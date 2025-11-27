EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரசு... 800% ஊதிய உயர்வு? முக்கிய அப்டேட்!!

EPS Pension Latest News: 2026 ஆண்டின் தொடக்கமே தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமாக இருக்கவுள்ளது. நீண்ட நாட்களாக அவர்கள் எதிர்பார்த்து காத்துக்கொண்டிருந்த நல்ல செய்தி ஜனவரியில் கிடைக்கக்கூடும். அவர்களது குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கப்படும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது குறித்த முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Minimum Monthly Pension: அதிகரிக்கிறதா குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம்?
2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் மத்திய அரசு ஒரு முக்கிய முடிவை எடுக்க உள்ளது. EPS-95 இன் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு ₹1,000 -இலிருந்து அதிகரிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இது தொடர்பான பல ஊகங்கள் உள்ளன:
- ரூ.1,000 -இலிருந்து ரூ.2,500
- ரூ.1,000 -இலிருந்து ரூ.7,500
- ரூ.1,000 -இலிருந்து ரூ.9,000
தற்போது, இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தின் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆகவும், அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆகவும், ஓய்வூதியம் கணக்கிடுவதற்கான சம்பள வரம்பு ரூ.15,000 ஆகவும் உள்ளன. இந்த கணக்கீடுகள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் நிதி நிலை ஆகியவற்றை கருத்தில்கொண்டு பார்த்தால், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.2,500 வரை உயர்த்தப்படவே அதிக வாய்ப்புள்ளதாகெரிகிறது. இது ஓய்வூதியத்தை 2 மடங்குக்கு மேல் உயர்த்தும். மாத ஓய்வூதியம் ரூ.9,000 ஆனால், அது 800% -க்கும் மேலான அதிகரிப்பாக இருக்கும்.
EPF Memebers: காத்திருக்கும் இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள்
கடந்த பட்ஜெட் தாக்கலின் போதும், அதர்கு பிறகு, மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் போதும் இந்த அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அவை வராததால் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் காத்திருப்பு தொடர்கிறது. இப்போது புத்தாண்டில் இந்த அரிவிப்பு வரக்கூடும் என கூறப்படுகின்றது.
Central Board of Trustees: மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டம்
டிசம்பர் 2025 அல்லது ஜனவரி 2026 -இல் மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டம் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதில் EPFO ஓய்வூதிய அதிகரிப்பு குறித்து விவாதிக்கப்படும். இந்த கூட்டத்தில் பல முக்கியமான திட்டங்கள் பரிசீலிக்கப்படும் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அவற்றில் மிக முக்கியமானது EPFO ஓய்வூதிய திருத்தமாக இருக்கும்.
EPF Pension: அதிகரிக்காமல் இருக்கும் இபிஎஃப் ஓய்வூதியம்
கடந்த 11 ஆண்டுகளாக இபிஎஃப் மூலம் கிடைக்கும் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கப்படாமல் உள்ளது. இந்த காலத்தில் பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவு கணிசமாக அதிகரித்துள்ளன. ஆனால், ஓய்வூதியத் தொகைகள் அதே மட்டத்தில் உள்ளன. ஆகையால் நீண்ட காலமாக இதை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை இருந்து வருகின்றது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதிய உயர்வு: சுருக்கமாக....
- இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசு காத்திருக்கிறது.
- 2026 ஜனவரியில் இபிஎஸ் ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு ஒப்[புதல் அளிக்கப்படலாம்.
- குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 -இலிருந்து திகரிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகின்றது.
- மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் நியாயமான, கண்ணியமான ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதை இந்த நடவடிக்கை உறுதி செய்யும்.
- டிசம்பர் 2025 அல்லது ஜனவரி 2026 -இல் நடைபெறவுள்ள மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டத்தில் இந்த முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படலாம்.
