Sector Employees: தனியார் துறை ஊழியர்களின் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எப்போது அதிகரிக்கப்பட்டது?
இப்பொது இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆக உள்ளது. இது 2014-ல் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 2014 ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு வாழ்க்கைச் செலவுகள், பணவீக்கம், விலைவாசி என அனைத்திலும் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. எனினும், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. இதை தற்போதைய வாழ்க்கைச் செயவுகளுக்கு ஒத்துப்போகு வகையில் அதிகரிக்க வேண்டும் என தொடர்ந்து கோரிக்கை இருந்தாலும், அரசு இன்னும் இதில் தெளிவான ஒரு முடிவை எடுக்கவில்லை.
பிஎஃப் ஊழியர்களுக்கு ஓய்வுக்குப் பிறகு ஓய்வூதியத்திற்கான ஏற்பாடாக இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது. EPFO அறிக்கையின்படி, தற்போது பிஎஃப் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை தோராயமாக 8 கோடி ஆகும். குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் சேவை முடித்த ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே ஓய்வூதியப் பலன் கிடைக்கும். 58 வயதுக்குப் பிறகு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் தொடங்குகிறது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் சுருக்கமாக....
- இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு பணி ஓய்வுக்கு பிந்தைய நிதி ஆதரவாக இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் அளிக்கபப்டுகின்றது.
- குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் மாத ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆகும்.
- அதிகபட்ச இபிஎஸ் மாத ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆக உள்ளது.
- குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் மாத ஓய்வூதியத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட நாட்களாக உள்ளது.
- இதில் 2026 ஆம் ஆண்டில் நல்ல செய்தி கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
