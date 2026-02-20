English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • நிசான் கிராவிட்: பட்ஜெட் விலையில் 7 சீட்டர் பேம்லி கார்! ரூ.5.65 லட்சத்தில் ஜாக்பாட்

நிசான் கிராவிட்: பட்ஜெட் விலையில் 7 சீட்டர் பேம்லி கார்! ரூ.5.65 லட்சத்தில் ஜாக்பாட்

Nissan Gravite : நடுத்தர குடும்பங்களை குஷிப்படுத்தும் விதமாக நிசான் கிராவிட் 5 லட்சம் ரூபாய் என்ற பட்ஜெட் விலையில் புதிய கார் அறிமுகமாகியுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 20, 2026, 11:08 AM IST
  • நிசான் கிராவிட் புதிய கார்
  • பட்ஜெட் விலையில் பேம்லி கார்
  • 6 லட்சம் ரூபாய்க்கும் குறைவான விலையில்

Nissan Gravite : இந்திய ஆட்டோமொபைல் சந்தையில் நடுத்தர வர்க்க குடும்பங்களின் பெரிய கார் கனவை நனவாக்கும் வகையில், நிசான் (Nissan) நிறுவனம் தனது புதிய கிராவிட் (Gravite) எனும் 7 சீட்டர் MPV காரை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. வெறும் ரூ. 5.65 லட்சம் அறிமுக விலை என்ற அதிரடி விலையில், நவீன வசதிகளுடன் இந்த கார் களமிறங்கியுள்ளது. ஏற்கனவே சந்தையில் உள்ள ரெனோ ட்ரைபர் காரின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும், நிசான் கிராவிட் தனது தனித்துவமான ஸ்டைலிங் மற்றும் கூடுதல் அம்சங்களால் அனைவரையும் திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளது.

நிசான் கிராவிட்: வேரியண்ட்கள் மற்றும் விலை விவரம்

இந்த கார் நான்கு முக்கிய மாடல்களில் (Trims) கிடைக்கிறது. இதன் டாப் எண்ட் மாடல் கூட 9 லட்சத்திற்குள் முடிவது நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் ஆகும்.

Visia MT (பேஸ் மாடல்): ரூ. 5.65 லட்சம்

Acenta MT: ரூ. 6.59 லட்சம்

N-Connecta MT: ரூ. 7.20 லட்சம்

N-Connecta AMT: ரூ. 7.80 லட்சம்

Tekna MT: ரூ. 7.91 லட்சம்

Tekna AMT: ரூ. 8.49 லட்சம்

Tekna Launch Edition (AMT): ரூ. 8.93 லட்சம்

இதற்கான முன்பதிவுகள் தற்போது விறுவிறுப்பாகத் தொடங்கியுள்ளன. காரின் டெலிவரி மார்ச் 2026 முதல் தொடங்கும் என நிசான் தெரிவித்துள்ளது.

1. அட்டகாசமான வெளிப்புறத் தோற்றம்

நிசான் கிராவிட் பழைய மாடல்களை விட அதிக மஸ்குலர் தோற்றத்தைக் கொண்டுள்ளது. முன்பக்கம் தேன்கூடு வடிவிலான பிரம்மாண்ட கிரில் மற்றும் போனட்டில் கம்பீரமாகப் பதிக்கப்பட்டுள்ள 'GRAVITE' எழுத்துக்கள் காருக்கு ராயல் தோற்றத்தைத் தருகிறது. மெல்லிய LED DRL-கள் மற்றும் குரோம் பினிஷிங் காரின் முகப்பை இன்னும் நவீனமாகக் காட்டுகிறது. ஆனிக்ஸ் பிளாக், ஸ்டார்ம் ஒயிட், மெட்டாலிக் கிரே, பிளேட் சில்வர், ஃபாரஸ்ட் கிரீன் என்ற தங்களுக்குப் பிடித்த 5 நிறங்களில் இந்த காரை வாடிக்கையாளர்கள் தேர்வு செய்யலாம்.

2. சொகுசான உட்புற வசதி

7 பேர் தாராளமாக அமர்ந்து பயணம் செய்யும் வகையில் இதன் கேபின் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

டூயல் டோன் தீம்: கருப்பு மற்றும் பெய்ஜ் நிறங்கள் கலந்த உட்புறம் காருக்குள் ஒரு பிரீமியம் உணர்வைத் தருகிறது.

8 ஏசி வென்ட்டுகள்: வெயில் காலத்திலும் கடைசி வரிசையில் அமர்ந்திருப்பவர்களுக்கும் சமமான குளிர்ச்சி கிடைக்கும் வகையில் 8 இடங்களில் ஏசி வென்ட்டுகள் உள்ளன.

சீட்கள்: நீண்ட தூரப் பயணத்திற்காக உயர்தர லெதரெட் இருக்கைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

3. ஸ்மார்ட் டெக்னாலஜி மற்றும் 6 ஏர்பேக் பாதுகாப்பு

பட்ஜெட் விலையிலும் பாதுகாப்பிற்கு நிசான் முக்கியத்துவம் அளித்துள்ளது:

இன்போடெயின்மென்ட்: 8-இன்ச் டச் ஸ்கிரீன் சிஸ்டம் உள்ளது. இது வயர்லெஸ் முறையில் Apple CarPlay மற்றும் Android Auto வசதியை ஆதரிக்கும்.

டிஜிட்டல் கிளஸ்டர்: டிரைவருக்குத் தேவையான தகவல்களைத் தரும் 7-இன்ச் டிஜிட்டல் டிஸ்ப்ளே பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

பாதுகாப்பு அம்சங்கள்: அனைத்து வேரியண்ட்களிலும் 6 ஏர்பேக்குகள் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இது தவிர ABS, EBD, எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோல் போன்ற வசதிகளும் உண்டு.

4. என்ஜின் பெர்ஃபார்மென்ஸ் மற்றும் மைலேஜ்

இந்த கார் 1.0 லிட்டர், 3-சிலிண்டர் பெட்ரோல் என்ஜின் மூலம் இயங்குகிறது.

சக்தி: 72 PS பவர் மற்றும் 96 Nm டார்க்.

கியர்பாக்ஸ்: 5-ஸ்பீடு மேனுவல் மற்றும் ஈஸியான டிரைவிங்கிற்கு 5-ஸ்பீடு AMT ஆப்ஷன்கள் உள்ளன.

மைலேஜ்: மேனுவல் கியரில் 19.3 kmpl மற்றும் AMT மாடலில் 19.6 kmpl வரை மைலேஜ் கிடைக்கும் என நிறுவனம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

யாருக்கு இந்த கார் ஏற்றது?

குறைந்த பட்ஜெட்டில் ஒரு தரமான குடும்பக் காரை எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கும், குறிப்பாக மாருதி எர்டிகா அல்லது கியா கேரன்ஸ் வாங்கத் திட்டமிட்டு பட்ஜெட் பற்றாக்குறையால் தவிப்பவர்களுக்கும் நிசான் கிராவிட் ஒரு வரப்பிரசாதம். ஸ்டைல், பாதுகாப்பு மற்றும் மைலேஜ் என மூன்றையும் கச்சிதமாக வழங்கும் இந்த கார், இந்திய சாலைகளில் ஒரு புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

Nissan Gravite7 Seater CarsNissan Indiafamily carsNew Car Launch

