/நீடா அம்பானியின் Gold Water! ஒரு பாட்டிலின் விலை இத்தனை லட்சமா? அடேங்கப்பா..

Nita Ambani Gold Water Bottle : நிமிடங்களில் கோடிகளை வருமானமாக ஈட்டும் நிறுவனங்களை நடத்தி வருகிறது, அம்பானி குடும்பம். இந்த குடும்பத்தின் பெயரை சொன்னவுடன் நம் அனைவரின் நினைவிற்கும் வருபவராக இருக்கிறார், நீடா அம்பானி.
நீடா, அம்பானி குடும்பத்தில் அனைவரையும் இணைக்கும் முக்கிய புள்ளியாக இருக்கிறார். முகேஷ் - நீடா அம்பானியின் பிள்ளைகளான ஆனந்த் அம்பானி, ஆகாஷ் அம்பானி, ஈஷா அம்பானி ஆகியோரின் தாயாக இருப்பதோடு அவர்கள் தொழில்முறையாக என்னென்ன விஷயங்களை செய்ய வேண்டும் என்பதை சொல்லிக்கொடுப்பவராகவும் இருக்கிறார், நீடா அம்பானி.
பணக்கார குடும்பம் என்பதாலேயே, இவர்கள் அணியும் ஆடைகள், உபயோகிக்கும் கைப்பைகள், நகைகள் உள்ளிட்டவை பலரது கவனத்தையும் ஈர்க்கும் வகையில் இருக்கும். அந்த லிஸ்டில் தற்போது ஒரு வாட்டர் பாட்டிலும் சேர்ந்திருக்கிறது.
நீடா அம்பானி, ஒரு காஸ்ட்லியான குடிநீரை வாங்கி குடிப்பதாக சமீபத்தில் ஒரு தகவல் வைரலானது. இவர் பயன்படுத்துவதாக கூறப்படும் அந்த பாட்டில், உலகின் விலை உயர்ந்த தண்ணீர் பிராண்டுகளில் ஒன்றாக இருக்கிறதாம். இது, Acqua di cristallo tributo a modigliani என்ற பிராண்டை சேர்ந்தது என சொல்லப்படுகிறது. இந்த தண்ணீர் பாட்டிலில், சுமார் 24 கேரட் தங்க முலாம் பூசப்பட்டிருக்கிறதாம். உலகப்புகழ் பெற்ற கலைஞரான அமேடியோ மோடிலியானியி கலையினால் ஈர்க்கப்பட்டு, இந்த பாட்டில் வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த பாட்டிலில் இருக்கும் தண்ணீர், பிரான்ஸ் மற்றும் பிஜி திவுகளிலும், ஐஸ்லாந்து உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்டது என கூறப்படுகிறது. இது, உலகின் மிக தூய்மையான தண்ணீர் என்றும், இது தங்கம் கலந்த நீர் என்றும் சொல்லப்படுகிறது.
மனித ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் உகந்தது என விளம்பரம் செய்யப்படும் இந்த நீர், சாதாரண நீரை விட அதிக எனர்ஜி தரக்கூடியது என்பதும் இந்த பிராண்டின் உரிமையாளர்களின் மார்கெட்டிங் வாக்கியமாக இருக்கிறது.
இதை நீடா அம்பானி குடித்ததாக பரப்பப்படும் போட்டோ, போலியானது என்றும், அவர் சாதாரண வாட்டர் பாட்டிலில் இருந்துதான் தண்ணீர் குடித்தார் என்றும் ஒரு சாரார் கூறி வருகின்றனர்.
சமீபத்தில், நீடா அம்பானி இந்த பாட்டிலில் தண்ணீர் அருந்துவது போன்ற புகைப்படம் ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இந்த பாட்டிலின் விலை மட்டும் சுமார் ரூ.44 லட்சமாக இருக்குமாம். இந்த பாட்டில், உலகின் மிகவும் விலை உயர்ந்த தண்ணீர் பாட்டில் என்கிற கின்னஸ் சாதனையையும் படைத்திருக்கிறது.
இந்த பாட்டில் தண்ணீர் இபடி தனி கவனம் பெறுவதற்கும் சில காரணங்கள் இருக்கின்றன. அதாவது, இந்த தண்ணீர் உலகிலேயே மிகவும் தூய்மையானது என்றும், தங்கம் கலந்திருப்பதும், தங்க முலாம் பூசப்பட்ட பாட்டிலாக இருப்பதும் இதன் சிறப்பம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பாட்டில் விலையுடன், ஒரு சராசரி இந்திய குடும்பத்தின் வாழ்நாள் வருமானத்தை ஒப்பிட்டால், கிட்டத்தட்ட இரண்டும் ஒன்றாகவே இருக்கும்.
மேற்குறிப்பிட்ட இந்த பாட்டிலை வாங்க, Paolo di Verachi Studioவின் அதிகாரப்பூர்வ தளத்தை மட்டுமே அணுக முடியும். இதனை வாங்க நினைப்பவர்களிடம் என்னென்ன மாதிரியான வடிவம், எந்த வகையிலான தகுதி அடிப்படையில் பாட்டில் வேண்டும் என்று கேட்கப்படுகிறது. அதற்கு ஏற்ற வகையில் வடிவமைத்து தரப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.