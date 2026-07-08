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நீடா அம்பானியின் Gold Water! ஒரு பாட்டிலின் விலை இத்தனை லட்சமா? அடேங்கப்பா..

Nita Ambani Gold Water Bottle : இந்தியாவில் இருக்கும் பணக்கார குடும்பத்தின் அரசியாக விளங்குகிறார், நீடா அம்பானி. இவரால் சமீபத்தில் ‘கோல்ட் வாட்டர்’ என்கிற புது கான்செப்ட் ட்ரெண்ட் ஆகி வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 08, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:32 PM IST
நீடா அம்பானியின் Gold Water! ஒரு பாட்டிலின் விலை இத்தனை லட்சமா? அடேங்கப்பா..
Image Credit: Nita Ambani Gold Water Bottle | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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